Sorella Francia da noi solito Tran Tran

gilet jaunos in Francia (France) e siccome ci sono le elezioni a maggio (che a quello guardano al Parlamento...)gilet gialli sono almeno al 12%. “Pronti a diventare un partito, faremo come il Movimento 5 Stelle" dichiara Cédric Guemy , uno dei leader di queiin Francia (France) e siccome ci sono le elezioni a maggio (che a quello guardano al Parlamento...) Emmanuel Macron può fare passi indietro ma perde consensi e sembra scendere al 18%, guadagna Marine Le Pen e sembra che stia al 21%, Jean-Luc Mélenchon stabile perchè anche se è solo un ipotetico partito, isono almeno al 12%.

Rassemblement National di Marine Le Pen alla sinistra di La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, abbiano provato a sostenere il movimento dei gilet gialli, i suoi membri – perlomeno nelle prime fasi – erano sostanzialmente apartitici. Durante le proteste di sabato, tuttavia, tra alcuni dei manifestanti è stata fotografata una croce celtica, simbolo dei movimenti neofascisti." Da il Post : "Nonostante i principali partiti di opposizione francesi, dalla destra delalla sinistra di, abbiano provato a sostenere il movimento dei, i suoi membri – perlomeno nelle prime fasi – erano sostanzialmente apartitici. Durante le proteste di sabato, tuttavia, tra alcuni dei manifestanti è stata fotografata una croce celtica, simbolo dei movimenti neofascisti."

Vi sembra il testo che segue una analisi di destra? Il virgolettato che riporto è tratto dalla pagina del Il virgolettato che riporto è tratto dalla pagina del CENTRO DESTRA ... "La crescita dei localismi (non chiamiamoli populismi, per favore, non lo sono) in Europa, va vista sotto questa lente: la periferia che sfrutta la leva politica per cercare di contrastare lo strapotere del centro in chiave prima di tutto economica ma anche culturale... gilet jaunes sono il passo successivo: fallita la strada politica, c’è l’atto di forza, ed è quello il momento in cui, forse, c’è la possibilità di gestire la frattura. Non con la violenza, ovviamente, ma con un riassestamento degli Stati improntato ad una maggiore sussidiarietà. Piccoli Stati, leggeri o pesanti a seconda delle necessità del territorio, dove lo Stato centrale sia un semplice arbitro nella sfida tra le varie zone. Con la possibilità, quindi, da parte delle città di esprimere il proprio potenziale senza però pesare sulle periferie che potranno, a loro volta, determinare da sé cosa vogliono essere, senza dipendere da ciò che viene deciso a Roma, Parigi o Berlino.

Non è detto, in fondo, che la risposta alla modernità delle megalopoli sia l’unica possibile, né che sia la migliore. Ciò che è essenziale è permettere ai singoli territori di sperimentare e trovare da sé la propria posizione ideale nel mondo globalizzato. La scelta politica è, quindi, non tanto se permettere che una devolution venga attuata ma, piuttosto, se essa venga portata avanti in modo pacifico, tramite la cessione di poteri da parte dello Stato centrale alle realtà locali, oppure se essa sarà il frutto della lotta politica dei vari indipendentismi, che dopo 70 anni di irrilevanza stanno tornando sull’agone politico, consapevoli del loro potenziale dirompente"

Jean-Luc Mélenchon intanto con un video della sua 80a Revue della settimana aveva denunciato il desiderio del governo Macron di usare il dramma di Strasburgo per mettere fine alla mobilitazione ( domenica scorsa aveva oltre 50 auto bruciate e rimosse dal centro di Parigi) e ha aggiunto a Strasburg o il 12 dicembre tra altre cose che "l'assassino - e gli assassini in generale - sappiano che non hanno alcuna presa sulla vita democratica. Concludo ricordando che, avendo ricordato al Ministro degli Interni che era assolutamente necessario che il mercato di Natale si svolgesse, penso che la Repubblica, le sue passioni, le sue mobilitazioni, possono anche continuare. Non sono alla mercé di un assassino." Cherif Chekatt , 29 anni, intanto è stato neutralizzato.

Sorella Francia non abita solo a Parigi ma nelle periferie e nelle campagne francesi, a tutte le età e origini etniche.

Noi aspettiamo con ansia che un nostro giovane figlio, Antonio Megalizzi, che tanto amava dichiararsi cittadino europeo, possa tornare alla vita vera.