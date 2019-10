Ragazzi irresponsabili: il docu-film su Fridays for Future in Italia

In questi giorni Terra Nuova, in collaborazione con Italia che Cambia, ha lanciato una nuova importante campagna di raccolta fondi per sostenere la realizzazione del primo film-documentario sul movimento dei Fridays For Future in Italia.

Lo scopo del progetto è quello di documentare anche nel nostro Paese la nascita di un movimento che sta segnando una svolta nell’ambientalismo di tutto il mondo e contribuire alla sua diffusione.

Ecco il link al progetto: www.terranuovalibri.it/ragazzi-irresponsabili

Regista del film-documentario è Ezio Maisto, sceneggiatore tre volte finalista al Premio Solinas, giornalista di Italia che Cambia, da sempre sensibile alle tematiche ambientali. Fra i suoi lavori, premiati in più di 30 festival, il cortometraggio Vistamare, girato nel più grande insediamento abusivo d’Europa e presentato in concorso al Giffoni Experience, la più importante rassegna di cinema per ragazzi del mondo. Le riprese del primo capitolo del film sono già state completate in Friuli Venezia Giulia e sono ora in fase di montaggio. Le prossime riprese verranno effettuate a fine settembre 2019.

I fondi raccolti verranno utilizzati per noleggiare le attrezzature, per gli spostamenti in treno o camper, per il lavoro dei tecnici (direttore della fotografia, fonico, edizione, organizzazione). Il resto servirà a finanziare la post produzione (montaggio audio e video, musiche originali, color correction, sottotitoli in inglese, finalizzazione del progetto) e la distribuzione attraverso web, sale e festival. Si tratta di un film che resterà un progetto indipendente, a basso costo e con il minor impatto ambientale possibile.

Ci sono due modi in cui ci puoi aiutare a sostenere questo progetto:

– PARTECIPARE al crowdfunding, anche con una cifra minima. A ogni donazione sono collegati dei premi che Terra Nuova ha messo al servizio dell’iniziativa: l’abbonamento al mensile Terra Nuova, una maglietta eco-sostenibile, il libro “E ora si cambia”, l’albo illustrato sul cambiamento climatico “Insieme per salvare il mondo”… e ovviamente anche il DVD del film una volta completato.

– FARE PASSAPAROLA. Questo è un aiuto per noi preziosissimo. Se hai partecipato ai nostri progetti precedenti, conoscerai sicuramente chi può essere interessato al progetto: condividilo sui social, per email, su WhatsApp… e naturalmente nel modo meno moderno ma più prezioso: di persona!

L’indirizzo semplificato www.terranuovalibri.it/ragaz... può aiutarvi nella diffusione. Se però lo fate direttamente copiando il link su Facebook/Instagram/Twitter oppure su WhatsApp, è preferibile utilizzare l’indirizzo principale del progetto che è il seguente:

https://www.produzionidalbasso.com/project/ragazzi-irresponsabili-il-film-su-fridays-for-future-in-italia/

GRAZIE per tutto quello che vorrai fare per sostenerci!

VIDEO

Terra Nuova e Italia che Cambia

Per qualsiasi informazione, contattateci:

web@terranuova.it

055 3215729 int. 4

Da: ki.noblogs.org