Neopaganesimo in Colombia: un viaggio nella cultura Olistica, Ayurvedica e indigena

IL covid 19 ha generato una emergenza sanitaria che va affrontata con tutte le amri in campo. Vediamo una proposta inconsueta: l'approccio terapeutico, olistico emozionale e spirituale alla malattia in Colombia. La TERAPIA AGNIHOTRA.

1.TERAPIA AGNIHOTRA HOMA.

Sanificazione e purificazione dell'atmosfera CON IL MEZZO DEL FUOCO. TU SANI L'AMBIENTE E LE EMOZIONI E L'AMBIENTE IN CUI VIVI SANA A TE. Il centro holístico Shunyata OM CITTà DI Cali serve allo scopo: un centro di cultura olistica sulle maontagne vicino CALI – Colombia. Intervistiamo 2 responsabili del Centro Olistico Shunyata: Jose Ernesto Arroyave Guerrero e Katherine Valencia Arrango.

Secondo la tradizione indigena maya preferiscono farsi conoscere con i loro nomi nello zodiaco maya (Tzolkin):Specchio ritmico Bianco (Jose Ernesto Arroyave Guerrero) e la sua compagna Sole Planetario Giallo (Katherine Valencia Arrango), che oltre ad essere profondi conoscitori del mondo indigeno, della cultura ancestrale Maya, della medicina naturale e alternativa nonchè della medicina sciamanica, sono ricercatori accademici universitari.



“Le ricerche accademiche che stiamo facendo hanno dimostrato che il fuoco e il fumo ( Agnihotra Homa ) eliminano le contaminazioni biologiche, chimiche e fisiche dell'aria.

E' ragionevole concludere che la realizzazione regolare de Agnihotra Homa in un intervallo di 12 ore (mattina e pomeriggio)tutti i giorni assicura la fumigazione continua dell'aria circostante, evitando così la minaccia di virus estremamente dannosi come il Covid-19. L'Agnihotra è una valida alternativa per riuscire nella sanazione attraverso il fuoco purificatore dell'atmosfera”, dice Katherine.

“Inoltre oltre che funczionare como terapia,consente anche che le sue ceneri siano usate nella preparazione di rimedi per curare vari tipi di malattie. E'un processo di purificazione e armonizzazione, che genera oltre alla sanazione dell'ambiente la riabilitazione fisica e mentale di chi la pratica”

“La terapia Homa è una scienza della sanazione proveniente dalla medicina ancestrale ayurvédica, che si basa sulla la creazioned di fuochi bioenergetici. Questa terapia è una scienza bioenergetica che al pari della física e della matematicas non è basata mica su superstizioni popolari”.

“Homa è una parola in sánscrito, è il termine tecnico della scienza vedica della Bioenergía” che si basa se refiere al proceso de “remover las condiciones tóxicas de la atmósfera, suelos y aguas a través del fuego. Esto significa la sanación y purificación de lugares con el fuego como el medio. Usted sana la atmósfera y la atmósfera una vez sanada, sana el medio ambiente, las plantas, los animales y los seres humanos. Esta es la idea central de la Terapia Homa. La expresión “sanar la atmósfera” posee muchas connotaciones que aún no han sido investigadas por la ciencia moderna.

Tzolkin significa CONTA DEI GIORNI. Mentre le culture arabe usano solo calendari lunarfi e quelle occidentali calndari solari, i maya usavano un calendaro solare e lunare chiamato tzolkin. Esso si basava in 13 toni lunari e 20 mes solari ed era composto di 3 calendari: 1 sacro lo Tzolkin uno civile di 365 giorni e uno generale. A differenza della cultura occidentale la cultura Maya infatti aveva una concezione ciclica del tempo come gli antichi egizi e i sumeri non lineare come quella occidentale. il terzo calendario il calendario del lungo computo ed era di 5125 anni.

“Nella nostra forma di vedere il mondo, la salute e il benessere delle persone sono una responsabilità di ogni individuo, sono molti gli srtumenti che usiamo per insegnare ad ottenere un maggiore rendimento e una maggiore viltalità.” Holistico significa che include tutte le sfere delllo sciibile umano come un essere biopsichhico/sociale/elettromagnetico: Noi essermi umanu siamo applicazione e la madre terra (La Pachamama è il sistema operativo, concludiamo all'unisono chiacchierando con Katherine. “Nostra missione è formare in maniera olistica/ayurvedica a individui, coppie, familie, gruppi e comunità per il buen vivivir basandosi su conoscenze ancestrali proprie dei popoli della terra, che fiorirono como culture e che esistono ancora oggi. La nostra formazione olistica, sintetizzata come cultura biosferica , va accompangnata da una assistenza personalizzata che tratta ogni situazione individualmente. La pandemua del coronavirus/covid19 causa problemi nella nostra società molto più complessi che l'isolamento e la crisi economica”. Noi umani non siamo altro che programmi e applicazioni che funzionano su un sistema operativo che si chiama La Pachamama. La madre terra.

Alessandro Bonafede

ass. ISOLA Internazionalismo SOLidarietà Autodeterminazione

www.isolacolombia.org