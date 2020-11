Leonardo: in anteprima mondiale, il trailer della serie evento Rai

La serie è prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e Big Light Productions in associazione con France Télévisions e RTVE, co-prodotta e distribuita da Sony Pictures Entertainment - è creata da Frank Spotnitz (X-Files, The Man in the High Castle, I Medici) e Steve Thompson (Sherlock, Doctor Who) e diretta da Dan Percival (The Man in the High Castle, I misteri di Pemberley) e Alexis Sweet (Don Matteo, Back to the Island).