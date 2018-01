Eventi, mostre, fiere, festival e libri di febbraio

Nei prossimi giorni è previsto il festival Olio Officina di Milano, la fiera dell’arte moderna di Bologna (dal 2), la mostra Real Bodies e la Pink Floyd Exhibition a Roma, la fiera della ristorazione di Rimini (dal 17), la mostra su Che Guevara e la fiera della pelletteria a Milano (dal 20).

Tra gli eventi internazionali segnalo: il Festival dell’Arte e della Cultura Digitale di Berlino (fino al 4); il Festival del Cinema di Berlino (dal 15); il Documentary Film Festival di Zagabria (dal 25); il Mobile World Congress di Barcellona (dal 26); il festival musicale eclettico Elevate di Graz (dal 28).

www.transmediale.de (musica e arte digitale, Berlino, dal 31 gennaio al 4 febbraio); www.iffr.com (Film Festival e Media Art, Rotterdam - Paesi Bassi, fino al 4 febbraio); www.micfaenza.org (mostra: Tra simbolismo e Liberty. Achille Calzi; Faenza, fino al 18); www.treoci.org (mostra fotografica: “Werner Bischof – 1934 - 1954”, Venezia, fino al 25); www.mostracheguevara.it (la vita di Che Guevara, Milano, tutto il mese); www.dialogonelbuio.org (mostra permanente sul tatto, gusto, olfatto, udito; Milano); www.icorsidimilano.it (corsi vari di psicologia e criminologia, Milano, tutto il mese); http://leonardo3.it (museo innovativo e centro di ricerca su Leonardo, Milano, tutto il mese); www.pinkfloydexhibition.com/roma-2018 (mostra del Museo d’Arte Contemporanea, Roma); www.realbodies.it (l’anatomia e la riscoperta del corpo umano, Roma, tutto il mese); www.olioofficina.com (condimenti per il palato e la mente, Milano, 1-2-3); www.setupcontemporaryart.com (Fiera di arte contemporanea, Bologna, da giovedì 1 al 4); www.artefiera.it (Fiera dell’arte moderna, Bologna, da venerdì 2 a lunedì 5); https://spokanefilmfestival.org (Festival del Cinema, Washington - USA, dal 2 al 9); www.clermont-filmfest.com (mostra mercato internazionale del corto, Francia, dal 2 al 10); www.sudestival.org (il festival del cinema italiano in Puglia, Monopoli – Bari, dal 2); https://maurobiglino.it/eventi (traduttore dell’ebraico, Brescia il 4, Cesena il 10); www.fiereantiquariato.it (Santarcangelo 4, Fiera di Faenza 11, Fiera di Cesena 17); www.officinefotografiche.org (open days e lezioni gratuite, mostre e corsi, Roma, 6-7-8); www.osservatori.net (vari convegni dell’Osservatorio Digitale, Milano, a partire dal 6); www.cidneon.com (Festival Internazionale delle Luci, Castello di Brescia, dal 10 al 17); www.berlinfest.com (Berlin Independent Film Festival, Germania, dal 14 al 20); www.berlinale.de (Festival del Cinema, Berlino, da giovedì 15 a domenica 25); www.ifistanbul.com/en (Independent Film Festival, Istanbul, Turchia, dal 15 al 25); www.rhex.it (HORECA Expo, cibo e nuovi format di ristorazione, Rimini, dal 17 al 20); www.banff.it (Mountain Film Festival; Milano dal 19, poi ci sarà un tour di 28 tappe); www.lineapelle-fair.it (Fiera: pelli, tessuti, accessori, modelli; Milano – Fiera Rho, 20-21-22); www.golositalia.it (Fiera Enogastronomica, Fiera di Montichiari - Brescia, dal 24 al 27); http://zagrebdox.net/en (Documentary Festival, Croazia, dal 25 febbraio al 4 marzo); www.mobileworldcongress.com (fiera e conferenze, Barcellona, dal 26 febbraio); www.montecarlofilmfestival.net (festival della commedia diretto da Ezio Greggio, dal 26); https://elevate.at (music, arts and political discourse, Graz – Austria; 28 febbraio – 4 marzo); https://socialmediaweek.org (Austin, Bristol, Copenhagen, Hamburg, El Paso, Lagos); www.mostraeternoeiltempo.it (Michelangelo e Caravaggio, Musei San Domenico, Forlì); www.cineagenzia.it (i documentari del settimanale Internazionale, varie città); www.viaggiofotografico.it (blog e corsi per imparare a viaggiare e a fotografare, varie date); www.fondazionefotografia.org/mostre (mostre varie e corsi, Modena, tutto il mese); www.maotorino.it (Museo d’Arte Orientale, Impressioni giapponesi, Torino, tutto il mese); www.mart.trento.it (mostra di arte moderna e contemporanea, Rovereto -Trento); www.muse.it (Museo delle Scienze, mostre permanenti e biblioteca, Trento); www.muba.it (Museo dei Bambini, mostre e giochi, Milano, eventi vari); www.cubounipol.it (eventi e spettacoli vari tutto l’anno per tutte le età, Bologna); www.thewallexhibition.com (mostra multimediale sui muri, Bologna, fino al 6 maggio); www.madrenapoli.it (mostre varie e la prima personale in Italia di Darren Bader, Napoli); www.ildocumentario.it (portale italiano sul cinema documentario e calendario dei festival); www.cinemadocumentario.it (è disponibile quasi tutta la produzione italiana indipendente); www.animation-festivals.com (calendario internazionale dei festival dei film di animazione); www.filmfestivallife.com (il calendario dei festival del cinema in tutto il mondo).

Inoltre segnalo alcuni libri: “Cari amici vicini e lontani. L’avventurosa storia della radio” (Giorgio Simonelli, Bruno Mondadori, 2012); “Lo strumento della negoziazione nelle situazioni di crisi” (per provare a dialogare con chi ha un’arma in mano, Gabriele Candotti, criminologo, testo reperibile in rete); “Titanic. Storie e leggende” (www.titanicdiclaudiobossi.com, De Vecchi, 2012); “Matchmaking. La scienza economica del dare a ciascuno il suo” (Alvin E. Roth, Einaudi, 2017); “Il libro digitale dei morti” (la memoria e il lutto nell’era digitale e dei social, Giovanni Ziccardi, Utet, 2017); “Psicopolitica” (i cittadini e la società digitale, Byung-Chul Ann, www.edizioninottetempo.it, 2016); “La sharing economy. Chi guadagna e chi perde” (Mario Maggioni, il Mulino, 2017); “Nati liquidi. Trasformazioni nel terzo millennio” (Zygmunt Bauman e Thomas Leoncini, Sperling, 2017); “Non è lavoro, è sfruttamento” (https://twitter.com/martafana, Laterza, 2017); “Propizio è avere dove recarsi” (Emmanuel Carrère, Adelphi, 2017); “Ho visto cose. Tutti i trucchi per rubare in Italia raccontati da un manager pubblico” (Alberto Pierobon e Alessandro Zardetto, Ponte alle Grazie, 2017); “Generazione Erasmus. I cortigiani della società del capitale e la “guerra di classe del XXI secolo” (Paolo Borgognone, www.oakseditrice.it, 2017); “Cromorama. Come il colore ha cambiato il nostro sguardo” (Riccardo Falcinelli, docente di grafica, Einaudi, 2017, edizione a colori).

Poi segnalo dei documentari: www.thefiresproject.com (un progetto pensato per proibire le armi chimiche), “Safari” di Ulrich Seidl e “Sacred Water” di Olivier Jourdain (lo squirting istituzionale, http://www.cosmopolitan.it/sesso-amore/news/a111610/squirting-eiaculazione-femminile).

Infine riporto questa citazione: “Ciò che tra le opere dell’uomo riusciamo a capire ed ad apprezzare diviene immediatamente nostro, quale che sia la sua origine. Quando riesco a fare miei i poeti e gli artisti di altri paesi, mi sento fiero di appartenere al genere umano” (Rabindranath Tagore, scrittore indiano, premio Nobel).