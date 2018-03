Maschile e femminile: piacere sessuale a confronto

Il gentil sesso e il sesso “forte” a confronto. Argomento: il piacere. Siamo tutti esseri umani, innegabile, ma se dai tempi di Adamo ed Eva si fa tanta fatica ad intendersi, forse tra gli uomini e il gentil sesso, qualche differenza, esiste.

Sotto le lenzuola l’antifona non cambia! Piacere maschile e piacere femminile sono diversi.

Una questione di corpo? O di mente? Rientrano in gioco componenti prettamente fisiologiche? O anche elementi culturali?

Ma soprattutto c’è un sesso che gode di più? L’uomo o la donna?

Proviamoci…

Piacere Maschile Vs Piacere Femminile: senza dubbio una questione fisiologica

Banale, ma decisamente assiomatico! Piacere maschile e femminile si differenziano senza dubbio alcuno già alla base, per mere questioni di corpo.

Fisicità profondamente diverse, infatti, generano anatomicamente orgasmi differenti.

Nell’uomo l’apice del piacere è strettamente legato al momento dell’eiaculazione: una rapida successione ritmica di contrazioni dei muscoli situati alla base del pene e dell’epididimo, dell’uretra e della prostata che inducono la fuoriuscita di liquido seminale.

Questo processo ha una durata mediamente celere, che varia di norma tra i 3 e i 10 secondi, e provoca una veloce sensazione di piacere molto intenso, cui segue una fase “refrattaria” che non consente di provare un ulteriore orgasmo per un lasso di tempo variabile da soggetto a soggetto (per età e fattori individuali di diverso genere).

Al culmine del suo piacere anche la donna sperimenta un orgasmo che provoca, anche in questo caso, contrazioni ritmiche: di utero, vagina, muscoli pelvici e anali. Ma successivamente, a differenza degli uomini, non vi è alcun periodo di refrattarietà, cosa che rende loro possibile far seguire un secondo, terzo o addirittura quarto orgasmo, anche in tempi relativamente ravvicinati.

Dunque, scienza ed anatomia concordano: il genere femminile sembra essere più “fortunato” in questa sessualità a confronto! O almeno dovrebbe.

A porre questo condizionale contraddittorio la statistica: circa il 15% delle donne soffre di anorgasmia.

E dunque, rispetto agli uomini, il gentil sesso sembra avere maggiore difficoltà a raggiungere l’orgasmo.

Già sembra proprio che negli uomini la questione sia quasi meccanica mentre per un orgasmo femminile sia richiesto qualcos’altro…

Questione di mente!

L’altra differenza fondamentale tra piacere maschile e femminile, risiede proprio qui: nella psicologia dei due sessi durante l’atto.

Secondo la sessuologa Helen Kaplan, per esempio, l’orgasmo femminile in realtà è uno ed avviene nel cervello, più che negli organi genitali. Ecco quindi che il piacere sessuale diventa un fenomeno particolarmente complesso, che varia non solo tra uomo e donna, ma da individuo a individuo al di là del genere. E varia in base alle emozioni provate, al proprio vissuto, all’immaginario erotico correlato, alla capacità di lasciarsi andare…e chi più ne ha, più ne metta: la psiche di chi sperimenta l’amplesso non ha confini! Tanto che c’è chi asserisce, non a torto, che “la sessualità non è un fare, ma un essere!”.

Anche la cultura ovviamente rientra in quest’ambito. Ed è elemento tutto fuorché marginale quando si parla di piacere maschile e femminile sotto le lenzuola! Impossibile negare infatti che viviamo da sempre immersi in una struttura sociale profondamente maschile e che da questa siamo inevitabilmente influenzati. Come spiega per esempio il Dr. Giuseppe Alfredo Succi, psicologo, psicoterapeuta, ipnologo clinico, nonchè insegnante di yoga e meditazione specializzato, l’immaginario sessuale della donna col tempo si è adattato all’ambiente circostante inscrivendo il corpo e l’orgasmo femminile dentro desideri, percezioni e bisogni maschili.

Tesi avvalorata anche nel libro “Il piacere femminile – scoprire, sperimentare e vivere la sessualità” di Ilaria Consolo -psicoterapeuta presso l’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica- in cui le conseguenze di tutto ciò sono descritte minuziosamente delineando un excursus storico e psicologico degli stereotipi sessuali legati al genere. Da sempre, infatti, l’eros è stato stigmatizzato, relegato a un tabù, qualcosa di sporco! E, di conseguenza, la sessualità vissuta in generale come peccato e motivo di vergogna. Questo soprattutto per la donna che, per secoli ridotta a mero oggetto, subisce ancora oggi forti condizionamenti ed inibizioni legate al sesso: fuori e dentro sé stessa.

Con questo libro la psico-sessuologa indaga così la complessità del mondo femminile inneggiando a ritrovare un’autostima erotica e a rivendicare il piacere sessuale, invitando le donne ad annoverare la ricerca di quest’ultimo tra i propri diritti per parlarne, sperimentarlo e provarlo sempre di più.

Di contro, e per la par condicio, Fabrizio Quattrini, anch’esso psicoterapeuta e sessuologo presso l’IISS- indaga l’universo del sesso forte in parallelo, asserendo nel suo libro “Il piacere maschile” che anche gli uomini rischiano di rimanere ancorati a questi stessi tabù sociali e culturali.

E così, se la donna deve rivendicare la propria sessualità, gli uomini devono rivendicare il loro vissuto emotivo scansando il cliché che li vuole sempre alla ricerca di una sessualità fine a se stessa: il piacere dell’uomo non è semplicemente meccanico come troppo spesso si rappresenta, ma un’esperienza corporea consapevole e vissuta anche dal genere maschile.

Il risultato è un testo di educazione sessuale per adulti che vuole stimolare tutti, donne e uomini indifferentemente, a comprendere le proprie differenze nel piacere, accettarle e poi procedere dritti verso una diversa intimità che fa del sesso elemento sano e vitale!

Chi gode di più? Un quesito atavico.

Già, ma per concludere: chi prova più piacere sessuale? L’ uomo o la donna?

Se lo chiedono tutti dalla notte dei tempi, addirittura in quel dell’Olimpo! La disputa, secondo il mito, vedeva Zeus asserire che fosse la donna a godere maggiormente ma la moglie Era dissentiva, affidando all’uomo il fortunato primato.

A risolvere la controversia Tiresia: un indovino stato sia uomo che donna!

Il responso tra gli Dei? Il piacere sessuale si compone di dieci parti: l’uomo ne prova solo una, la donna nove!

Possiamo quindi dire che la donna prova un piacere sessuale nove volte più forte di quello di un uomo? Beh, ogni mito ha un fondo di verità…

Quanto a noi: ci avvaliamo della facoltà di non rispondere!

A cura del tirocinante IISS: Fausto Maria Bonifacio

Tutor: Davide Silvestri

