Libri, eventi digitali e festival internazionali di settembre

In Europa consiglio il Festival del Documentario di Londra (da mercoledì 9), il Meeting sull’Immunologia di Hannover (Germania, dal 9), una conferenza internazionale sulla scienza digitale in Polonia (dal 15), il Festival della Letteratura e della Traduzione di Bellinzona (Svizzera, dal 17). In Canada si svolgerà il Toronto Film Festival (dal 10, anche in versione digitale).

https://www.filmfestinternational.com/madrid (Festival del Cinema, 1-2-3-4-5, Web); http://mibf.info/main_eng (Moscow International Book Fair, Russia, dal 2 al 6); http://www.epa-unepsa.org (le malattie dei bambini in Europa, Croazia, 3-4-5); https://beldocs.rs/en (documentary Festival, Belgrado, Serbia, dal 3 al 10); https://mdag.pl/17/en/warszawa/homepage (Documentary Festival, Polonia, 4-13); https://festival-deauville.com (Festival del Cinema Americano, Francia, dal 4 al 13); https://www.ese-hormones.org/events-deadlines (congressi di endocrinologia, dal 5); https://www.ecsa-conference.eu (European Conference for Citizen Science, Italia, 6-10); https://www.filmfest-dresden.de/en (Short Film Festival, Dresda, Germania, 8-13); www.ifkad.org (Forum on Knowledge Asset Dynamics, Delft, Matera, 9-10-11, Web); www.immunology-conference.de (German Society for Immunology, Hannover, 9-12); http://opencitylondon.com (The Art of Creative Documentary, Londra, dal 9 al 15); www.tiff.net/tiff (Toronto Film Festival, Toronto, Canada, dal 10 al 19, anche Web); https://www.esicm.org/events/euroasia2020 (le terapie intensive, Taipei, 12 e 13, Web); https://ditechexpo.com (fiera delle tecnologie digitali, Bulgaria, dal 14 al 19); https://www.iftf.org/partner-with-iftf/vantage/ten-year-forecast (il futuro, 14-25, Web); https://www.academicmedicaleducation.com/covid19-online-education (Covid-19, Web); http://www.insci2020.gda.pl (Conference on Internet Science, Polonia, dal 15 al 17); http://vodamoreoceany.eu/en (documentari sui mari e sugli oceani, Cechia, dal 16 al 20); www.photofestival.gr (festival fotografico, Atene, Grecia, dal 16 fino al 15 novembre); https://www.internationalmicroorganismday.org (microbiologi di tutto il mondo, 17, web); https://www.sheleader.digital (l’impatto della femminilità, Sofia, Bulgaria, 17 e 18); https://www.babelfestival.com (Festival della traduzione, Svizzera, dal 17 al 20); www.hayfestival.com/festivals (Festival dei Liberi Pensatori, Segovia, Spagna, 17-20); www.atlantafilmfestival.com (Festival del Cinema, Georgia, Stati Uniti, dal 17 al 27); https://www.filmlinc.org/nyff2020 (Festival del cinema, New York, dal 17); https://www.febiofest.cz/en (Festival del cinema, Praga, dal 18 al 25); www.sansebastianfestival.com/in (Festival del Cinema, Donostian, San Sebastian, 18-26); www.encounters-festival.org.uk (Short Film, Animation Festival, Inghilterra, dal 18, Web); http://iranianfilmfestival.org (Festival del cinema, San Francisco, USA, 19 e 20); www.tiranafilmfest.com (Cinema Short film festival, Tirana, Albania, dal 19 al 25); https://europeandigitalweek.com (eventi digitali vari, dal 21 al 26, Web); http://2020.splitech.org (Smart and Sustainable Technologies, Croazia, dal 23 al 26, Web); https://unfinished.ro/about-us (un festival molto originale, Romania, dal 24 al 27); https://www.filmfesthamburg.de/en (Festival del Cinema, Amburgo, Germania, dal 24); https://zff.com/en/home (Zurich Film Festival, Zurigo, Svizzera, dal 24 al 4 ottobre); https://riff.is/?lang=en (Reykjavik Film Festival, Islanda, dal 24 al 4 ottobre); https://viff.org/Online/default.asp (Vancouver Film Festival, Canada, da giovedì 24 al 9); www.filmfestival.nl/en (Nederlands Film Festival, Utrecht, Paesi Bassi, da venerdì 25); http://www.cid-grand-hornu.be (mostre varie e mostra sul design alimentare, Belgio); https://www.jacksonwild.org/summits.html (Summit sulla Biodiversità, dal 28, Web); www.animafest.hr/en (Animation Film Festival, Zagabria, Croazia, dal 28 al 3 ottobre); https://europe.pediatricsconferences.org (European Pediatrics Conference, dal 30, Web); https://diievents.dii.eu/ai-summit (il futuro dell’intelligenza, Brussels, dal 30, Web).

Consiglio inoltre alcuni siti: www.iftf.org (Institute For The Future); www.maledettifotografi.it e un articolo molto intrigante: https://www.lacittafutura.it/esteri/lo-stato-che-non-c-e-la-germania.

Segnalo anche dei libri: https://www.ibs.it/geopolitica-dell-impero-romano-libro-yann-le-bohec/e/9788861026216; https://www.ibs.it/battaglia-che-fermo-impero-romano-libro-peter-s-wells/e/9788842822882?inventoryId=49265434; “Medicine letali e crimine organizzato. Come le grandi aziende farmaceutiche hanno corrotto il sistema sanitario” (Peter C. Gotzsche, Giovanni Fioriti Editore, 2016); “Il mostro cinese” (gli strani silenzi cinesi sull’epidemia, Maria Giovanna Maglie, Piemme, 2020); “In search of excess: the overcompensation of American executives” (https://en.wikipedia.org/wiki/Graef_Crystal, 1991, https://charlierose.com/guests/5673); https://www.gideononline.com/ebooks; https://www.cochranelibrary.com (libreria medica).

Infine segnalo un libro dell’antropologo americano Joseph Tainter che prende in esame il crollo delle società complesse nel corso della storia: https://wtf.tw/ref/tainter.pdf. E anche la versione gratuita di un classico: https://www.pensierocritico.eu/files/Aldous-Huxley-Il-mondo-nuovo-Ritorno-al-mondo-nuovo.pdf (il sito PensieroCritico è pieno di riflessioni utili).