“Umiltà e fedeltà ai miei Maestri”: Francesco Latteri Scholten nuovo Presidente Nazionale Onorario dei Liberal Socialisti Italiani.

Un grazie di cuore a quanti hanno voluto eleggermi a questo prestigioso incarico, sono commosso. Umiltà e fedeltà ai miei Maestri penso siano le uniche qualità all'insegna delle quali io possa poter accedere e svolgere questo ruolo. Per i miei Maestri politici il pensiero và anzitutto a Padre Bartolomeo Sorge S.J., recentemente scomparso, ed a Padre Francesco Cultrera S.J. Entrambi della Scuola di Formazione Politica Pedro Arrupe di PA. “La civiltà dell'amore” - scritta da Padre Sorge proprio negli anni in cui era mio Docente di Dottrina Sociale della Chiesa è un vademecum assai utile a quanti approcciano con concezione sociale e liberale l'attività e la promozione politica. Ma, per i Maestri, il pensiero va anche a quanti, seppur esterni hanno partecipato attivamente alle attività formative gratificando l'Istituto della loro Presenza, tra questi senz'altro l'allora Procuratore Capo Giancarlo Caselli.

Ma da allora l'indirizzo gesuitico ha proceduto nel suo cammino giungendo sino alla nomina di un Pontefice appartenente all'Ordine, la cui linea economica, indicata dal noto economista francese Gael Giraud (Gesuita anch'egli) presenta molteplici vicinanze con le tesi di un noto economista siciliano socialista, il Prof Maurizio Ballistreri, Giuslavorista e protagonista della docenza in Economia in Sicilia. Il mio ricordo va anche a Roma, non tanto per la politica quanto per la attività svolta con gli ultimi ed i più deboli: i Down, i Rom, la gioventù abbandonata. Sono loro a ricordare che un indirizzo politico che prescinda dai più deboli non sarà mai autenticamente umano e dunque né liberale né sociale. Platone un pensatore caro ai Maestri di Palermo segnava perciò la centralità per l'agire politico vero della Giustizia. Per questo ho scelto due immagini per questo post: una, necessariamente mia accanto al monumento in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e l'altra di Padre Bartolomeo Sorge.

Infine una coscienza imprescindibile: se sono qui oggi ed ora è perché, a suo tempo, qualcuno ha nascosto mia mamma che i nazifascisti avevano dichiarato "vita indegna di essere vissuta". Ecco dove porta una politica priva di Giustizia.

francesco latteri scholten

Per le connotazioni del nuovo incarico allego un mio breve curriculum