Trapani - Strutture Ospedaliere - Pronto Soccorso e Guardia medica - carenza di personale e lunghi tempi di attesa. Prenotazioni Visite specialistiche e non, occorre velocizzare tempi e rispettare la priorità inserita. Diamo valore ai diritti.

La salute è davvero un diritto fondamentale dell'individuo? In data 10/06/23 e 16/06/23 ho sollecitato, le segnalazioni già inviate, rispettivamente al ministero della salute e alla Regione Sicilia, in qualità di cittadino, per richiamare l'attenzione ai lunghi tempi di attesa, conseguenza probabilmente, del limitato numero di risorse messe a disposizione nelle strutture sopra citate nel territorio del Comune di Trapani e provincia e probabilmente anche di un sistema inceppato che necessiterebbe essere rivisto per garantire velocità e certezze.

L'assessorato della Salute della Regione Sicilia, richiama l'Asp di Trapani parlando di "presunte criticità", al fine di potermi riscontrare in merito. Riscontro non ancora ricevuto. La situazione nelle strutture e nei diversi presidi del territorio appare grave, la carenza di personale sembrerebbe evidente e lo stress psicofisico dei lavoratori ovvero dei pazienti è insostenibile. Basterebbe fare un esteso e costante monitoraggio per rendersi conto della triste realtà in cui i cittadini si riscontro quotidianamente. Una condizioni critica che meriterebbe attenzioni accurate sia a livello nazionale, che regionale. Non sono ammesse giustificazioni quando si parla di salute, è un diritto fondamentale dell'individuo e bisogna assicurarlo in maniera adeguata. La problematica sembrerebbe cronica, pertanto devono essere messe in campo tutte le attività e risorse necessarie, comprese quelle finanziarie, essenziali a ripristinare un servizio sanitario visto e raccontato sempre più alla deriva. Sempre in ambito sanitario, è intollerabile la programmazione di visite specialistiche importanti a distanza di 8 mesi. E nonostante la priorità inserita, spesso la tempistica non viene rispettata. Non si può, in un momento socio economico così difficile, invitare eventualmente i pazienti a prenotare privatamente. Eppure accade questo. Perché ci sono casi in cui non si può aspettare. Casi in cui, il tempo è prezioso. Sarebbe fondamentale erogare servizi efficienti e ridurre tempi di attesa che non sono più tollerabili. Sarebbe necessario approfondire accuratamente la criticità che riveste una rilevata importanza. La salute è il primo fondamentale diritto del cittadino,perché senza di essa tutti gli altri diritti risulterebbero gravemente compromessi e limitati. Garantire un servizio di qualità ai propri cittadini ed assicurare ai lavoratori un sano clima di lavoro, dovrebbe essere una responsabilità e un impegno fondamentale delle istituzioni, senza se, senza ma. Novara Antonio