Eventi e festival internazionali di marzo

Tra gli eventi europei consiglio: la conferenza China Connect di Parigi (4 e 5); il Forum e il Festival dei Diritti Umani di Ginevra (da venerdì 6); il Salone del Libro di Londra (dal 10); il Salone del Libro di Parigi (dal 20); il Salone delle Invenzioni di Ginevra (dal 25); il Millenium Documentary Festival di Brussels (dal 27). A livello internazionale segnalo il Boao Forum in Cina (la “Davos” asiatica, dal 24).

Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni:

www.puntodevistafestival.com (Festival cinematografico, Pamplona - Spagna, dal 2 al 7); www.antropofest.cz (Movies With Anthropological Themes, Praga, 3 e 4); www.chinaconnectforum.com (Conferenza sul marketing digitale in Cina, Parigi, 4 e 5); https://elevate.at (Music, arts and political discourse, Graz, Austria; 4-5-6-7-8); https://tamperefilmfestival.fi/in-english (Festival del cinema, Tampere, Finlandia, 4-8); http://defencesummit.eu (European Defence Industry Summit, Brussels, giovedì 5); https://berlinfeministfilmweek.com (Settimana del cinema femminista, Berlino, dal 5 al 9); https://www.oneworld.cz/festival (Human Rights Documentary Festival, Praga, dal 5 al 14); https://www.europeanconference.net/about-us (conferenza, Harvard, Stati Uniti, 6-7-8); https://fifdh.org (Forum dei diritti umani e festival del cinema,Ginevra, dal 6 al 15); www.filmfestival.gr/en/festivals-en/tdf-en (Documentary Festival, Grecia, dal 6 al 15); www.miamifilmfestival.com (International Film Festival, Miami - Florida - USA, dal 6 al 15); https://www.facebook.com/BeirutWomenFilmFestival (Women Film Festival, Libano, 8-13); https://www.londonbookfair.co.uk (Salone internazionale del Libro, Londra, 10-11-12); https://dceff.org (Environmental film festival, Stati Uniti, da giovedì 12 a domenica 22); www.festivaldemalaga.com (Festival cinematografico, Malaga - Spagna, dal 13 al 22); https://www.sxsw.com (Conferenza e film festival, Austin, Texas, dal 13 al 22); http://zagrebdox.net/en (Documentary film festival, Zagabria, Croazia, dal 15 al 22); https://diievents.dii.eu/ai-summit (il futuro dell’Intelligenza Artificiale, Brussels, 16 e 17); https://cphdox.dk/en (Documentary film festival, Copenhagen - Danimarca, dal 18 al 29); https://datainnovationsummit.com (Meeting digitale, Stoccolma, Svezia, 19 e 20); https://www.sheleader.digital (le donne e il mondo digitale, Sofia, Bulgaria, 19 e 20); https://www.febiofest.cz/en (Festival del cinema, Praga, Repubblica Ceca, dal 19 al 27); www.livreparis.com (Salone internazionale del Libro, Parigi, da venerdì 20 a lunedì 23); www.ficg.mx (Festival internazionale del cinema, Guadalajara – Mexico, dal 20 al 27); https://emtech.technologyreview.com/emtech-digital-2020 (San Francisco, 23-24-25); http://english.boaoforum.org/en/index.html (Boao Forum for Asia, Cina, dal 24 al 27); www.wired.co.uk/partnerships/wired-health (salute, scienza e medicina, Londra, il 25); https://www.oecd.org/corruption/integrity-forum (Forum sulla legalità, Parigi, 25 e 26); http://inventions-geneva.ch/en/home (Salone delle invenzioni, Ginevra, dal 25 al 29); https://euwomenroadshow.eu/schedule/wer-paris (donne imprenditrici, Parigi, 26 e 27); https://www.nicefestival.org (cinema italiano in Russia, Mosca-San Pietroburgo, dal 26); www.festivalmillenium.org (Documentary film festival, Brussels, dal 27 al 4 aprile).

Consiglio inoltre alcuni libri: “Silicon Valley” (https://www.ibs.it/libri/autori/eleonora%20chioda, Hoepli, 2019, https://twitter.com/sonolachioda); “La lingua di Trump” (come riconoscere un uomo da come parla, Bérengère Viennot, traduttrice francese, scrive per www.slate.fr, Einaudi, 2019); “Il futuro migliore” (critica del neoliberismo, www.paulmason.org, il Saggiatore, 2019, autore di Postcapitalismo, http://www.agoravox.it/Mason-la-tecnologia-il.html); “Educazione americana” (la storia italiana di una squadra clandestina della CIA, Fabrizio Gatti, La nave di Teseo, 2019); https://www.martinlindstrom.com/books-by-martin-lindstrom (il guru del neuromarketing).

Infine segnalo alcuni centri di ricerca internazionali: www.somo.nl/about-somo (centro specializzato nello studio delle multinazionali); www.earth-policy.org (Earth Policy Institute di Lester Brown); www.iiss.org/about-us (International Institute for Strategic Studies, Londra e altre città); www.iiasa.ac.at (Istituto austriaco con sede vicino a Vienna); www.iss.nl/en (possibile Erasmus con l’Università di Rotterdam); https://www.ifpri.org/about (cibo e agricoltura, USA); www.inserm.fr/en/about-inserm (scienza sanitaria; https://presse.inserm.fr/en, Coronavirus).