Eventi, mostre, festival, libri e offerte di lavoro di gennaio

L’inizio dell’anno è avaro di eventi, però posso consigliare l’Artusi Jazz Festival (in Romagna da lunedì 1), il Trieste Film Festival (dal 19) e il Salone del gelato e della pasticceria di Rimini (dal 20).

Tra gli eventi internazionali segnalo: il Jaipur International Film Festival, India (dal 6 al 10); il Sundance, il festival del cinema indipendente (USA, dal 18); la Fiera dell’Artigianato Innovativo di Parigi (dal 19 al 23); la Green Week di Berlino (dal 19 al 28); il Film Festival di Rotterdam (dal 24); il festival del cinema antropologico di Praga (26 e 27); il Documentary Festival di Helsinki (dal 29).

Qui potete trovare i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni:

www.fortedibard.it (mostra: World Press Photo 2017, Aosta, fino al 7); www.artusijazzfestival.com (festival dedicato alla tromba, Forlimpopoli, da lunedì 1 al 6); www.mudec.it (Museo delle Culture; Egitto, Klimt e cacciatori di teste, Milano, fino al 7); www.augeoartspace.it/mostre (i grandi della fotografia mondiale, Rimini, fino al 18); www.palazzoesposizioni.it (Mangasia: La storia del fumetto asiatico; Roma, fino al 21); www.palazzopallavicini.com (mostra: “Nel segno di Manara”, Bologna, fino al 21); www.museibassano.it (museo e mostra su Robert Capa, Bassano - Vicenza, fino al 22); www.grandpalais.fr (Gauguin, Irving Penn e mostre varie; Parigi, fino al 22); www.mostrasalgadonapoli.it (gli ultimi scatti di un fotografo documentarista, fino al 28); www.jiffindia.org (Jaipur International Film Festival, India, dal 6 al 10); www.premiorobertomorrione.it (premio di giornalismo investigativo under 31, entro il 15); www.cesh.tech (Fiera di elettronica di consumo, Las Vegas – Nevada – USA, dal 9 al 12); www.marca.bolognafiere.it/home/1348.html (i marchi del distributore, Bologna, 17 e 18); www.sundance.org (Festival del Cinema Indipendente, Utah - Stati Uniti, dal 18 al 28); www.maison-objet.com/paris (Fiera dell’artigianato innovativo, Parigi, dal 19 al 23); www.triestefilmfestival.it (Festival cinematografico, Trieste, dal 19 al 28); www.gruenewoche.de/en (Green Week, i prodotti agricoli mondiali, Berlino, dal 19 al 28); www.sigep.it (Salone internazionale del gelato e della pasticceria, Rimini, dal 20 al 24); www.iffr.com (Film Festival e Media Art, Rotterdam - Paesi Bassi, 24 gennaio - 4 febbraio); www.bdangouleme.com (Festival Europeo del Fumetto, Francia, dal 25 al 28); www.antropofest.cz (Movies With Anthropological Themes, Praga, 26 e 27); www.docpoint.info/en (International Documentary Festival, Helsinki, dal 29 al 4 febbraio); www.hangarbicocca.org (Lucio Fontana, installazioni, sculture e video; Milano, tutto il mese); www.mostrarivoluzionegalileo.it (l’arte incontra la scienza, Padova, fino al 18 marzo); www.mostralongobardi.it (mostra archeologica, Napoli, fino al 25 marzo); www.cite-sciences.fr/en/home (mostre scientifiche temporanee e permanenti, Parigi); http://pilotta.beniculturali.it (mostre permanenti, biblioteca, museo, galleria, teatro; Parma); www.artescienzaconoscenza.it/le-mostre (Fondazione Golinelli, Bologna, tutto il mese); www.museowow.it (mostre temporanee e permanenti, Museo del Fumetto, Milano); www.eventsromagna.com (gli eventi, i concerti e gli spettacoli del territorio romagnolo); www.fep-photo.org (Foundation for the Exhibition of Photography, mostre itineranti); www.eoft.eu/it (European Outdoor Film Tour, un mondo di avventure); www.cineagenzia.it/mondovisioni-tour-2017-2018 (film; San Marino, Savona, Mantova, Asti); www.palazzoalbergati.com (Duchamp, Magritte e Dalì; Bologna, tutto il mese); http://milano.czechcentres.cz (istituto culturale ceco che organizza mostre e corsi, Milano); www.imuseidifirenze.it/museo-di-san-marco (Uffizi, Galleria, Palazzo Pitti-Vecchio, Cappelle); www.ticonsiglio.com (Concorsi, eventi, offerte di lavoro di grandi aziende italiane e non); www.infocity.it (portale per lavorare nel giornalismo e nella comunicazione); www.lavoricreativi.com (le offerte di lavoro per i creativi e i comunicatori); www.circuitolavoro.it (concorsi pubblici e offerte di lavoro in Italia e all’estero); www.infojobs.it (il sito numero 1 per le offerte di lavoro in Italia, con invio su registrazione); www.everap.it (società specializzata nella ricerca e selezione di consulenti commerciali); www.4stars.it (società di ricerca e selezione che offre lavoro e stage in Italia e all’estero); www.bollettinodellavoro.it (portale italiano del lavoro, specializzato nei concorsi); http://it.face4job.com (le aziende e i laureati alla ricerca di un lavoro in Italia e all’estero).

Inoltre consiglio alcuni libri: “Venti lezioni. Per salvare la democrazia dalle malattie della politica” (Timothy Snyder, Rizzoli, 2017); “Fozza Cina” (Sabrina Carreras e Mariangela Pira, 2017, l’Italia è diventata una colonia cinese?); “Sette tesi sulla magia della radio” (Massimo Cirri, psicologo e giornalista, autore e voce di Caterpillar su Radio2, Bompiani, 2017); “Cinque inviti. Come la morte può insegnarci a vivere serenamente” (atipico, Frank Ostaseski, Mondadori, 2017); “Baciami senza rete” (come resistere alle seduzioni digitali, Paolo Crepet, Mondadori, 2017); “Come ci cureremo domani. La scommessa della nanomedicina” (Massimo Masserini, Il Mulino, 2017); “Marketing 4.0” (Philip Kotler, Hoepli, 2017); “Il tempo della decrescita” (Serge latouche e Didier Harpagès, Elèuthera, 2017); Finalmente dopodomani. Breve storia dei prossimi vent’anni” (Jacques Attali, Ponte alle Grazie, 2017); “L’animale che è in noi” (Charles Foster, un uomo si mette alla prova vivendo in una tana e imitando lo stile di vita di alcuni animali, Bompiani, 2017); “Effetto serra effetto guerra” (Grammenos Mastrojeni e Antonello Pasini, Chiarelettere, 2017); “Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale” (Elisa Giomi e Sveva Magaraggia, Il Mulino, 2017); “L’economia in tasca. Citazioni imperdibili” (a cura di Andrea Boitani, Laterza, 2017); “Utopia per realisti. Come costruire davvero il mondo ideale” (www.rutgerbregman.com, Feltrinelli, 2017).

Segnalo inoltre una serie speciale di vecchi documentari in versione commedia, del genere atipico mondo movie: “Mondo cane”, “Mondo cane due”, “La donna nel mondo”, “Addio zio Tom” (documentario storico sulla schiavitù in America), “Addio Africa” (vincitore del David di Donatello nel 1966). Gli autori sono i famosi Gualtiero Jacopetti (partigiano toscano e giornalista morto nel 2011) e Franco Prosperi (studioso di zoologia). I film sono facilmente reperibili su YouTube.

Infine segnalo www.tedxyouthbologna.com, www.youtube.com/watch?v=Xnxa4xded6M, e riporto un paio di riflessioni: “La tradizione è salvaguardia del fuoco, non adorazione della cenere” (Gustav Mahler, musicista, 1860-1911); “Dio mi conceda la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di comprendere sempre la differenza” (Preghiera della serenità, Reinhold Niebuhr, teologo germano-statunitense, 1944).