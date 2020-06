Napoli, manifestazione antirazzista in memoria di George Floyd

Migliaia di persone hanno aderito alla protesta BlackLivesMatter con manifestazioni e sit in organizzati in molte città europee durante lo scorso fine settimana. A Napoli i partecipanti si sono radunati nei pressi della sede del Consolato Americano in un sit in di protesta che ha visto sfilare le sigle della rete antirazzista napoletana tra cui numerosi giovani, sia italiani che stranieri.