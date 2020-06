Uffizi: il direttore vuole restituire i quadri alle chiese

La clericalata della settimana è del direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt che ha affermato che i musei statali dovrebbero restituire i quadri alle chiese “per le quali furono originariamente creati”.

La conferenza stampa per la riapertura del museo fiorentino ha visto la presenza del sindaco Dario Nardella ma anche del rabbino capo Gad Fernando Piperno e dell’arcivescovo Giuseppe Betori.

Ogni settimana l'UAAR pubblica una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Il sindaco di Valgreghentino (LC) Matteo Colombo ha partecipato con fascia tricolore, assieme ad altri esponenti dell’amministrazione, alla messa officiata dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini per i dieci anni dall’ordinazione di un parroco della zona.

Il sindaco di Bagnoregio (VT) Luca Profili ha donato al crocifisso di una chiesa un quadro contenente la fascia tricolore e una richiesta di grazia per debellare il coronavirus.

La sindaca di Sulmona (AQ) Annamaria Casini ha partecipato alla messa all’aperto officiata dal vescovo, dichiarando sul profilo Facebook aperto come sindaco: “non potevamo trovare un modo migliore per celebrare la festa della Repubblica”.

Per quanto riguarda iniziative non riconducibili al clericalismo ma straordinariamente irrazionali, da segnalare come menzione speciale: la Regione Toscana ha speso 120mila euro per l’acquisto di prodotti omeopatici.

Foto: Pubblic domain