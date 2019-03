Scommesse Champions League: chi alzerà la coppa?

Tra gli amanti del calcio e gli scommettitori, in questi giorni, la domanda che sembra risuonare ovunque è “Chi alzerà la coppa?”. Avrete già compreso che stiamo parlando della Champions League. I quarti di finale si avvicinano e rimangono ormai soltanto in otto le squadre a contendersi il titolo. Per la prima volta in oltre un decennio, inoltre, ci si trova di fronte ad una particolarità: quattro di queste squadre sono inglesi. Si tratta ovviamente di una buona notizia per la Premier League, che non vanta un vincitore della Champions League dal lontano 2012, quando il Chelsea riuscì a battere il Bayern Monaco ai rigori, sul terreno di casa dell'Allianz Arena di Monaco.

Le squadre

Come sottolineato precedentemente sono solo otto le squadre rimaste in questa edizione della Champions League e, per la prima volta da anni, i giochi sembrano essere ancora aperti. Quattro squadre inglesi rimangono ancora nel torneo, con Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham Hotspur ancora in lizza.

Il Tottenham ha stordito la squadra tedesca del Borussia Dortmund per 4-0 in due tempi, mentre la squadra di Pep Guardiola ha annientato lo Schalke per 10-2. Nel frattempo il Manchester United è andato avanti in circostanze più drammatiche: dopo aver perso la prima frazione del pareggio con il Paris Saint-Germain 2-0, la squadra di Ole Gunnar Solskjaer si è battuta per vincere 3-1 nella capitale francese, realizzando reti in trasferta. Il Liverpool, invece, ha battuto il Bayern Monaco sulla strada per mantenere viva la speranza di andare meglio della scorsa stagione.

L’Italia vedrà come unica squadra rappresentante la Juventus, reduce da una strepitosa vittoria. Dopo esser stata dominata contro l'Atlético Madrid nell'andata (2-0), il club italiano ha completamente invertito i risultati vincendo per 3-0 in casa. Merito di questo risultato va a Cristiano Ronaldo che ha segnato i tre gol, incluso l'ultimo su rigore all'86esimo minuto.

L’Olanda sarà rappresentata dall’Ajax, il Portogallo dal Porto e la Spagna dal Barcellona, molto quotato dai bookmakers.

Scommesse: cosa pensano i bookmakers?

Chi non ha mai scommesso su un risultato calcistico? La Champions League è al momento il torneo più considerato dai vari scommettitori che si confrontano tra di loro alla ricerca del risultato esatto.

Tante le possibili varianti, essendo ancora ai quarti di finale, ma su determinati parametri relativi alle scommesse, il mondo dei bookmakers sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda. Consultando i principali siti web, infatti, salta immediatamente all’occhio quanto il Manchester City sia il favorito per la vittoria. Quotato a 3.35, resta il team favorito per molti bookmaker, seguito dal Barcellona a 4.24 e dalla Juventus a 4.90. Si tratta di quotazioni ancora molto vicine tra loro e risulta ancora complicato poter immaginare con maggior precisione quale potrà essere il team che avrà modo di alzare la coppa 2019.

Sempre più violentemente, però, sta prendendo piede quello che è il sogno degli amanti del calcio più nostalgici: avere una finale amarcord. Parliamo di Juventus – Ajax. Proprio nel 1996 infatti si svolse quella che negli anni è rimasta una partita unica. Sono tante le coincidenze che portano i bookmakers a sognare in grande: innanzitutto entrambe le squadre hanno ribaltato il risultato di sconfitta dell’andata sconfiggendo due squadre madrilene. Potrebbero essere questi ed altri i motivi per i quali questo avvenimento potrebbe presentarsi. Un evento del genere è attualmente quotato a 20 dagli analisti Sisal – Matchpoint, risultando quindi di complicata attuazione. Ma la Juventus è tra i probabili finalisti secondo tutti gli esperti del settore; ascoltando tutti gli esperti la Juve sembra quindi essere una delle finaliste più quotate. L’accoppiata più probabile per una finale sembra essere, al momento, Juventus – Manchester City quotato a 6, seguito dalla coppia Juventus – Barcellona quotato a 9.

Resta da aspettare cosa succederà nei prossimi match e vedere come reagiranno i bookmakers. Ne vedremo delle belle.