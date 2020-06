“Putin per sempre?”: verso il referendum in Russia

Videoeditoriale del direttore dell'Osservatorio Globalizzazione, Aldo Giannuli in cui si parla dell’imminente referendum del primo luglio in Russia in cui il presidente Vladimir Putin si gioca buona parte del suo futuro politico: cosa potrebbe accadere se lo “Zar” perdesse il referendum che gli consentirebbe di rimanere alla presidenza della Russia per i prossimi dodici anni. Com’è la situazione del potere in Russia e quali le minacce alla tenuta politica del Paese?