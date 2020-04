Confusione e incertezza polemiche.....

Non ricordo più da quanti lustri questo paese si dibatte nell’incertezza ideologica, nell’instabilità politica, economica e sociale.





Una confusione sempre più polemica si manifesta nel momento della grave emergenza che ha colpito tutto il mondo. Non riusciamo a partorire un’idea realizzabile e condivisa per salvarci dal declino divenuto inarrestabile e quasi inesorabile come la pandemia che ci è piovuta addosso inaspettatamente.

I nostri malanni, che ci affliggono da gran tempo o da un paio di mesi come il corona virus, quotidianamente promuovono aspre polemiche tra partiti, Stato, Comuni e Regioni, giornali e mezzi di informazione di ogni tipo.

La realtà sembra sconosciuta. Ogni fazione la racconta in maniera soggettiva e fantasiosa, non per informare ma per catturare la buona fede dei cittadini. E l’ambito favorevole e spesso compiacente delle fantasticherie menzognere sono i talk show televisivi. Un palcoscenico su cui si esibiscono con spocchia, volgarità e indegnamente i soliti protagonisti della politica, assecondati da conduttori e sedicenti esperti con la livrea dei camerieri partigiani.

Non fanno eccezione molte testate della carta stampata, sempre più pavida e servile.

Tutti questi illustri rappresentanti della classe dirigente italiana si dichiarano orgogliosi di quel che hanno fatto per il paese. Non uno straccio di autocritica. Tutti hanno governato in ambito nazionale o locale. Ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti e sulle fragili spalle delle future generazioni: un disastro economico e sociale senza limiti e inemendabile, tanto è esteso e profondo.

Basta accendere un televisore o aprire uno smartphone o un tablet per trovarsi, a qualsiasi ora, a discussioni surreali e talora comiche, per esempio, sul significato da dare al termine di “congiunti”, contenuto nell’ultimo decreto del Presidente del consiglio, relativo all’apertura della fase 2 di questo periodo di emergenza sanitaria.

Che pena!

Foto di Arek Socha da Pixabay