Nylah 7 anni recita Black, è una #BlackGirlMagic (video)

Il silenzio scende sul Pittville Park a Cheltenham, una folla di persone si inginocchia in memoria di un uomo la cui morte ha suscitato indignazione in tutto il mondo.

E' la protesta pacifica che ha avuto luogo nel Pittville Park di Cheltenham alle 14:00 di lunedì 8 giugno.I cartelli sono stati tenuti in alto in risposta alla morte di George Floyd, 46 anni, ucciso dopo che un poliziotto bianco lo ha tenuto per alcuni minuti tremendi premendogli un ginocchio al collo, a Minneapolis il 25 maggio.

Poi arriva Nylah che ha 7 anni, è nata in Uganda e vive a St Paul's a Cheltenham, e recita la sua poesia Black che ha scritto con suo padre Josh Jones e si basa sulla canzone di Dave, Black.

Black is beautiful. Black is excellent. Black is love.

Il filmato della performance di Nylah,che è stato pubblicato online, diventa virale,attirando l'attenzione in tutto il mondo, anche in Australia e Uganda.

Nylah è divertita e mai stanca e dichiara in un'intervista riportata su Gloucesteshirelive.co.uk/news:

"Ieri è stato davvero divertente ed emozionante perché ho potuto leggere una poesia di fronte a tutti. Non ero nervosa. Adoro leggere, adoro rappare e cantare davanti a tutti. È stato molto sorprendente perché non sapevo che sarebbe diventata virale così in fretta". Nylah, che frequenta la scuola cattolica primaria e materna di San Gregorio Magno, ha spiegato: "Mi sono ispirata ad una canzone chiamata Black di Dave che mi è davvero piaciuta perché sono nera. Sono nata in Uganda e adoro tutto sull'essere nera. Volevo fare una poesia come un remix, quindi ho chiesto a mio padre: "Potremmo fare un remix?" e ce l'abbiamo fatta. Vorrei leggere molte poesie di fronte a tutti perché mi piace quando io e mio padre lavoriamo insieme per scrivere poesia".

Nylah e suo padre stanno pensando di andare alla pacifica protesta di Gloucester - dove è cresciuto Josh - che si svolgerà questo fine settimana.

La morte di Floyd ha portato migliaia di persone a protestare negli gli Stati Uniti e qui nel Regno Unito. Durante il fine settimana le folle si sono radunate a Gloucester Park per rendere omaggio, mentre a Bristol una statua del commerciante di schiavi Edward Colston è stata portata giù da un basamento e scaricata nel porto della città.

A Cheltenham, i relatori sono saliti sul palco per tenere discorsi e poesie appassionate sull'impatto del razzismo, comprese le "sagge parole" secondo cui "nessuno è nato razzista".

Nylah, insegna: Black is beautiful. Black is excellent. Black is love.

Doriana Goracci