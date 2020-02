Napoli, scuole chiuse: pulizie straordinarie per il coronavirus

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris chiude le scuole fino a sabato 29 febbraio per azioni straordinarie di pulizia.

"Non c'è da avere paura o panico. Questa massiccia attività di igienizzazione e sanificazione è un modo per alzare ancora di più la sicurezza e la serenità nel nostro territorio", ha spiegato il sindaco De Magistris, che già nella giornata di ieri aveva comunicato la chiusura delle scuole per mercoledì 26 febbraio dopo il comunicato di allerta meteo della protezione civile.

Foto: G. Ottaviano/All right reserved