Mario Paciolla: sei domande per il Segretario Generale dell’ONU Antonio Gutérres

Al Segretario Generale dell’ONU,

Sua Eccellenza Antonio Gutérres,

Napoli, Italia, 2 agosto 2020

English text below.

Texto en español a continuación.

mi chiamo Gennaro Carotenuto e sono un docente universitario italiano, impegnato da sempre nello studio e nella difesa dei diritti umani in America latina. Dal 15 luglio 2020 sono sommamente colpito dalla morte del membro della vostra missione di pace in Colombia, Mario Paciolla, e preoccupato dai mille dubbi che si addensano sulla sua morte. Sono passati 18 giorni, un tempo già troppo lungo, senza sapere nulla di concreto sulla sua fine. Tristemente, molti di questi dubbi riguardano le Nazioni Unite e il suo personale sul campo, e non mi resta che chiedere a lei, nella sua riconosciuta autorità, di chiarirli:

Cosa ha fatto esattamente il Capo della sicurezza della Missione, Christian Thompson, di fronte alla richiesta di aiuto di Mario Paciolla, appena quattro ore prima della sua morte il 15 luglio? Ha risposto alla chiamata? Si è coordinato con i suoi superiori? Si è attivato in prima persona o ha inviato suoi sottoposti? Chi delle NU è materialmente intervenuto sul posto? Cosa ha materialmente fatto l’ONU, nei molti giorni nei quali Paciolla ha espresso timori per la sua vita, per garantirne la sicurezza? È lecita la domanda: “Mario è stato lasciato solo dall’ONU nelle mani dei suoi aguzzini?” Ha sollevato dubbi nell’opinione pubblica, il corposo curriculum nel campo della sicurezza di Thompson stesso, con multiple esperienze in entità private che possono profilarsi come controparte rispetto agli scopi di pace della missione ONU. A tali dubbi l’unica risposta è stata la fragorosa rimozione del CV di Thompson da Linkedin. Era Christian Thompson la persona adeguata ad assicurare la sicurezza di Mario Paciolla e degli altri componenti della Missione? La Fiscalia Generale della Colombia accusa la polizia colombiana (SIJIN) di aver permesso alla sicurezza delle Nazioni Unite (SIU) di inquinare il luogo del crimine, rimuovere le pertinenze di Mario Paciolla e riconsegnare l’appartamento dove viveva ed è morto al proprietario, rendendo impossibili accertamenti fondamentali. Varie fonti avanzano dubbi sulla completezza della lista delle pertinenze di Mario Paciolla consegnata alla famiglia, dalla quale mancherebbero alcuni device digitali. Come è possibile tutto ciò? Come mai a 18 giorni dalla morte di Mario Paciolla, dall’ONU non è venuto nulla che potesse chiarire i fatti e a tutti gli elementi impegnati sarebbe stato chiesto di rimanere nel più stretto riserbo? Non è inoltre venuto nulla che potesse fugare i molti dubbi sull’operato stesso della Missione. Quale era la natura del conflitto intercorso tra Paciolla e i vertici della Missione, e che autorizza a pensare che il cittadino italiano volesse denunciare dei crimini commessi all’interno della missione stessa? Ritiene che sia utile per l’ONU farsi scudo dietro l’immunità diplomatica piuttosto che rispondere a una necessità di trasparenza? L’opinione pubblica attende ormai da troppo tempo notizie sul risultato delle due autopsie effettuate sul corpo dello sventurato Paciolla, un elemento basilare di trasparenza. Può chiarire il ruolo di Jaime Hernán Pedraza, il medico incaricato dall’ONU di presenziare alla prima autopsia sul corpo di Mario Paciolla e in che modo si è relazionato e coordinato con l’Ambasciata italiana e con la famiglia del vostro funzionario? Risponde al vero che abbia indotto la famiglia Paciolla a credere che fosse delegato dall’Ambasciata italiana, ma che così non fosse? Oltre ai dubbi specifici sul comportamento ed eventuali responsabilità penali, che speriamo siano accertate in sede legale, la famiglia Paciolla accusa l’ONU di una sostanziale indifferenza e disumanità per la morte del loro congiunto. Non pensa che anche il suo silenzio contribuisca a rendere più tenebroso un caso nel quale l’ONU non può che essere schierata per la Verità e la Giustizia per Mario Paciolla? Non pensa sia ormai ineludibile far sentire la sua voce?

Sottopongo queste domande a lei, certo che possa contribuire a chiarire i dubbi su di un caso che, oltre alla irreparabile morte di Mario Paciolla, sta creando un grande allarme in quanti nel mondo hanno a cuore la difesa dei diritti umani,

Distinti Saluti

Prof. Gennaro Carotenuto

Versión en español

Al Secretario General de la ONU,

Su Excelencia Antonio Gutérres,

Nápoles (Italia), 2 de agosto de 2020

Me llamo Gennaro Carotenuto y soy un profesor universitario italiano, comprometido desde siempre con el estudio y la defensa de los derechos humanos en América Latina. Desde el 15 de julio de 2020, estoy profundamente afectado por la muerte del miembro de su misión de paz en Colombia, Mario Paciolla, y preocupado por su muerte. Han pasado dieciocho días, un tiempo que ya es demasiado largo, sin saber nada concreto sobre su muerte. Lamentablemente, muchas de estas dudas se refieren a las Naciones Unidas y su planilla sobre el terreno, y sólo puedo pedirle, en su reconocida autoridad, que las aclare:

1) ¿Qué hizo exactamente el Jefe de Seguridad de la Misión, Christian Thompson, en respuesta a la llamada de auxilio de Mario Paciolla sólo cuatro horas antes de su muerte el 15 de julio? ¿Respondió a la llamada? ¿Se coordinó con sus superiores? ¿Se activó él mismo o envió a sus subordinados? ¿Quién de la ONU intervino físicamente en la escena? ¿Qué hizo la ONU materialmente, en los muchos días que Paciolla expresó temores por su vida, para garantizar su seguridad? La pregunta es legítima: “¿Ha dejado la ONU a Mario solo en manos de sus verdugos?”

2) Ha suscitado dudas en la opinión pública, el extenso historial profesional en el campo de la seguridad del propio Thompson, con múltiples experiencias en entidades privadas que pueden perfilarse como contraparte de los objetivos de mantenimiento de la paz de la misión de la ONU. La única respuesta a estas dudas fue la estruendosa eliminación del currículum de Thompson de Linkedin. ¿Fue Christian Thompson la persona adecuada para garantizar la seguridad de Mario Paciolla y los demás miembros de la Misión?

3) La Fiscalía General de Colombia acusa a la policía colombiana (SIJIN) de permitir que la seguridad de las Naciones Unidas (SIU) contaminara el lugar del crimen, retirando las pertenencias de Mario Paciolla y devolviendo el apartamento donde vivió y murió al propietario, lo que hace imposible llevar a cabo investigaciones fundamentales. Varias fuentes dudan de la integridad de la lista de las pertenencias de Mario Paciolla entregadas a la familia, de la que faltarían algunos dispositivos digitales. ¿Cómo es posible?

4) ¿Cómo es que 18 días después de la muerte de Mario Paciolla, no llegó nada de la ONU que pudiera aclarar los hechos y se pidió a todos los elementos involucrados que permanecieran en el más estricto secreto? Además, no llegó nada que pudiera disipar las muchas dudas sobre el propio trabajo de la Misión. ¿Cuál era la naturaleza del conflicto entre Paciolla y la alta dirección de la Misión, y que dio la impresión de que el ciudadano italiano quería denunciar los crímenes cometidos dentro de la propia Misión? ¿Cree que sería útil que la ONU se escudara en la inmunidad diplomática en lugar de responder a una necesidad de transparencia?

5) La opinión pública ha esperado demasiado tiempo las noticias sobre el resultado de las dos autopsias realizadas al cuerpo del desafortunado Paciolla, un elemento básico de transparencia. ¿Puede aclarar el papel de Jaime Hernán Pedraza, el médico designado por la ONU para asistir a la primera autopsia del cuerpo de Mario Paciolla y cómo se relacionó y coordinó con la Embajada de Italia y la familia de su funcionario? ¿Es cierto que hizo creer a la familia Paciolla que fue delegado por la embajada italiana, pero que no fue así?

6) Además de las dudas concretas sobre su comportamiento y las posibles responsabilidades penales, que esperamos se determinen en los procedimientos judiciales, la familia Paciolla acusa a la ONU de indiferencia sustancial e inhumana por la muerte de su pariente. ¿No cree que su silencio también contribuye a hacer más sombrío un caso en el que la ONU sólo puede estar del lado de la Verdad y la Justicia para Mario Paciolla? ¿No cree que ahora es inevitable hacer que su voz sea escuchada?

Les presento estas preguntas, seguro que pueden ayudar a aclarar las dudas sobre un caso que, además de la muerte irreparable de Mario Paciolla, está creando una gran alarma en aquellos en el mundo que se preocupan por la defensa de los derechos humanos,

Atentamente,

Prof. Gennaro Carotenuto

English Version

To the Secretary General of the UN,

His Excellency Antonio Gutérres,

Naples, Italy, 2 August 2020

My name is Gennaro Carotenuto and I am an Italian university professor, who has always been committed to the study and defense of human rights in Latin America. Since 15 July 2020, I have been deeply affected by the death of the member of your peace mission in Colombia, Mario Paciolla, and worried about his death. Eighteen days have passed, a time that is already too long, without knowing anything concrete about his death. Sadly, many of these doubts concern the United Nations and its personnel on the ground, and I can only ask you, in your recognized authority, to clarify them:

1) What exactly did the Head of Mission Security, Christian Thompson, do in response to Mario Paciolla’s call for help just four hours before his death on July 15? Did he answer the call? Did he coordinate with his superiors? Did he activate himself or did he send his subordinates? Who from the UN physically intervened on the scene? What did the UN do materially, on the many days Paciolla expressed fears for her life, to ensure her safety? The question is legitimate: “Has Mario been left alone by the UN in the hands of his torturers?

2) “It has raised doubts in public opinion, Thompson’s own extensive security record, with multiple experiences in private entities that can profile themselves as a counterpart to the UN mission’s peacekeeping goals. The only answer to these doubts was the thunderous removal of Thompson’s CV from Linkedin. Was Christian Thompson the appropriate person to ensure the safety of Mario Paciolla and the other members of the Mission?

3) The Fiscalia General of Colombia accuses the Colombian police (SIJIN) of allowing the security of the United Nations (SIU) to pollute the site of the crime, remove Mario Paciolla’s belongings and return the apartment where he lived and died to the owner, making it impossible to carry out fundamental investigations. Several sources have doubts about the completeness of the list of Mario Paciolla’s belongings handed over to the family, from which some digital devices would be missing. How is this possible?

4) How is it that 18 days after Mario Paciolla’s death, nothing came from the UN that could clarify the facts and all the elements involved would have been asked to remain in strictest secrecy? Furthermore, nothing came that could dispel the many doubts about the very work of the Mission. What was the nature of the conflict between Paciolla and the top management of the Mission, and which gave the impression that the Italian citizen wanted to denounce crimes committed within the Mission itself? Do you think it would be useful for the UN to shield itself behind diplomatic immunity rather than respond to a need for transparency?

5) Public opinion has been waiting too long for news about the outcome of the two autopsies carried out on the body of the unfortunate Paciolla, a basic element of transparency. Can you clarify the role of Jaime Hernán Pedraza, the doctor appointed by the UN to attend the first autopsy on Mario Paciolla’s body and how he related and coordinated with the Italian Embassy and the family of your official? Is it true that he led the Paciolla family to believe that he was delegated by the Italian Embassy, but that this was not the case?

6) In addition to the specific doubts about his behavior and possible criminal responsibilities, which we hope will be ascertained in legal proceedings, the Paciolla family accuses the UN of substantial indifference and inhumanity for the death of their relative. Don’t you think that your silence also contributes to making a case more gloomy in which the UN can only be sided for Truth and Justice for Mario Paciolla? Don’t you think it is now inevitable to make your voice heard?

I submit these questions to you, sure that it can help to clarify the doubts about a case that, in addition to the irreparable death of Mario Paciolla, is creating a great alarm in those in the world who care about the defense of human rights,

Best regards

Prof. Gennaro Carotenuto

L'articolo Sei domande per il Segretario Generale dell’ONU Antonio Gutérres su Mario Paciolla si trova su Gennaro Carotenuto.