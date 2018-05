Tappe del Bolívarismo: dal Bolívarismo rievocativo al neoBolívarismo rivoluzionario

Origini, ascesa, conquiste e crisi

Mentre si lottava per conquistare l’indipendenza si cercò di distruggere il sistema coloniale e di sostituirlo con un’organizzazione sociale moderna, non solo nell’ordine politico ed economico, ma anche nel campo della cultura. Piani di riforma dell’istruzione pubblica accompagnano a volte i proclami o le costituzioni. L’ideale di molti padri della patria fu di estendere la cultura a tutto il popolo e di darle come base la scienza moderna. Non era molto, naturalmente, quello che si poteva intraprendere durante la lotta politica e militare, di modo che la più importante espressione di cultura fu quella che meglio serviva alla causa della libertà: la stampa. In questo breve periodo videro la luce un numero maggiore di giornali che durante tutta l’ epoca coloniale. Gli uomini dell’indipendenza furono, nella maggior parte, uomini di pensiero oltre che d’azione: il pensiero preparò e diresse l’azione. Non pochi erano universitari. La curiosità letteraria di Miranda fu insaziabile e immensa: lo si considerava, dice John Adams, “uomo di conoscenze universali” (a man of universal knowledge); Ezra Stiles, il presidente di Yale College, lo chiamava “uomo colto e ardente figlio della libertà” (a learned man and a flaming son of liberty). Bolívar, grande lettore e viaggiatore, scrisse pagine ammirevoli nelle sue lettere, dedicò grande attenzione ai principi politici e redasse due costituzioni, la prima della “Gran Colombia”, nel 1819 e la prima della Bolivia, nel 1826. Bolívar, con il suo lavoro politico e militare, creò e impose una precisa ideologia geopolitica, “ambientalista”, di eguaglianza sociale e sovranità economica e finanziaria che conserva una validità imperitura.

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco nacque a Caracas, in Venezuela, il 24 luglio 1783.

Verso i quattordici anni si avviò alla carriera militare, nella quale si realizzò rapidamente grazie alla sua disciplina, alla sua perseveranza e alla volontà di intraprendere e completare le direttive dei suoi superiori, tra cui l'eroe indipendentista Francisco de Miranda, che servì come colonnello dell'esercito.

Bolívar promosse non solo le più emblematiche battaglie militari del Sud America, ma un pensiero liberatore ed emancipatore che ha motivato generazioni, come l'uomo di verbosità e azione che ha sempre dimostrato di essere.

Nel 1813, ottenne la riconquista del Venezuela - che aveva dichiarato l'indipendenza il 5 luglio 1810 - nella cosiddetta Campagna Ammirabile, una strategia con cui Bolívar riuscì a liberare l’America latina dal giogo spagnolo e aprire la strada alla Fondazione di la Seconda Repubblica, per la quale è nominato Capitano Generale degli eserciti del Venezuela e ricevette il titolo di Libertador dalla città di Mérida il 23 maggio; Confermato dal Comune di Caracas al suo arrivo vittorioso il 14 ottobre dello stesso anno.

"(...) Le vostre Signorie mi acclamano Capitano Generale degli eserciti e libertador del Venezuela: titolo più glorioso e soddisfacente per me, che lo scettro di tutti gli imperi della terra".

Due anni dopo, Bolívar si ritirò in Giamaica, dove scrisse un testo che sarebbe diventato uno dei documenti più importanti del suo testamento politico: la Carta de Jamaica, indirizzata all'inglese Henry Cullen. In esso il Liberatore fa un'analisi della situazione politico-sociale della regione e delle cause della guerra contro l'impero spagnolo.

"Voglio più di ogni altro vedere l'America formare la più grande nazione al mondo, meno per la sua estensione e ricchezza che per la sua libertà e gloria", dice Bolívar nel maestoso documento che ispirerebbe altri grandi leader nella ricerca di Integrazione latinoamericana e caraibica.

Tornò in Venezuela nel 1816 dopo una breve permanenza ad Haiti, dove ricevette il sostegno del presidente Alexandre Petión per condurre una nuova campagna con lo scopo di rilasciare nuovamente il Venezuela, in prima istanza.

Al suo arrivo e dopo molte spedizioni e battaglie, ottenne il definitivo trionfo contro le truppe spagnole nella battaglia di Carabobo il 24 giugno 1821, assicurando così l'indipendenza del Venezuela.

Due anni prima aveva proclamato ad Angostura la Costituzione della Repubblica della Grande Colombia, che comprendeva il territorio del vecchio Capitanato Generale del Venezuela e il Vicereame del Nuovo Regno di Granada, territori liberati da lui o dai suoi uomini migliori, come Antonio José de Sucre, che prese il comando nella decisiva battaglia di Ayacucho il 9 dicembre 1824, un sanguinoso scontro che pose fine al dominio spagnolo in Sud America.

Simon Bolívar e la libertà dell'America

La lotta per l'indipendenza di El Libertador comprendeva quelli che oggi sono sei paesi e sei milioni di chilometri quadrati, attraversando nel suo cammino più territorio di Marco Polo, Cristoforo Colombo, Giulio Cesare e Napoleone Bonaparte.

Simón Bolívar fu il principale elemento stimolatore per l'emancipazione delle popolazioni sudamericane rispetto al potere coloniale spagnolo, un'eredità che è riuscita a mantenersi nei decenni a venire.

Il Libertador dell’ America, come è anche noto, concepì idee antimperialiste, basate sull’integrazione latinoamericana e caraibica (la Patria Grande), indipendenza e equilibrio politico, che in questi tempi si traducono con la necessità di un equilibrio globale di potere.

Cuba e il Bolívarismo

Il mare delle Antille vide la nascita, il 28 gennaio 1853, di José Martí, un uomo di alte qualità profetiche che segnò il continente americano per il suo pensiero politico e filosofico.

Le idee di Bolívar furono riprese dal cubano José Martí.

Martí concepì per la Repubblica di Cuba un progetto politico e sociale basato sul rifiuto del colonialismo spagnolo. Una volta raggiunto l'obiettivo di liberare Cuba, si oppose all'interferenza del nascente impero statunitense.

Nel 1891, nello straordinario saggio Nuestra America scrisse: "Con gli oppressi, si deve fare causa comune, per rafforzare il sistema contrario agli interessi e alle abitudini di comando degli oppressori", in riferimento alle forze negative che dominavano le Grandi Antille. Quattro anni dopo, Martí insieme a una serie di leader indipendentisti, tra cui il generale domenicano Máximo Gómez, sbarcò sulla spiaggia di Cajobabo per dare inizio alla guerra d’indipendenza che ebbe luogo nel 1898.

Martí - seguendo l'ideologia Bolívariana - s’impegnò per gli aborigeni, i contadini, i neri, i meticci, storicamente gli esclusi, per il bene della libertà.

L’intuito giornalistico di José Martí lo avvertì che "gli alberi devono essere allineati, in modo che il gigante dalle sette leghe non passi. È l'ora del racconto e della marcia unificata, e dobbiamo camminare in una scatola stretta, come l'argento nelle radici delle Ande ", ha espresso l'apostolo dell'indipendenza di Cuba.

La visione del mondo che prevalse in Martí gli permise di consolidare la sua intenzione pedagogica di portare alla luce un particolare tipo di educazione: quella anti-autoritaria e in cui "si commette un gravissimo errore nel sistema educativo in America Latina: nei popoli che vivono quasi completamente dei prodotti del campo, gli uomini sono educati esclusivamente per la vita urbana e non sono preparati per la vita contadina. La nuova educazione ha dato origine al nuovo uomo di cui l'America Latina aveva bisogno: uomini vivi, uomini diretti, uomini indipendenti, uomini amorevoli, questo è quello che le scuole devono fare, che ora non fanno".

José Martí, che riuscì a fondere la letteratura con il pensiero politico: sollevò la necessità di cambiamenti strutturali per un'America più giusta.

La sua scia sui leader della regione

Fondatore dell'organizzazione politica Partido Revolucionario Cubano (PRC), una colonna fondamentale per raggiungere l'indipendenza di Cuba dall'imperialismo spagnolo nel 1892; è anche l'autore intellettuale della rivoluzione di Fidel Castro che fu perfettamente conquistato dalla frase martiana: "il modo migliore per dire è fare".

E Fidel Castro ha continuato a fare ciò quando ha tagliato gli artigli della "tigre dall'esterno" e per il quale la dignità cubana che ha sempre avuto in mente fu il non subire interferenze nelle dinamiche politiche e la non compromissione della propria autonomia.

Il neoBolívarismo

La Rivoluzione Bolívariana di Hugo Chávez, era basata sul pensiero del Martí, quello di guidare i fili di un socialismo dal sud con la certezza che l'unione con Cuba avrebbe aperto la strada all'Alleanza Bolívariana per i Popoli della Nuestra America (ALBA), per sconfiggere ancora una volta quegli artigli immaginati da Martí.

Da lì e attraverso la Cordillera de los Andes, è emerso un sentimento rivoluzionario che ha svelato il significato della patria: il diritto a un’economia autonoma e il diritto di essere soggetti politici.

La Rivoluzione Bolívariana è il processo seguito dal Venezuela dal 1998 con l'elezione di Hugo Chávez come presidente.

Secondo i suoi sostenitori, la rivoluzione si basa sull'ideologia del libertador Simon Bolívar, sulle dottrine di Simon Rodriguez che propose un America Latina con un ​​proprio originale sistema politico, e il generale Ezequil Zamora (autore di "Terra e uomini liberi" e "Orrore per l'oligarchia") che difendeva il possesso della terra per i contadini che la lavoravano. Il suo scopo fu "promuovere un patriottismo americano-ispanico e "raggiungere un nuovo-socialismo". Una delle prime misure fu approvare dal referendum la Costituzione del 1999 che, tra le altre cose, cambiò il nome del paese nella Repubblica Bolívariana del Venezuela .

La Rivoluzione Bolívariana è caratterizzata da quattro macro-dinamiche autoimposte:

La rivoluzione anti-imperialista

La rivoluzione democratico-borghese.

La lotta alla controrivoluzione neoliberale.

La pretesa di raggiungere una società Socialista del XXI secolo

Il segretario generale dell’Organizzazione degli Stati Americani, Luis Almagro, ha definito il governo Bolívariano del Venezuela dittatoriale e "regime di terrore", in cui "il popolo non ha diritti". Allo stesso modo, una ONG come la Freedom House Foundation, la qualificano come un paese non libero. Ma notiamo bene, si tratta di organizzazioni che lavorano in simbiosi con la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato Statunitense.

Nel 1958 il Partito Social Democratico Accion Democratica (AD), il Partito Comunista del Venezuela (PCV) e un settore delle Forze Armate Nazionali rovesciarono il Presidente Generale Marcos Perez Jimenez. In seguito, l'AD ha unito le forze con il Partito Democratico Cristiano COPEI per consentire la governance, formando un'alleanza chiamata Patto di Punto Fijo, in pratica entrambe le parti si sono alternate al potere e il sistema diventò bipartisan. Questo, secondo la sinistra, fu in parte una conseguenza della forte pressione statunitense che nel mezzo della guerra fredda si stava cercando di assicurarsi il controllo dell’America Latina, impedendo alle tendenze di sinistra di entrare nel potere.

Di fronte a ciò i settori più radicali della sinistra vedono tutto questo come una coartazione democratica, vengono avviate attività di guerriglia, promosse dal PCV e dal Movimiento de Izquierda Revolucionaria(MIR), distaccamento della gioventù da AD. Quasi un decennio dopo, si realizza un dialogo che li reintegra nella vita civile e politica. Molti di loro sono assimilati dalle parti alleate o formano i loro stessi raggruppamenti, il contesto politico smobilita la guerriglia e gli irriducibili pochi vengono ridotti dalle Forze Armate. In questo modo, durante la seconda metà del ventesimo secolo si può dire che il paese è stato pacificato e che i due partiti dominanti sono Acción Democrática e COPEI.

Ideologia neoBolívariana

Alla fine del decennio del 1970 si formò una corrente Bolívariana e nazionalista nell'esercito venezuelano, al quale partecipò il giovane Chávez . Nelle sue parole, l'ex presidente del Venezuela descrive il processo di formazione della rivoluzione Bolívariana e il suo fondamento ideologico dicendo:

"[quella corrente] non ha nemmeno contemplato una rivoluzione, e a metà degli anni '80 ho proposto ai miei compagni militari di aggiungere la lettera R di rivoluzione all'acronimo del nostro movimento, che è stato chiamato EB-200 - Esercito Boliviano 200 perché nel 1983 era il bicentenario della nascita di Bolívar - (...) Il movimento era cresciuto ma eravamo ancora piccoli gruppi, che definivamo infine come un movimento rivoluzionario Bolívariano. Quello che cercavamo era una rivoluzione, una trasformazione politica, sociale, economica. Abbiamo progettato quello che abbiamo chiamato "l'albero delle tre radici", che è la nostra fonte ideologica, costituita dalla radice Bolívariana (il suo approccio di uguaglianza e libertà e la sua visione geopolitica dell'integrazione di America Latina ), la radice di Zamora (di Ezequiel Zamora, il generale del popolo sovrano e dell'unità civile-militare) e la radice di Robinson (uno dei soprannomi di Simón Rodríguez , l'insegnante di Bolívar). Questo "albero delle tre radici" ha dato sostanza ideologica al nostro movimento ... "

I punti centrali che la rivoluzione Bolívariana riprende dal Bolívarismo nella sua pratica sono:

Autonomia nazionale

Partecipazione del popolo attraverso elezioni popolari, referendum e altri mezzi di democrazia partecipativa.

Economia auto-sostenibile.

Etica di servizio alle persone.

Distribuzione equa delle entrate petrolifere .

Lotta alla corruzione e alla povertà .

Chávez ha ammesso che prima del tentativo da parte dell'oligarchia venezuelana di rovesciare il suo governo nel 2002, non era ideologicamente determinato a favore del socialismo. Questi fatti lo portarono a pensare che "non esiste una terza via", che la rivoluzione debba essere anti-imperialista, orientandosi attraverso la "democrazia rivoluzionaria", verso il socialismo del XXI secolo.

A proposito di questo, il Presidente Chávez ha affermato che deve "nutrirsi delle correnti più autentiche del cristianesimo", con la frase "il primo socialista fu Cristo". Riconosce che questo nuovo socialismo deve possedere fondamentalmente un atteggiamento etico di solidarietà e cooperativismo, applicando l'autogestione. Il modello politico sarebbe la democrazia partecipativa e protagonista con potere popolare e possibilità di pluralità di partiti.

La sua politica è stata chiamata Rivoluzione Bolívariana, perché è fortemente basata sul sostegno della popolazione e l'integrazione degli elementi democratici di base nella politica è il concetto fondamentale del Bolívarismo, nel 2000.

Hugo Chávez invitò alla formazione dei cosiddetti Circoli Bolívariani e autorizzò l'allora vicepresidente Diosdado Cabello a sostenere finanziariamente queste formazioni. Inoltre, per l'anno 2005, i circoli sono approvati.

I circoli dovevano essere costituiti in modo decentralizzato, organizzati nei quartieri e, nonostante le loro origini, dovevano essere autonomi, per portare le idee Bolívariane alla popolazione e formare un forum per una cooperazione efficace, specialmente nel lavoro sociale di aiuto reciproco. A differenza, ad esempio, delle associazioni di quartiere, la loro autonomia non era limitata alla politica locale, ma si esprimeva anche in questioni politiche nazionali.

L'opposizione accusa i circoli Bolívariani di amministrare la società con la forza e persino di eseguire ingiustizie politiche.

I circoli Bolívariani non sono limitati al Venezuela o ai venezuelani, ve ne sono diversi anche all'estero; per esempio, possono essere collocati in luoghi come Madrid, Barcellona, Galizia, Lisbona, Tenerife, Miami e San Paolo, per citarne solo alcuni con radici latine.

La Costituzione del Venezuela del 1999

La Rivoluzione Bolívariana includeva la preparazione di una nuova costituzione, chiamata dal governo "Costituzione Bolívariana", che sarebbe stata approvata durante un referendum, e in cui sono definiti cinque poteri pubblici: esecutivo, legislativo, giudiziario, elettorale e cittadino. Cambia anche il nome ufficiale del paese nella Repubblica Bolívariana del Venezuela.

Missioni Bolívariane

La rivoluzione Bolívariana ha un importante elemento sociale, soprattutto quando il presidente Hugo Chávez dichiarò il suo governo come socialista e ha assicurato che Simón Bolívar era ugualmente socialista, e in nome del "potenziamento dei poveri", ha creato vari programmi chiamati "missioni", generalmente conosciuti come missioni Bolívariane o missione di Cristo; tra questi spiccano quelle educative, come la Missione Robinson, Ribas e Sucre; e soprattutto la Missione Barrio Adentro che è quella più nota, di natura medico-sanitaria. Tutto eseguito nel secondo periodo costituzionale per il presidente Chávez.

Cuba e Chávez

D'altra parte, il presidente Chávez durante il suo governo ha mantenuto uno stretto rapporto con Fidel Castro e, come detto prima, si è dichiarato a favore delle politiche di sinistra. Il rapporto tra i due è iniziato ancor prima che Chávez venisse eletto presidente, e in questo momento è evidente nei progetti congiunti che coinvolgono Venezuela e Cuba. Il più noto e criticato è lo scambio di petrolio da parte di medici, educatori, allenatori sportivi e altri servizi professionali, per poi creare l'organizzazione internazionale come l’ALBA, che attualmente include Venezuela, Bolivia (dal 2005), Nicaragua (2007) e Cuba ed è intesa come un'alternativa all’ ALCA, promossa dagli Stati Uniti. Il rifiuto degli Stati Uniti verso il rapporto stretto cubano-venezuelano si manifestò apertamente durante il colpo di stato del 2002, quando l'Ambasciata cubana a Caracas fu attaccata, Chávez accusò i militanti del partito Primero Justicia, e in particolare i suoi leader Leopoldo Lopez e Henrique Capriles Radonski, a quel tempo sindaci dei comuni Chacao e Baruta, rispettivamente, di dirigere il vandalismo.

Il Venezuela vendeva petrolio a Cuba a prezzi preferenziali e a credito, a volte come uno scambio (il Venezuela concede petrolio e Cuba invia servizi professionali), si deve notare che il governo di Cuba non usa tutto il petrolio che riceve dal Venezuela, vendendo a prezzi internazionali l’ eccedenza, generando così un reddito per l'isola che contrasta in una certa misura l'embargo economico imposto loro dagli Stati Uniti.

Donne e Bolívarismo: Manuela Sáenz

Il 27 dicembre 1797 nacque a Quito, in Ecuador, Manuela Sáenz. A causa di una storia ufficiale che è responsabile del processo di oscuramento delle donne e dell’occultamento del contributo femminile alla lotta di resistenza del popolo latino-americano, Manuela fu ricordata come l'amante di Simón Bolívar. E in parte è vero. Lei e Bolívar vissero una grande storia d'amore. Tuttavia, Manuela fu molto più di ciò. Era una donna che andò oltre il suo tempo.

La nascita stessa fu coinvolta in uno scandalo, poiché nacque illegittima, il frutto di una relazione proibita tra la sua madre creola e uno spagnolo sposato. E lo scandalo continuò: a soli 16 anni fuggì da un convento con un amante e a 26 anni lasciò il suo imposto ricco marito inglese quando incontrò Bolívar. Da quel momento lo amò e abbracciò la sua causa. Anche quando Manuela Sáenz e Simón Bolívar si sono incontrati, aveva già molte lotte sulle spalle.

Combatté nella battaglia di Pichincha, decisiva per la liberazione dell'Ecuador, e nella battaglia di Ayacucho, che garantì la sovranità del Perù. A tal punto fu la sua azione che il generale José de San Martín le concesse il titolo di Cavaliera dell'Ordine del Sole del Perù quando arrivò a Lima nel 1821.

Quando nel giugno del 1822 Bolívar entrò trionfalmente a Quito, lanciò una corona di rose al suo cavallo; lui la salutò con il suo cappello e disse sorridendo: "Signora, se i miei soldati avessero avuto la tua mira, avremmo vinto la guerra in Spagna".

Da lì, Manuela accompagnò Bolívar durante la sua campagna, fino alla sua morte nel 1830. Gli salvò la vita due volte, un fatto che gli valse il soprannome di "libertadora del libertador".

Si rese conto della sua morte quando era in piena fuga per prendersi cura della sua malattia.

A quel tempo, Manuela fu bandita dalla Colombia e non le fu permesso neanche di tornare a Quito. Morì a Paita, in Perù, a 59 anni nel novembre 1856, durante un' epidemia di difterite. Il suo corpo fu sepolto in una fossa comune nel cimitero locale e tutti i suoi beni furono inceneriti, inclusa una parte importante delle lettere d'amore e dei documenti della Gran Colombia di Bolívar che teneva ancora sotto la sua custodia. "Non c'è tomba per Manuelita, non c'è sepoltura per il fiore", scrisse in memoria di lei Pablo Neruda nell'elegia ricordata con il nome La insepulta de Paita.

Manuela Sáenz fu una delle donne più importanti nella lotta per l'indipendenza dell'America Latina. I suoi detrattori la denigrarono per aver trasgredito tutte le norme comuni. E, naturalmente, non si limitava al ruolo tradizionale riservato alle donne: non faceva uniformi o bandiere, non era una semplice compagna di un militare, non era una cuoca, non era una prostituta, fu molto più che un'infermiera o una spia. E sebbene volessero trattenerla nel luogo comune di essere una semplice "amante di", non vi riuscirono.

Aveva idee molto avanzate sull'integrazione latinoamericana e sui diritti delle donne. Scrisse a Juana Azurduy, nota colonnella indigena, diverse lettere.

Bolívar è stato il primo a riconoscere il suo impegno. In una lettera al Generale Cordova, lui gli ricorda il rispetto che merita: "È anche una Liberatrice, non per il mio titolo, ma per la sua provata audacia e il suo coraggio, senza che tu e gli altri siate in grado di obiettare. [...] Da questa logica nasce il rispetto che lei merita come donna e come patriota".

Il 5 luglio 2010, durante la celebrazione del 199° anniversario della firma della legge sull'Indipendenza Venezuelana, una cassa con la terra della città peruviana di Paita è stata collocata nel Pantheon Nazionale, dove fu sepolta Manuela Sáenz. I suoi resti simbolici furono trasferiti dal Perù, attraversando Ecuador, Colombia e Venezuela fino ad arrivare a Caracas via terra, dove riposano vicino all'Altare principale assieme ai resti di Simón Bolívar.

Inoltre, le fu assegnata postuma la promozione alla divisione generale dell'Esercito Nazionale Bolívariano per la sua partecipazione alla guerra di indipendenza, in un evento a cui parteciparono anche il presidente Rafael Correa dell'Ecuador e Hugo Chávez, allora presidente del Venezuela.

"Manuela Sáenz è una di quelle donne immortali che, anche dopo la morte, è ancora viva. Manuela, la “despatriada”, la rivoluzionaria, sempre disposta ad agire per la libertà, è tornata nella sua patria ", ha detto Correa nel suo discorso". Con questo atto libertario possiamo dire che non solo la spada di Bolívar percorre l'America Latina", ha aggiunto, "Manuela, con la sua evidente chiarezza, con amore, coraggio e coscienza, sta cavalcando la storia”.

"Manuela non è Manuela", concluse Chávez: "Manuela sono le donne indigene, le donne nere, le donne creole e meticce che hanno combattuto e che continueranno a lottare per la dignità dei loro figli, dei loro nipoti, della patria".

La donna venezuelana anticolonialista lottò duramente per l'indipendenza, attraverso l'organizzazione della Società Patriottica delle donne nel 1928, l'organizzazione nei centri culturali e la solidarietà con gli scioperi dei lavoratori nel 1936, l'aumento della forza lavoro femminile per il 1941, la lotta per la protezione dei bambini nel 1941, la lotta per il riconoscimento del suffragio nel 1942 e il sostegno da parte dei combattenti nel sottosuolo dalle montagne contro la dittatura ei governi puntofijisti, raggiunti con l'arrivo della Rivoluzione Bolívariana per continuare la ricerca di una società equa.

In questo senso, ha anche raggiunto un progresso storico che aveva preceduto la Costituzione della Repubblica Bolívariana del Venezuela nel 1999. La creazione di leggi, istituzioni e movimenti per l'uguaglianza , che ha avuto ripercussioni anche sulle costituzioni in altri paesi.

Dopo 20 anni di processi di cambiamento, in cui sono stati fatti grandi progressi nell'esercizio della democrazia nel paese, socialmente, elettoralmente, politicamente ed economicamente, il popolo venezuelano si è distinto per il protagonismo e la capacità di trasformazione e la ribellione contro un sistema patriarcale esistente che ha soggiogato il genere femminile e che, evidentemente, con la guida del Comandante Hugo Chávez e il loro risveglio delle coscienze, ha preso come bandiera la chiamata a lottare per una rivoluzione socialista e femminista.

"La donna, in quanto essenza femminile, può essere liberata solo nel mezzo di una rivoluzione socialista, non c'è altro modo", Hugo Chávez (2010).

Chávez e il risveglio delle donne

Per Alba Carosio, Chávez sviluppò la sua strategia nella creazione di una nuova cultura antiegemonica, in cui le donne, attraverso la partecipazione collettiva, costruirono spazi di libertà sociale. Cioè, l'impulso di una coscienza politica autonoma nei settori popolari che porterà l'esercizio della sovranità alla sua espressione assoluta.

La Partecipazione all’ Assemblea Costituente quindi insiste sul fatto che la gente prenda le redini del processo rivoluzionario e cioè milioni di donne debbano rompono con il tradizionale ruolo di genere assegnato dalla società.

Durante la celebrazione della Giornata internazionale della donna nel 2010, il leader socialista ha sottolineato il ruolo delle donne rivoluzionarie nel mondo e ha sottolineato che in Venezuela sono stati fatti passi importanti a favore della causa femminile. In quell'atto, il Comandante disse che avendo letto un libro di F. Engels ha scoperto "cosa significhi sfruttamento delle donne".

" Lo sfruttamento delle donne da parte degli uomini è la forma più oltraggiosa di sfruttamento conosciuta dalla storia umana e paragonabile allo sfruttamento della borghesia da parte del proletariato. Lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo è piuttosto lo sfruttamento della donna da parte di un uomo, fa parte della storia umana ", disse il comandante.

Sempre parafrasato Simón Bolívar come femminista. "Bolívar ha detto che la donna non è uguale all'uomo, è superiore, e io credo a lui, per questo motivo rendo omaggio alla donna venezuelana (...) Eroina di questa terra ed eroina di questo tempo".

Allo stesso modo, non ha limitato gli sforzi per lanciare idee di forza per coloro che lottano per un mondo giusto ed egualitario.

"Era il 1975, immagina queste parole che ho ricevuto dall'Algeria, la Comandante Giacinta, e che dovremmo registrare in lettere d'oro nei nostri spazi di battaglia e lettere rosse nel cuore:

"Le donne sono metà della popolazione, abbiamo gli stessi bisogni, la stessa capacità e valore degli uomini per affrontare la vita; tutti gli uomini e le donne sono responsabili della storia, ma poiché questa è una società in cui gli uomini godono di condizioni più favorevoli rispetto alle donne, crediamo sia necessario ribadire che gli uomini da soli non saranno mai in grado di realizzare il progresso della nazione che ci renderà indipendenti e sovrani. . . Senza dubbio, la gente farà il cambiamento con le donne (...) perché il problema dell'uguaglianza delle donne è il problema della liberazione dei popoli".

Maduro e continuità dell'eredità femminista

Un punto di forza per distinguersi dalla città femminile in Venezuela è la resistenza di fronte agli attacchi della borghesia venezuelana.

Con l'arrivo al governo del presidente Nicolás Maduro, il governo degli Stati Uniti, in complicità con i settori dell'opposizione venezuelana, ha generato una serie di attacchi sistematici e simultanei contro la popolazione venezuelana che colpisce soprattutto le donne. L’accaparramento e l’occultamento di articoli per l'igiene, prodotti alimentari di base, non conformità dei fornitori di servizi di trasporto pubblico, oltre alla campagna di violenza simbolica e sessista attraverso i media per promuovere la smobilitazione, la disperazione nel progetto di liberazione sociale, ha attaccato prevalentemente le lotte rivoluzionarie femministe.

Nonostante queste poche azioni controrivoluzionarie menzionate, le donne hanno resistito alla guerra economica e culturale, cambiando i modelli di consumo, facendo grandi sforzi per organizzare la distribuzione dei prodotti di base, monitorando i commercianti corrotti, anche boicottando la riproduzione di messaggi che cercano continuità con il patriarcato e aggressione contro la sovranità nazionale. Con questa dimostrazione di organizzazione, le azioni sono unite come forza lavoro, come forza nella difesa della nazione e come solidarietà e forza umana quando si tratta di sostenere gli oppressi, anche se il genere femminile è il più sfruttato nella storia.

Ora è il momento della ribellione: insieme saremo più

Prima della Rivoluzione Bolívariana era impensabile divulgare alcuni dati che rivelassero la prassi democratica e l'inclusione sociale del processo vissuto in Venezuela.

Nelle forze armate, il 33% di coloro che comandano le truppe sono donne. Il Consiglio elettorale nazionale compie grandi sforzi per raggiungere la parità politica nei processi elettorali. Nell'ultima elezione dell'Assemblea Nazionale è circa il 50% delle elette sono donne.

Nelle strutture di base del PSUV, l'UBCh, il 65% dei leader di base sono donne, mentre nei parlamenti comunali, la più alta autorità dei Comuni, il 67% delle elette sono donne.

Successivamente a Cuba, nel 2014, la professoressa Mariana Libertad Suarez, tenne una confereza internazionale su Manuela Sáenz (1944-1963), vincitrice del Premio letterario LV Casa de las Américas,nella categoria Studi sulle donne.

L'attività, organizzata dall'Istituto di Studi Superiori dell'America Latina dell'USB, si e’ tenuta nella Sala della biblioteca di Rosario Horowitz, alle 10:30 del mattino.

L'opera premiata propone un dibattito su Manuela Sáenz, attraverso gli elaborati di cinque femministe latinoamericane: The Liberator: The Last Love of Bolívar (1944), della scrittrice spagnola-panamense Concha Peña; Coeur de héros, coeur d'amant (1950), della haitiana Emmeline Carriès Lemaire, tradotta in spagnolo nel 1958 con il nome di Bolívar, eroe e amante; Manuela Sáenz, la divina pazza (195?), della venezuelana Olga Briceño; Amore e gloria: la storia d'amore di Manuela Sáenz e del liberatore Simón Bolívar (1952), della peruviana María Jesús Alvarado e Manuela Sáenz. Biografia romanzata (1963), dall'ecuadoriana Raquel Verdesoto di Romo Dávila.