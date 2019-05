Tennis| Internazionali Bnl d’Italia, le stelle del tennis mondiale al Foro Italico

Al via la 76esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia. Dal 6 al 19 maggio al Parco del Foro Italico si sfideranno i migliori giocatori e le migliori giocatrici del tennis mondiale. Wild-card per Andreas Seppi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Sara Errani

Torna nella Capitale l’appuntamento con il grande tennis mondiale. Al via dal 6 al 19 maggio presso il Parco del Foro Italico la 76esima edizione degli internazionali d’Italia. Un evento, tra i più prestigiosi al mondo che vedrà impegnati tutti i migliori giocatori e le migliori giocatrici del circuito. Come da consuetudine il torneo si disputerà con la formula “combined event“: nella stessa giornata, dunque, come nei quattro tornei del Grande Slam, si potranno ammirare sia i protagonisti delle gare del tabellone femminile che quelli del tabellone maschile. Si preannuncia un torneo emozionante dove si daranno battaglia i migliori tennisti al mondo da Novak Djokovic, a Rafa Nadal fino ai Next Gen Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. Inoltre, nella stessa giornata si potranno applaudire le protagoniste del circuito femminile: da Serena Williams, che torna al Foro Italico dopo tre anni, al numero uno Wta (Women's Tennis Association) Naomi Osaka e ancora da Simona Halep a Elina Svitolina.

Cresce l’attesa per vedere in campo gli azzurri in particolar modo Fabio Fognini: dopo l’impresa a Monte-Carlo, primo italiano a conquistare un Masters 1000 al culmine di una settimana esaltante nella quale ha superato Rublev, Zverev, Nadal e Lajovic in finale, il ligure vuole continuare a stupire e insidiare i favoriti Djokovic, Nadal e Thiem.

Le ambizioni del tennis azzurro non sono riposte soltanto in Fognini, ma anche in Marco Cecchinato, semifinalista un anno fa al Roland Garros, e Matteo Berrettini romano di nascita che ha conquistato recentemente a Budapest il secondo titolo Atp in carriera. Presenti nel tabellone maschile anche Andreas Seppi e Lorenzo Sonego che hanno usufruito della Wild-card, lo speciale invito a partecipare.

L’appuntamento è dunque per venerdì 10 maggio quando saranno sorteggiati i tabelloni maschili e femminili, difatti, la prima settimana è dedicata in larghissima parte alle pre-qualificazioni e qualificazioni. Il 12 maggio, invece, prende il via il torneo vero e proprio, con il primo turno sia maschile che femminile, mentre le finali sono previste domenica 19 maggio sul Campo centrale.