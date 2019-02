Jens Besser arricchisce la Street Art di Acquedolci

Jens Besser, noto artista della Street Art tedesca, ha arricchito Acquedolci (cittadina della Street Art dei Nebrodi) con una sua magnifica opera.

“Il noto artista della Street Art tedesca è in Sicilia ed è stato intercettato dalla ProLoco grazie alla elevata notorietà di Acquedolci nel mondo della Street anche per il valore di diversi artisti locali. Per Acquedolci è un onore potersi fregiare di una sua opera per cui gli abbiamo riservato un luogo privilegiato: quello del complesso scolastico di Via Diaz...” così l'Assessore Giuseppe Reitano.

La passione per l'Arte e la vicinanza a diversi artisti fa sì che il tam tam delle rete raggiunga anche me, segnatamente grazie a Giovanni Prinzi, figlio d'Arte, e giovane artista rampante anch'egli. E' calma piatta Scirocco d'Inverno quando incontro Jens Besser in compagnia di un'altra artista tedesca, Cassedy Richter, e di Angelica Parollo ed Alfio Manasseri della nostra ProLoco: un quartetto giovane e sorridente.

“Per noi è un anticipo o anche una apertura precoce di questa estate che sarà dedicata al 50° di Acquedolci...” Così Alfio Manasseri. La breve e simpaticissima intervista con Jens è invece in tedesco e qui in traduzione. “Sei di Dresda, come sei arrivato qui ad Acquedolci?” “Ero in Sicilia, a Catania con “i Briganti” e poi a Palermo con “i Caravanserrai”, Studio Picca, poi per la notorietà di Acquedolci in rete nel mondo Street Art siamo entrati in contatto, circa due settimane fa ho inviato uno schizzo dell'opera e, dopo l' OK, eccomi qui” “Un aneddoto su di te o sulla tua Arte, una connotazione, un modus, una definizione...”

“Non so, mi piace viaggiare, e viaggiare per me significa il treno o anche la bici. Il treno appare anche nelle mie opere. Mi piace lasciare una traccia di me nei luoghi in cui sono passato. La mia Arte nasce così...” “Un Artista Itinerante, dunque” “Senz'altro anche ma non solo questo” “La bellissima opera che hai appena terminato sembra raffigurare proprio questo: il nascere dal treno, dunque dal Viaggio, del tutto, la cultura, la scienza, la tecnica, il Mondo... ma allora il blu sono il mare ed il cielo di Sicilia e la sfera al centro il Sole?”

“E' una bella interpretazione, tuttavia i colori sono molto vivaci e scelti per questo in funzione del clima soleggiato... in Germania avrei scelto colori più soft a causa di una minore esposizione. Questi sono stati scelti anche in previsione di un effetto cromatico diverso tra qualche anno.” “E' bellissima già così e, personalmente, spero che si conservi così” “Sarà bellissima anche tra qualche anno” “Cassedy, la tua amica?” la risposta è corale: “Siamo due artisti ed amici, viaggiamo insieme” “Tu dipingi pure?” “Sì, la mia opera è di là, per me quella con Jens è una esperienza importante”.

Ci raggiungono Alfio Manasseri, Giuseppe e Giovanni Prinzi ed abbiamo giusto il tempo di una foto prima della partenza di Jens e Cassedy. “Un calorosissimo grazie di cuore da parte di Acquedolci e... buon viaggio” “Grazie e, un Grazie ad Acquedolci”.