Rom e sinti, uniti e solidalicontro le leggi razziali: il 21 marzo a Firenze

UNITI E SOLIDALI CONTRO LE LEGGI RAZZIALI WORLD AGAINST RACISM SABATO, 21 MARZO 2020, ORE 10.30 PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA, FIRENZE costruire movimenti uniti in tutto il mondo contro razzismo e fascismo

#Worldagainstracism Rom e Sinti in manifestazione a Firenze per il ritiro delle leggi razziali

Il pericolo di un razzismo e di un fascismo sempre più minacciosi sta crescendo a vista d’occhio. Razzismo, islamofobia, antisemitismo sono in aumento ovunque nel mondo. Stiamo assistendo, di conseguenza, a un preoccupante aumento dei crimini d’odio. Ci opponiamo fermamente a tutte le forme di razzismo ed intolleranza e siamo solidali con rifugiati e popolazioni Rom Sinti Caminanti.

In vari paesi si vanno diffondendo numerosi movimenti che si oppongono con fermezza all’ascesa del fascismo, dell’estrema destra e del populismo razzista, e che hanno saputo dimostrare che la lotta può essere davvero incisiva. In questo momento abbiamo bisogno di unità e solidarietà a livello internazionale per affrontare con veemenza il razzismo e l’estrema destra.

Per queste e molte altre ragioni stiamo coordinando le manifestazioni internazionali #WorldAgainstRacism per la Giornata delle Nazioni Unite contro il razzismo, previste per il 21 marzo del 2020. Lo scorso marzo (2019) abbiamo partecipato a manifestazioni in oltre 60 città in tutto il mondo, con decine di migliaia di persone in marcia contro l’ascesa di estrema destra, razzismo e fascismo. Quest’anno ci proponiamo di rinsaldare la solidarietà internazionale e di darci da fare per organizzare manifestazioni ancora più grandi, in diversi luoghi del mondo.

Sulla base di questo appello stiamo organizzando manifestazioni in tutto il mondo: Stati Uniti, Brasile, Europa, Australia. In Italia sono tornate le leggi razziali : emanate prima dal Governo di centro-destra Salvini-Di Maio sono oggi confermate dal Governo di centro-sinistra di Giuseppe Conte. E' arrivato il momento di mobilitarci, scendere in piazza, rompere il silenzio, superare e sconfiggere paura, indifferenza, cinismo, complicità. Chiediamo l'immediata “abrogazione delle leggi sicurezza” ed il ritiro delle direttive del Ministero degli Interni sui “censimenti etnici delle abitazioni di Rom Sinti Caminanti”.

La realtà è drammatica: il movimento antirazzista italiano sembra incapace di reagire ai Governi, letteralmente paralizzato. Politicismo, mancanza di chiarezza, tatticismi, incapacità di mettere la lotta contro il razzismo, un pericolo mortale per l'intera umanità, al centro del programma di mobilitazione. Non basta essere contro Salvini per essere coerentemente antirazzisti. Non basta essere di sinistra per essere coerentemente antifascisti.

Rom Sinti Caminanti sono uniti e solidali, in prima fila nella lotta contro razzismo e fascismo: “Parliamo da 40 anni ma è stato fatto poco. C'era razzismo prima, c'è razzismo adesso. La colpa non è solo dello Stato. La colpa è nostra perchè non siamo stati uniti. Gli immigrati sono sfruttati come schiavi. Rom ed Italiani devono stare insieme ed organizzare uno sciopero. Chi partecipa non deve essere un corrotto. Dobbiamo fare il primo passo. Partiamo dalle nostre famiglie. Se oggi in Italia ritorna l'Olocausto nessuno ci metterà la faccia e scenderà in piazza per protestare. Arriviamo a questa giornata di lotta, di impegno, a questo sciopero, partendo da Firenze. Partiamo da piccole cose e cresciamo. Costituiamo la parte fiorentina. Ci hanno levato tutto. Hanno sequestrato i nostri bene, le case. Ci hanno tolto le pensioni, ogni nostro avere. Anche ai nostri disabili hanno revocato i sussidi. C'è troppo razzismo. Dobbiamo scendere in piazza. Razzismo ed odio sono un pericolo. Vogliamo costruire unità, solidarietà ed affermare valori umani.”.

Per questi motivi raccogliamo l'appello del World Against Racism: sabato 21 marzo 2020, alle ore 10.30, ci troveremo in Piazza Santissima Annunziata, un evento organizzato, ad oggi, dai seguenti promotori: World Against Racism, Consiglio Nazionale Rom Sinti Caminanti, Associazione Nazione Rom, Associazione Django Reinhardt, USI Unione Sindacale Italiana, COBAS Confederazione dei Comitati di base di Firenze e Provincia, Sinistra Progetto Comune (Firenze), Associazione Quei Ragazzi – Lavori in Corso Onlus (Firenze), Redazione Il Popolo del Veneto, USI Unione Sindacale Italiana CIT Lucca, Associazione Sharazade – Cultura e Spettacolo senza frontiere (Varese), Associazione Neri Italiani – Black Italians (Italia), Sergio Falcone – Poeta (Roma), Francesco Tuccia (Forlì), Balù e Clara Baldasseroni (Londa – Fi), Matteo Marconi - Maestro Scuole Elementari (Firenze).

La manifestazione partirà da Piazza Santissima Annunziata alle ore 11.15 e procederà secondo il seguente percorso: Via Cesare Battisti, Piazza San Marco, Via Cavour, Via Martelli, Piazza del Duomo, sede della Presidenza della Regione Toscana Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, Via del Proconsolo, Piazza San Firenze, Via dei Leoni, Via dei Gondi, dove si cocluderà, alle ore 13.00, nelle adiacenze della Fontana del Nettuno, davanti all'ingresso laterale del Comune di Firenze. Richiesta di incontro con il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e con il Sindaco di Firenze Dario Nardella è già stata inoltrata alle autorità amministrative.

Un appello internazionale alla mobilitazione è stato prodotto nella Zaiva (Chiesa) di religione Sufi (Musulmani) da Baba (Imam) Jevat Rufat c/o campo Rom del Poderaccio e Marcello Zuinisi Ass. Nazione Rom.

Un'ulteriore appello è stato diffuso, due giorni fa, da WORLD AGAINST RACISM: I RIFUGIATI SONO BENVENUTI.

Questa settimana abbiamo assistito agli attacchi scioccanti e brutali della polizia, dell'esercito e dell'estrema destra contro i rifugiati al confine tra Grecia e Turchia. Allo stesso tempo, sulle isole di Lesbo e Chios, la popolazione locale e i rifugiati si sono ribellati a questo trattamento razzista, con manifestazioni e scioperi generali.

La gravità della crisi dei rifugiati e la risposta razzista sottolineano la scelta che alcuni di noi hanno fatto: possiamo permettere che questo razzismo abbia luogo - sia attivamente, sia passivamente, con il nostro silenzio - oppure possiamo mobilitarci contro di esso.

Sabato 21 marzo, la rete internazionale #WorldAgainstRacism sta preparando manifestazioni in tutto il mondo per la Giornata delle Nazioni Unite contro il razzismo.

Il pericolo dell'estrema destra è internazionale, che sia Trump negli Stati Uniti, Salvini in Italia o i promotori di odio e autoritarismo in altri paesi. Il razzismo è anche un problema globale crescente e serio. Siamo contrari a tutte le forme di razzismo, islamofobia e antisemitismo e alla persecuzione delle comunità di Rom Sinti Caminanti. Respingiamo l'aumento del razzismo inflitto alle comunità cinesi mentre "l'ambiente ostile" razzista forma e diffonde il panico sul Coronovirus. La crisi umanitaria ai confini dell'Unione europea, nonché degli Stati Uniti, conferisce un'importanza ulteriore e urgente alla chiamata "Rifugiati benvenuti!"

In questo momento, con le persone che devono fuggire per la propria vita - da guerre, caos climatico, oppressione, povertà è più chiaro che mai che l'umanità abbia un futuro solo sulla base della solidarietà internazionale. Sabato 21 marzo, persone in tutto il mondo alzeranno la voce contro ogni forma di razzismo e in difesa dei diritti umani e della democrazia.

Mancano meno di tre settimane. Durante questo periodo, i movimenti in tutto il mondo si coordineranno tra loro e lavoreranno per coinvolgere più persone possibili e paesi in solidarietà con queste azioni.

World Against Racism