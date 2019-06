Sotheby’s: gli immobili di prestigio in Itali

Sotheby’s International Realty è un’azienda leader nel settore della compravendita di immobili di lusso. Fondata nel 1976, prende spunto da una delle case d’aste più famose del Regno Unito: l’omonima Sotheby’s, che conta centinaia di filiali in tutto il mondo.

Attualmente, l’azienda Sotheby’s International Realty possiede oltre 900 uffici sparsi in giro per il pianeta, di cui solo 7 in Italia e precisamente a Milano, Roma, Torino, Firenze, Lago di Garda, Como e Porto Cervo.

Ciò che contraddistingue gli immobili di prestigio su Sotheby’s è sicuramente la vasta scelta di possibilità d’acquisto, una copertura di vendita estremamente capillare e una professionalità del team aziendale davvero introvabile in qualsiasi altra azienda.

Storia del brand Sotheby’s International Realty

Come detto all’inizio, il brand Sotheby’s International Realty nasce nel 1976 ma prende spunto da una delle case d’aste più famose di tutto il mondo: la Sotheby’s. Fondata l’11 marzo 1744, questa casa d’aste divenne in breve tempo un punto di riferimento per quanto concerne gli acquisti con asta in Inghilterra. Non a caso, fu proprio Sotheby’s a gestire la vendita di molteplici tesori come la biblioteca di Napoleone nell’isola di Sant’Elena o i famosi gioielli della principessa di Windsor. Nel 1955, l’azienda vide un periodo di forte crescita e decise di aprire diverse filiali, tra cui una delle più importanti a New York. Attualmente ne conta 90 sparse in tutto il mondo.

Dall’esperienza di questa casa d’aste si fonda l’azienda Sotheby’s International Realty, specializzata, come detto, in vendita di immobili di lusso. Ciò che contraddistingue questo brand è proprio la capacità di offrire al cliente l’immobile che desidera a prescindere da quanto possano essere particolari le sue esigenze. Il tutto con un ampio margine di scelta ed offerta davvero introvabile in qualsiasi altra semplice “agenzia immobiliare”.

Aumenta sempre più la domanda di immobili di lusso

Sebbene il mercato immobiliare non sempre abbia vissuto momenti di vita facile, il mercato degli immobili di lusso non ha mai conosciuto crisi. Posto che si tratta di un mercato in costante miglioramento e aggiornamento, già nei primi mesi del 2019 si è registrato un ulteriore incremento della domanda, con un annesso incremento di prezzo: solo a Roma centro, infatti, il prezzo medio a mq per un’abitazione di lusso si aggira intorno ai 12 mila euro mentre a Milano (zona Quadrilatero) 15.000.

Quali sono le città più apprezzate dai clienti?

Le città più apprezzate dalla clientela sono Roma, Milano e Firenze. Questo perché considerate dei veri e propri gioielli italiani, in particolar modo dagli acquirenti stranieri. Le zone preferite di Roma sono centro, Parioli, Prati ed Eur mentre di Milano il quartiere più di pregio è senza dubbio Brera. Per quanto concerne Firenze, sono particolarmente apprezzare le zone Santa Croce e Centro, poiché prettamente ricche di dimore storiche introvabili in qualsiasi altra parte del mondo.

Gli immobili di lusso preferiti dai clienti per Sotheby’s International Realty

Quando si vuole acquistare un immobile di lusso, le possibilità di scelta sono davvero infinite. Sono molteplici, infatti, le tipologie di immobili che offre l’azienda Sotheby’s International Realty ai suoi clienti in Italia.

Ed i più amati sono:

I castelli : per un cliente vivere in una struttura con una storia ultra centenaria alle spalle non ha prezzo. Sono spesso circondate da giardini incredibili, colmi di verde e che rappresentano la vera anima dell’immobile

Dimore storiche : possono essere considerate leggermente più sobrie di un castello ma non prive di fascino. Sono la soluzione ideale per chi vuole vivere nella quiete più assoluta

Immobili non convenzionali: probabilmente sono quelli che piacciono di più e che vanno per la maggiore tra i clienti di

Sotheby’s International Realty. Sono edifici iconici, praticamente esclusivi e circoscritti alla storia di un territorio. Possono essere particolari baite o chalet di montagna o ville al mare a Porto Cervo o in altre località marine di prestigio

Insomma, tutte tipologie di immobili di lusso, neanche a dirlo, che lo stesso brand Sotheby’s International Realty offre ad ogni suo cliente.