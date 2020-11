“Viaggiare sicuri” in Egitto: il racconto tranquillizzante della Farnesina

Dopo i rivolgimenti politico-sociali succedutisi agli eventi del gennaio 2011 e i numerosi episodi di matrice terroristica degli anni seguenti, si assiste più di recente a un relativo e progressivo miglioramento delle condizioni complessive di sicurezza del Paese.

Questo e altri riferimenti, compreso quello al perenne stato d’emergenza, danno l’impressione che i pericoli per la sicurezza possano derivare prevalentemente da “manifestazioni o attentati” o da “casi di microcriminalità come borseggi, rapine e furti d’auto”.

Non vi è alcun accenno ai rischi per la sicurezza personale e per la protezione dei diritti umani che potrebbero derivare dal comportamento delle autorità locali.

Il Foreign office britannico, sul sito dedicato ai viaggiatori in Egitto è un po’ più esplicito:

Gli stranieri che prendono parte a qualsiasi genere di attività politica o a iniziative critiche nei confronti del governo possono rischiare il carcere o altri provvedimenti.

Quello del dipartimento di Stato Usa è cristallino:

Le leggi locali vietano le proteste e le manifestazioni prive di autorizzazione. Trovarsi nei pressi di dimostrazioni contro il governo potrebbe attirare l’attenzione della polizia e delle forze di sicurezza. Cittadini statunitensi sono stati arrestati per aver preso parte a manifestazioni e per aver pubblicato contenuti sui loro profili giudicati critici nei confronti dell’Egitto e dei suoi alleati.

Tornando al sito della Farnesina, non manca un riferimento all’omicidio di Giulio Regeni:

Sono tuttora in corso indagini per fare piena luce sulla barbara uccisione e le torture subite dal giovane ricercatore italiano Giulio Regeni.

Siccome si parla dell’Egitto, la frase dovrebbe essere letta “indagini della magistratura egiziana”. La domanda è: quali?