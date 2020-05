Un bambino, un cassonetto di abiti usati, una notizia da non buttare

Non lontano dal piazzale dove il loro bimbo si è arrampicato in via Monte Grappa, alle 20 di martedì 19 maggio, su un cassonetto di abiti usati probabilmente per cercare di prendere qualcosa all’interno, rimanendo schiacciato nell’ingranaggio di chiusura. Ad accorgersi dell’incidente sarebbe stata una signora che stava passando nella zona per riprendere l'auto e ha chiesto subito aiuto. Sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivate le autoambulanze del 118 e anche il sindaco Osvaldo Palazzini . I vigili del fuoco, per estrarre il corpo del piccolo, hanno tagliato le lamiere del cassonetto. Poi Karim Bamba è stato portato in condizioni disperate al Pronto soccorso del Papa Giovanni di Bergamo , già in arresto cardiaco. In lacrime, la madre è andata con lui all’ospedale. Ma è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione dei medici. Il cassonetto della Caritas è stato sequestrato. E' morto dunque in serata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov'era stato trasferito in ambulanza in condizioni purtroppo disperate dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco dal cassonetto, che è stato smontato. Nonostante il prodigarsi dei medici, le ferite da schiacciamento erano troppo gravi. Probabilmente sarà disposta l'autopsia".