Il ritorno di Gabriella Rinaldi. Il singolo “Amor y Vida” è un brano dal ritmo travolgente dal sapore latin.

E' disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, “Amor y Vida”, il nuovo singolo di Gabriella Rinaldi Feat. Essenze; un brano dal ritmo travolgente, in italiano e spagnolo, composto e realizzato durante il lockdown. Mood latino per un inno alla vita che attraverso la voce di Gabriella diventa pura energia; musica e testo si fondono nell’invito ad “Amare Perdutamente” senza timori né riserve, per continuare a cogliere quegli attimi di gioia che la vita ci offre ogni giorno.