Nella prigione ISIS, 150 bambini chiedono quale è il loro destino

Mentre l'autoproclamato califfato dello Stato Islamico crollava in Siria, decine di migliaia di uomini, donne e bambini, vi abitavano in squallidi campi e affollate prigioni gestite dalla milizia curda che aveva collaborato con gli Stati Uniti per sconfiggere gli jihadisti. L'affollamento delle prigioni è aumentato perché i combattenti curdi, che sono visti come una minaccia dalla Turchia, hanno spostato centinaia di prigionieri dal confine verso strutture più lontane dalla zona di battaglia, così hanno spiegato i funzionari curdi. E i combattenti che hanno lavorato come guardie carcerarie sono scivolati in prima linea per combattere i turchi, lasciando le strutture più vulnerabili alle rivolte dei prigionieri o agli attacchi dello Stato islamico per liberare i suoi compagni.

"Siamo sicuri al 100% che se avranno l'opportunità di fuggire dalla prigione, sarà molto pericoloso per noi", ha detto Can Polat, un assistente del guardiano in una prigione con oltre 5.000 uomini. "Tenere queste persone qui non è solo un pericolo per la Siria, è un pericolo per tutto il mondo".

La crisi di detenzione nel nord-est della Siria è un desolato sottoprodotto della guerra contro lo Stato islamico.

Mentre il gruppo terroristico veniva ritirato, perdendo la sua ultima zona di territorio in Siria a marzo, i combattenti curdi si trovarono a capo di circa 11.000 uomini e decine di migliaia di donne e bambini. Molti di loro erano stranieri, provenienti da Europa, Asia, Africa e mondo arabo, e la maggior parte dei loro paesi ha rifiutato di portarli a casa, anche per metterli sotto processo, e tanto meno integrarli nella società.

Quindi, con l'aiuto di una coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti, i curdi hanno istituito campi e un sistema carcerario, ospitando detenuti in ex prigioni governative che avevano preso in carico e in blocchi di fortuna in scuole e altre strutture.

La prigione di Polat è un istituto industriale convertito che detiene più di 5.000 persone. Un quarto di essi sono siriani, il resto proviene da altri 29 paesi, tra cui Iraq, Libia, Egitto, Afghanistan, Paesi Bassi e Stati Uniti.

La struttura si è aperta attorno al crollo dello Stato islamico in Siria, che ha causato un tale afflusso di prigionieri che molti hanno ricevuto tute arancioni fornite dalla coalizione per sostituire i loro vecchi vestiti, ha detto Polat.

Poiché lo Stato Islamico spesso vestiva i suoi prigionieri di arancione prima di ucciderli, molti di loro rimasero a bocca aperta quando videro i nuovi abiti, pensando che anche loro stavano per essere uccisi.

Le Tute arancioni ora riempiono la prigione. La maggior parte dei 400 uomini in un vasto reparto medico le indossa. Molti di loro sono malati o feriti. Uomini con bretelle metalliche che tengono in posizione ossa rotte, sono distesi su sottili materassi, mentre altri si trascinano in bagno con le stampelle o trascinano le gambe per terra dietro di loro.

Alcuni sono così emaciati che gli zigomi sporgono e le gambe sono sottili come le braccia. Quando un uomo chiama per la preghiera, molti prigionieri pregano sedendosi perché sono troppo feriti o malati per resistere.

Le guardie curde presumono che la maggior parte degli uomini siano stati combattenti e seguissero ancora l'ideologia dello Stato islamico, ma gli stessi prigionieri hanno recitato il loro ruolo nell'organizzazione terroristica più temibile del mondo.Un uomo palestinese con una gamba rotta ha dichiarato di essere venuto in Siria perché "voleva aiutare". Un meccanico di Trinidad ha affermato di non aver combattuto perché era stato troppo impegnato a riparare le auto. Un russo alto e muscoloso dice che era stato un cuoco - in una scuola elementare.

In dozzine di interviste in due prigioni, nessuno ha ammesso di essere un combattente.La maggior parte voleva tornare nei loro paesi o speraa di ottenere l'amnistia per la rinuncia allo Stato islamico.

"Ci sono alcuni che dicono, 'sono un combattente e continuerò su quella strada', e altri che dicono, 'No, sono stato ingannato'", ha detto Basil Karazoun, che ha detto che si era unito al gruppo terroristico per protezione dopo aver disertato dai militari siriani.