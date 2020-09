Dario Fo non s’ha da fare: Comune contro la rappresentazione teatrale

La clericalata della settimana è dell’amministrazione di Massa Martana (PG) che si è opposta a una rappresentazione di “Mistero Buffo”, opera di Dario Fo, per un festival locale perché avrebbe potuto urtare la sensibilità dei cattolici.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e altri esponenti politici hanno presenziato ad Amatrice alla messa, officiata dal vescovo di Rieti, in ricordo delle vittime del sisma del 2016.

La Regione Puglia ha presentato il bando Puglia Muslim Friendly, poi ritirato dopo le proteste del centrodestra, per promuovere l’offerta turistica rivolta ai fedeli musulmani con una serie di indicazioni orientate ad assecondare il moralismo islamico più conservatore.

L’ANCI Sicilia, l’Assessorato regionale per la Formazione Pubblica Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno sottoscritto un protocollo con la conferenza episcopale siciliana per incentivare l’uso di spazi parrocchiali e di enti ecclesiastici per l’istruzione pubblica, in particolare per disporre di aree adeguate in cui svolgere le lezioni in sicurezza a causa dell’emergenza coronavirus.

Il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini ha scritto al quotidiano dei vescovi Avvenire una lettera distensiva in cui, pur considerando le divergenze sul tema dei migranti, ricorda la “sintonia” su temi come la “difesa della famiglia e più in generale di un sistema di valori fondato sulla sacralità della vita”, nonché lo sforzo per l’apertura di corridoi umanitari durante il proprio incarico quale ministro dell’Interno (con un occhio di riguardo ai cristiani perseguitati).

Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha partecipato con fascia tricolore alle celebrazioni per la fine della Perdonanza, compresa la “scorta” della bolla papale al palazzo del Comune e la messa.

Il sindaco di Bologna Virginio Merola, lamentando i ritardi nelle forniture scolastiche da parte del Ministero dell’Istruzione, ha dichiarato di aver già ordinato i nuovi banchi distanziati e che “quando arriveranno quelli del ministero cosa farò? Li regalerò alle paritarie”.

