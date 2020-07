Eventi, concerti, festival e libri di agosto

Gli incontri con gli autori della rassegna Cervia Ama il Libro dureranno fino a Ferragosto, mercoledì 19 inizierà la festa di Legambiente in Toscana e sabato 22 inizierà il Festival del Cinema di Pesaro.

Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni:

https://fondazionebanfi.it/it/jazz-wine/edizione2020-581 (Jazz & Wine, Siena, fino al 2); www.vociperlaliberta.it/festival/vxl-programma (concerti gratuiti, zona Rovigo, fino al 2); www.festivalbeneventocinematv.it (Festival del cinema e della tv, Benevento, fino al 2); http://www.festartusiana.it/piazza-artusi (bicentenario; cibo e concerti; Romagna, fino al 9): http://www.cerviamailibro.it/programma-97.html (incontri con gli autori, Cervia, fino al 15); http://www.anconajazz.com (Jazz Festival, Ancona, Mole Vanvitelliana, fino al 15); www.ragusafotofestival.com (meeting sulla fotografia mediterranea, Sicilia, fino al 30); www.bolzanofestivalbozen.it (Festival della Musica Classica, Bolzano, da sabato 1 al 30); http://www.bellariafilmfestival.org (festival cinematografico vario, spiaggia di Bellaria); http://versilianafestival.it/incontri-al-caffe (autori e libri, Marina di Pietrasanta, varie date); https://zero.eu/it (eventi, mostre, Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli); www.lamilanesiana.eu (libri, musica, cinema; by Elisabetta Sgarbi, Romagna, dal 3 al 6); https://www.lanotterosa.it (i concerti nelle città marinare della Romagna, dal 3 al 9); www.festivalsiciliambiente.it (documentari e corti, San Vito Lo Capo, Trapani, 4-8); www.umbriafilmfestival.com (Festival del cinema, Montone - Perugia, dal 5 al 9, gratuito); https://www.miamifestival.it/2020 (concerti acquatici, Milano; il 6, il 20 e il 27); https://www.locusfestival.it/site/?page_id=4432 (concerti, film, mostra, Puglia, dal 7); www.rossinioperafestival.it (Accademia Rossiniana, Pesaro, 8-9-10); https://discodiva.it/magazine (Disco Music Festival, Magazine, Gabicce, Pesaro, da definire); https://it-it.facebook.com/mantovafilmfest (Festival del cinema, Mantova, dal 18 al 23); www.meetingrimini.org (eventi gratuiti e meeting, Rimini, Palacongressi, dal18 al 23); www.giffonifilmfestival.it (Festival del cinema per Ragazzi, Giffoni, Salerno, dal 18 al 29); https://www.festambiente.it/2020 (Festival di Legambiente, film festival, Grosseto, dal 19); www.festivaldispoleto.it (Festival culturale, musicale, teatrale; Umbria, dal 20 e dal 27); www.didjinoz.com (arte, musica e cultura aborigena australiana; Romagna, 21 e 22); www.ffdl.it (Festival del cinema sulle montagne, Bosco Chiesanuova, Verona, dal 21 al 30); https://www.facebook.com/lealtrenote (Festival musicale della Valtellina, dal 21 al 31); www.pesarofilmfest.it (Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Pesaro, dal 22 al 29); www.concorto.com (Concorto Film Festival, Pontenure, Piacenza, dal 22 al 29); http://www.cinetecadibologna.it (il cinema ritrovato e arene di Bologna, dal 25 al 31); www.ferrarabuskers.com (Rassegna del musicista di strada, Ferrara, dal 26 al 30); https://trentofestival.it (libri e cento film per ripartire, Trento, dal 27 al 2 settembre); www.rovigoracconta.it (Festival dei libri e della musica, Rovigo, Veneto, 28-29-30); https://lua.it/ultime-notizie/2020/04/festival-dellautobiografia-2020 (Toscana, 28-29-30); https://ulissefest.it/ulissefest20 (la festa del viaggio, cinema e concerti, Rimini, 28-29-30); www.mudec.it (Museo delle Culture, mostre permanenti e mostre varie, Milano); www.museoman.it (mostre varie e fotoreportage sardo, Nuoro, tutto il mese); www.emiliaromagnafestival.it (Musica e Teatro, Emilia e Romagna, varie date).

Segnalo anche alcuni libri: “La tecnologia che siamo” (l’esperienze dei media e la filosofia della tecnologia, Codice Edizioni, 2019, https://www.ciscoparisi.it/chi-sono); “Lo schermo empatico. Cinema e neuroscienze” (Vittorio Gallese e Michele Guerra, Raffaello Cortina, 2015); “L’incredibile viaggio delle piante” (le storie più avventurose delle piante, Stefano Mancuso, Laterza, 2018, https://www.plantbehavior.org); “Farma & Co. Industria farmaceutica: storie straordinarie di ordinaria corruzione” (Marcia Angell, il Saggiatore, 2006, ex direttrice del The New England Journal of Medicine, https://www.effervescienza.com/tag/marcia-angell); “La voce degli altri” (memorie di un interprete, https://www.paolomarianoseda.com/?page_id=94); “Rete, oppio dei popoli” (la morsa digitale della civiltà, https://www.enricomanicardi.it, Mimesis, 2020); “La città dal mantello rosso” (https://www.ibs.it/libri/autori/asli-erdogan, giornalista e attivista per i diritti umani).

Poi segnalo www.librionline.ch/blog/oloscience e lascio il link a un’ottima analisi sull’evoluzione della formazione scolastica in Italia e negli Stati Uniti: http://boylan.it/patrick/text/boylan38.pdf (di Patrick Boylan, un professore americano a Roma, http://www.boylan.it/index.htm).

Infine ricordo che per Marshall McLuhan “l’assunzione di droghe psichedeliche era una risposta all’ambiente elettrico, perché entrambe le esperienze contribuiscono a scardinare abitudini grazie a un immediato processo di fusione unitaria con il mondo circostante” (Francesco Parisi, p. 170). I nuovi media possono quindi produrre effetti relazionali e sociali destabilizzanti o metastabilizzanti. L’etnobotanico e psiconauta Terence McKenna ne ha tratto anche delle riflessioni evoluzioniste molto originali: http://www.leparoleelecose.it/?p=37006 (lo scrittore è morto nel 2000 a 54 anni).