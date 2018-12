Ronchi, Friuli Venezia Giulia: se il Curling Bisiac è mania anche nella rete

A partire dal pubblico, che cresce giorno dopo giorno, che con passione segue le sfide che finiscono a tarda ora, come accaduto nella serata del 3 dicembre. In centinaia ad assistere anche alla sfida oramai storica tra due delle squadre più note e storiche del Curling Bisiac,

Le Alci di Vermegliano contro gli Adula..tori. Vinceranno, quasi senza storia, le Alci. La tensione, come diceva la mitica Betty, si respirava nell'aria. Prima di far scivolare una 'tomica regnava un silenzio assoluto, quasi che si fosse in presenza di una finale di Wimbledon. Ma si era solo in una partita della prima sessione di qualificazione.

Betty che giorno dopo giorno, racconta e commenta, le imprese audaci o avventurose che si consumano sulle due piste di ghiaccio ronchesi, dove le 'tomiche, dovranno cercare di fare centro nel bersaglio, con gli arbitri, anche qui sia uomini che donne, sempre rispettati, che annoteranno i risultati sul loro tradizionale taccuino, sorbendosi gran quantità di freddo. Anche gli arbitri meritano la giusta attenzione, parte fondamentale di questo gioco che ha reso sicuramente unico il periodo natalizio nell'Isontino.

Isontino che gareggia tra chi ha la pista di ghiaccio più lunga, con Gorizia che ha sfidato Monfalcone, con Grado che la rivendica come l'unica su vista sul mare, con Monfalcone che dice di averla grande e coperta e con Ronchi, che zitta zitta, tra i litiganti si è portata a casa lo scettro, anche quest'anno, di regina del natale isontino.

Dal concerto di Elisa, allacon cui si concluderà la stagione, un solo insieme che fa rete. Rete a Ronchi ed anche nel mondo virtuale. Su Google se cerchi "curling bisiac" saranno 10.500 risultati e lo troverai anche all'estero, è arrivato anche in Germania , ad esempio. Così come impazza anche nei social.A partire dalle pagine di chi ha reso tutto ciò possibile, come Il Giardino di Natale seguito da 3200 persone,la pagina ufficiale del Curling Bisiac quasi a quota 2000, per non parlare delle pagine sempre su Facebook, delle squadre. Sono tante. Come quella di Le Alci di Vermegliano quasi a quota 1000 tra le più seguite, GLi Adulatori Sweet Stone curling team per citarne alcune. Per non parlare degli articoli apparsi sulla rete, dai quotidiani locali, a giornali nazionali, a blog, a siti nazionali, oltre che sulla stampa tradizionale. Anche questo è il Curling Bisiac, uno sport che tra goliardia, e competizione, fa comunità e rete unendo generazioni diverse, condividendo sentimenti diversi ed identità diverse.