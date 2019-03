LeoVegas casinò: la recensione completa

Sin dai suoi esordi nel 2012 LeoVegas Casinò ha avuto una notevole crescita di iscritti e di fatturato che testimoniano la validità della piattaforma sia da un punto di vista della scelta di giochi disponibili e servizi, sia per quanto riguarda il comparto pagamenti, bonus e quant’altro.

La piattaforma rispetta pienamente la normativa italiana vigente, certificata innanzitutto da AAMS che ne ha autorizzato l’attività in Italia e ha firmato la concessione per operare sul nostro territorio. Il rispetto dei parametri imposti dallo stato italiano aiuta i giocatori, anche i meno esperti, a sentirsi maggiormente sicuri e tutelati; a tal riguardo già dalle prime fasi di registrazione sarà essenziale caricare i documenti entro 30 giorni dalla registrazione e saranno indispensabili per il ritiro di eventuali vincite.

Come spiegato in questa recensione di Leovegas casinò, la piattaforma è accessibile da tutti i principali dispositivi desktop e mobile, dalla quale è possibile giocare con l’apposita applicazione. Questo è uno dei punti forti del sito che ha puntato, e continua a puntare, molto sul comparto mobile per la quale era stato pensato in origine ottenendo risultati superbi conquistandosi una fetta considerevole del mercato dei casinò online. L’applicazione è intuitiva e permette la gestione dell’account in modo veloce e semplice, anche il ritiro delle somme è gestito in modo fluido e snello e non crea intoppi di nessun genere.

Entrati nel sito, o nell’app dello smartphone, la quantità e la varietà dei giochi offerti è di sicuro impatto per i giocatori più esigenti e per gli amanti dell’ebbrezza del vero casinò. Sono presenti oltre 300 giochi sulla piattaforma con oltre 200 slot, oltre ai giochi in live e le dirette tv che aumentano l’immersione e la partecipazione al gioco.

La sezione casinò offre 10 tavoli di roulette virtuale, 4 di blackjack, 11 di videopoker e numerosi altri giochi di carte. La roulette rappresenta uno dei piatti forti che offre LeoVegas Casinò con la possibilità di accedere, comodamente da casa e in live, alle partite reali che si svolgono nei casinò più prestigiosi del mondo: in live sarà possibile giocare anche a blackjack, baccarat e casino hold'em. Senza muoverti dal tuo divano, potrai sederti nei prestigiosi casinò di Atlantic City, Saint Vincent o all’Hard Rock Casinò, fianco a fianco con giocatori da tutto il mondo. L’offerta roulette si articola anche lungo una diretta tv, offerta sul canale 63 del digitale terrestre e 237 della piattaforma satellitare, con la quale i giocatori potranno interagire attraverso il sito o l’applicazione mobile.

Il comparto slot offre una vasta gamma di scelta e include le slot più ricercate dal pubblico e numerose altre. L’offerta completa prevede circa 250 slot capaci di erogare jackpot interessanti mentre, nel complesso, il sistema pagamenti sembra ben equilibrato e largamente in linea con gli standard.

Discorso a parte meritano i bonus benvenuto ed i servizi di pagamento accettati dalla piattaforma. LeoVegas regala 5€ di benvenuto ai nuovi utenti che si registrano senza nessun obbligo di versamento dando la possibilità ai neofiti di esplorare l’offerta di gioco senza alcun vincolo. Al versamento di 10€ sono garantiti 70 giri gratis che si sommano ad altri 20 free spin che vengono accreditati al momento della registrazione. Infine per i depositi più corposi sono previsti 4 bonus fino a 1000€ su tutti i giochi e le slot offerti dalla piattaforma.

L’offerta di LeoVegas, dunque, sembra soddisfare al meglio le necessità dei giocatori più esigenti e allo stesso tempo offre bonus di tutto rispetto per chi inizia, nonostante la pecca del requisito sul bonus leggermente alto a 50x.

Per ricaricare il tuo conto possono essere utilizzati i principali sistemi di pagamento comunemente adoperati: da PayPal al bonifico, da Visa e Mastercard fino a Skrill e Neteller. L’unico aspetto negativo degno di nota è il mancato riconoscimento dei bonus per i pagamenti effettuati da Skrill e Neteller.