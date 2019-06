Padova Pride Village. Una settimana di festa all’insegna di Stonewall

Venerdì 28 giugno ospite Simona Ventura che riceverà il premio “Persona LGBT dell’Anno”. In diretta streaming dal Word Pride di New York l’intervento dal palco di Alessandro Zan, ideatore del Festival, e unico ospite italiano alle celebrazioni dei cinquant’anni dai moti che cambiarono la storia della comunità LGBT mondiale.

Si apre una delle settimane più importanti per tutto il mondo LGBT. Giunge infatti al suo culmine il Pride month con le celebrazioni legate all’anniversario dei moti di Stonewall di cui quest’anno, il 28 giugno, ricorre il cinquantenario. Fu infatti in quella notte del 1969 che gli avventori dello Stonewall Inn, un bar gay in Christopher Street nel Greenwich Village di New York, si ribellarono per la prima volta ai soprusi della polizia dando vita al movimento di liberazione gay moderno in tutto il mondo.

Per festeggiare un anniversario così importante, il Pride Village, la più grande manifestazione LGBT italiana, ha organizzato una settimana molto densa di eventi che culmineranno proprio nella serata di venerdì 28 giugno con la partecipazione di Simona Ventura che riceverà il premio di “Persona LGBT dell’anno”. Il Village intero si sposterà poi virtualmente a New York trasmettendo direttamente dal Word Pride della Grande Mela, il discorso che Alessandro Zan, in qualità di unico ospite italiano sul palco. Senza dimenticare il grande party di sabato 29 giugno organizzato con la collaborazione delle più famose realtà LGBT italiane.

La settimana prenderà il via mercoledì 26 giugno all’insegna dell’irresistibile simpatia di Valentina Persia, comica, attrice e ballerina italiana, volto storico e protagonista indiscussa anche della nuova edizione de “La sai l’ultima”. Il suo esordio nel 1994 le ha aperto le porte a tantissime altre trasmissioni e produzioni cinematografiche. Pippo Franco, tra gli altri, l’ha voluta come ospite fissa nel programma Sotto a chi tocca e tanti altri. Tra i suoi film più importanti troviamo Di che peccato sei? di Pier Francesco Pingitore, mentre in tv ha riscosso grande successo con la serie Caterina e le sue figlie, accanto a Virna Lisi, Giuliana De Sio e Alessandra Martines. La filosofia di vita di Valentina Persia è tutta racchiusa nella frase con cui è solita salutare il pubblico: «Ricordatevi di sorridere anche quando il vostro sorriso è triste, perché più triste di un sorriso triste c'è solo la tristezza di non saper sorridere». La serata inizierà come di consueto alle 19.30 con i successi musicali dell’Aperiradio e si concluderà al ritmo della disco latino americana di Yumi Medina. [Ingresso 5€ dalle 19.30 alle 23.30; gratuito dalle 23:30 alle 2.00].

L’approfondimento culturale di giovedì 27 giugno vedrà protagonista Fabio Canino, attore, scrittore, conduttore radiofonico Radio2 Rai e personaggio televisivo italiano. Canino sarà al Village in veste di scrittore per presentare, intervistato da Giusva Iannitelli, il suo ultimo romanzo “Le parole che mancano al cuore” (SEM Editore, 2019) che accende i riflettori sull’omosessualità̀ nel mondo del calcio di Serie A. Per Matteo l'amore è fatto solo di incontri segreti, ragazzi che poi spariscono nel buio da cui sono arrivati. D'altronde, Matteo è un calciatore di serie A, e "i calciatori di serie A gay non esistono": lo dicono gli stadi, lo dice la stampa, lo dicono a volte persino certi allenatori. Poi, però, con l'inizio del nuovo anno, ecco arrivare il "fenomeno" Thiago, scoperto da uno scout nelle favelas brasiliane quand'era ancora un bambino e, poi, passato di squadra in squadra fino a giungere al Real Madrid, per approdare infine proprio in Italia, nella stessa società di Matteo. Tra i due c'è subito intesa, qualche sguardo improvviso, un abbraccio prolungato più del solito, e quella passione comune per i videogiochi che li avvicina ulteriormente, permettendogli di vivere avventure che nell'esistenza di tutti i giorni sono a loro negate. La serata prosegue sul dance floor con Iuri DJ, da molti anni al timone di uno dei club più popolari del Nord Italia, l'Art Club di Desenzano sul Garda. [ingresso gratuito dalle 19.30 alle 22.30; 2€ e dalle 22.30 alle 2.00]

A partire da venerdì 28 giugno il fine settimana si fa sempre più intenso. In occasione della data simbolo del movimento LGBT mondiale, il Pride Village ospiterà sul proprio palco Simona Ventura che riceverà il premio “Persona LGBT dell’Anno”. Nato in occasione del decimo anniversario della manifestazione patavina, il premio vuole essere un riconoscimento per chi si è contraddistinto negli ultimi mesi per la difesa dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans. Già madrina di quella storica edizione, Simona Ventura non si è mai tirata indietro dall’appoggiare le istanze LGBT, come matrimonio egualitario e le adozioni. Per questo, il Village ha voluto riconoscerne l’impegno dandole un riconoscimento che negli anni precedenti è stato tributato anche al giornalista Diego Bianchi e a Franco Grillini, figura storica del movimento gay italiano.

Nel corso della serata, inoltre, tutto il pubblico parteciperà idealmente al Word Pride in corso a New York. Verrà infatti trasmesso in diretta il discorso che Alessandro Zan, ideatore del Festival, terrà dal palco della Grande Mela, in qualità di unico ospite italiano.

Il divertimento sarà poi assicurato da Once Upon A Drag, contest nazionale diretto da Celine DinDon. Presentate da LaCry, Drag Queen, Bio Queen, Drag King e Cosplayer dovranno emulare i personaggi dei cartoni animati tra show, sfilate e improvvisazione. Alle consolle troveremo i Dj Radda sul blulevard ed Enrico Meloni al Palavillage per ballare fino a notte fonda. [ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21.00; 6€ dalle 21.00 alle 4.00]

Una settimana così ricca non può che concludersi con un grande party organizzato in collaborazione con le più famose realtà LGBT italiane: Anima Drinks & More, Artclubdisco, Flexo Padova, GIAM, Gloss Disco, Milord Verona, Muccassassina, Qimanji, RED // Bologna, Romeos Verona, Skylight Disco, TRASH & CHIC, Vergine Camilla, WAPO Group Event.

Dopo l’Aperiradio, che alle 19.30 darà il benvenuto ai “Villeggianti”, sul palco esterno partirà il Bingay di Paolo Tuci e Giusva: una smorfia hot e premi trasgressivi insieme alle drag-vallette per sfidare la sorte e vincere, insieme alla special guest Elenoire Ferruzzi.

Sul palco esterno arriveranno poi due regine della consolle: Manuela Doriani, speaker nei principali network italiani, Radio Deejay, Radio Capital, Radio Dimensione Suono, Play Radio e M2O. Insieme a lei Moira Dj. Attiva dal 1989 come resident in locali di Vercelli e Novara, Moira ha lavorato in diversi locali del Piemonte, Lombardia, Veneto. Ha collaborato con agenzie milanesi facendo serate nel centro e sud Italia, tornando in Veneto al Boom di Vicenza, al Principe Azzurro di Verona collaborando e poi con organizzazioni gay - friendly a Milano, con la one night Join the Gap, a Torino con Les Folies Scandal e Queever, e in Toscana con i locali legati al Mamamia.

Non sono da meno gli ospiti all’interno del Palavillage. Pippo Dacj, classe 1997, ospite nelle console delle principali discoteche jesolane, vicentine e padovane. E Thomas Dill dj producer di origini spagnole che risuona assiduamente nel panorama del clubbing italiano. Come artista Dill muove i suoi primi passi nel 2005 ad Ibiza facendosi notare per i suoi outfit eclettici. Nel 2007 la sua consacrazione inventando il party a sua immagine e somiglianza “Confusion in sex” dove riflettono tacchi in vernice e seni siliconati abilmente mescolati da una colonna sonora di tendenza e mai scontata. Partecipa nel 2015 al Talent TOP DJ di Sky classificandosi in ottima posizione. Nel corso della sua carriera, Thomas vanta numerose apparizioni in consolle prestigiose e attualmente collabora con situazioni d'avanguardia nel clubbing italiano. Grazie al suo ricco bagaglio musicale riesce ad adattarsi alle situazioni mescolando teck house, techno ed house generando un set esplosivo da far scatenare i dancefloors. [ingresso gratuito tra le 19:30 e le 21:00, 7€ tra le 21:00 e le 23:30, 15 € con 1 consumazione inclusa tra le 23:30 e le 5:00]

Per tutta l’estate, inoltre, saranno disponibili due “Village privè”, aree esclusive e privilegiate a lato dei palchi con possibilità di riservare un tavolo per godere appieno della musica e dell’animazione.

Partner della dodicesima edizione del Padova Pride Village sono Anima, Flexo, Trash&Chic, BithouseWeb Infodiscoteche. Main sponsor: Di Saronno e Vodka Three Sixty.

Media partner: Radio Company