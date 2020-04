Salvini vuole aprire le chiese a Pasqua per chiedere la protezione della Madonna

La clericalata della settimana è del leader leghista Matteo Salvini che ha chiesto di riaprire le chiese per il periodo pasquale in deroga al divieto di assembramento, poiché a suo dire “la scienza da sola non basta” ma “occorre anche la protezione del Cuore Immacolato di Maria” contro il coronavirus.

Salvini, dopo aver inizialmente chiesto di riaprire le attività chiuse nelle “zone rosse”, aveva cambiato orientamento dicendosi a favore del lockdown: infine ha preteso di aprire le chiese per Pasqua.

Ogni settimana l'UAAR pubblica una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione UAAR è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Il Tg1 della Rai ha diffuso un messaggio di papa Francesco agli italiani per l’emergenza coronavirus.

La Regione Marche ha appaltato al Sovrano Ordine Militare dei Cavalieri di Malta, ente religioso che fa capo al Vaticano, la raccolta delle donazioni per la costruzione del nuovo ospedale presso la Fiera di Civitanova, pensato per gestire i pazienti gravemente affetti da coronavirus. Un primo appello del presidente delle Marche Luca Ceriscioli indirizzata a tutte le imprese nella regione per raccogliere le disponibilità a donare per il cosiddetto “progetto 100” non menzionava l’Ordine di Malta, cui invece si faceva riferimento solo nelle successive comunicazioni destinate a chi aveva aderito all’appello.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e altre figure istituzionali hanno partecipato all’assembramento per la benedizione impartita (nonostante le cautele caldeggiate) dall’arcivescovo Mario Delpini, nel corso dell’inaugurazione del nuovo ospedale allestito alla Fiera di Milano per l’emergenza coronavirus.

L’amministrazione comunale di Alatri (FR) si è accordata con la diocesi locale per i festeggiamenti in onore di san Sisto. Le reliquie del santo saranno condotte per le strade del centro storico su un’automobile della Protezione civile, preceduta dalle forze dell’ordine; quindi si terrà una messa nella concattedrale officiata dal vescovo, senza i fedeli; infine dall’ospedale di Alatri la reliquia sarà trasportata in elicottero per sorvolare la cittadina.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana e il prefetto Renato Saccone sono stati gli unici tre partecipanti, viste le disposizioni sul coronavirus, alla messa officiata dall’arcivescovo Mario Delpini in duomo per la domenica delle palme.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha partecipato, con fascia tricolore, a una preghiera sull’Arengario di Palazzo Vecchio con gli esponenti religiosi locali di Chiesa cattolica, ebraismo e islam. Presente anche l’assessore ai rapporti con le confessioni religiose Alessandro Martini.

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, con fascia tricolore, e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Tassi-Carboni hanno partecipato alla cerimonia religiosa in piazza Garibaldi officiata dal vescovo per affidare la città alla Vergine Maria. I Vigili del fuoco inoltre hanno posto rami d’ulivo e rose bianche sotto un idolo della Madonna.

Il sindaco di Cava de’ Tirreni (SA) Vincenzo Servalli ha invitato i cittadini a seguire la messa in streaming officiata dall’arcivescovo presso la cappella del Castello di Sant’Adiutore con annessa benedizione alla città, organizzata di concerto con l’amministrazione comunale.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha inveito contro una recente vignetta satirica di Vauro, in cui Gesù annuncia di non poter uscire dal sepolcro a Pasqua perché non ha l’autocertificazione, bollandola come “idiozia allo stato puro”.

Il sindaco di Copparo (FE) Fabrizio Pagnoni ha partecipato a un rito religioso, con fascia tricolore, per affidare la cittadina al crocifisso.

Il sindaco di Bisceglie (BT) Angelantonio Angarano si è recato nella cattedrale, con fascia tricolore, per affidare la città alla Madonna.

La sindaca di Serra Riccò (GE) Angela Negri, con fascia tricolore, ha partecipato a un “pellegrinaggio” in automobile per trasportare la statua di san Rocco per le vie della cittadina.

Il sindaco di Luni (SP) Alessandro Silvestri ha messo a disposizione del parroco degli automezzi per impartire la benedizione con altoparlante e acqua benedetta fuori da tutte le case del Comune per la domenica delle palme, invitando la gente a partecipare senza uscire di casa esponendo un ramoscello d’ulivo.

Il sindaco di Porcari (LU) Leonardo Fornaciari ha partecipato all’inizio della benedizione itinerante del parroco per la domenica delle palme.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato durante un’udienza privata in Vaticano papa Francesco. Qualche giorno prima il papa aveva incontrato anche la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Diversi ospedali del lodigiano hanno sospeso le interruzioni volontarie di gravidanza a causa dell’emergenza Covid-19, interpretando in maniera decisamente restrittiva il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo per fronteggiare l’epidemia.

Il sindaco di Noicattaro (BA) Raimondo Innamorato si è collegato in diretta Facebook con un parroco per parlare dei riti pasquali.

Il sindaco di Locorotondo (BA) Tommaso Scatigna, pubblicando la foto inviata da un suo concittadino, ha sostenuto: “sembra esserci davvero ‘qualcosa’ che ci sta proteggendo!!! A me è venuta la pelle d’oca. Io ci credo!!!”.

Foto: EuropeanParliament/Flickr