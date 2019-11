Ma che razza di paese è?

Che razza di paese è, quello dove un tizio che è stato un pluri premier e che aspira alla carica di Presidente della Repubblica, quindi primo cittadino e supremo rappresentante del diritto e della legalità, chiamato dal giudice a testimoniare sul processo che indaga i "rapporti tra Stato e mafia", risponde (testuale) " su suggerimento dei miei avvocati mi avvalgo della facoltà di non ripondere".

Cosa ha da temere questo tizio, il cui sodale, fondatore del partito che ha retto le sorti di questo paese per decenni, è in carcere per connivenza con la mafia? Ma soprattutto, come è possibile che ci sia ancora qualcuno disposto a seguirlo.

Che razza di paese è, quello dove una signora novantenne che ha subito l'orrore dei campi di concentramento nazisti e che ancora porta sulla propria pelle il marchio indelebile delle atrocità peggiori commesse dal genere umano, fatta oggetto di minacce di morte, si sente dire da un tizio qualsiasi, senza arte né parte che però ha ambizioni di diventare premier, "anch'io sono fatto oggetto di minacce quotidiane ... ma io ho le spalle larghe".(?!!).

Che razza di paese è, quello dove se rubi centinaia di migliaia di euro, fino ad un massimo di un milione di euro, frodando il fisco e quindi mettendo le mani in tasca ai tuoi concittadini, sei "scudato" da sanzioni penali e quindi non rischi il carcere. Mentre chi ruba due bottiglie al supermercato si becca quattro anni e sei mesi di carcere. Allora perché non stabilire anche uno "scudo penale" per chi effettua furti nelle abitazioni di valore "modico " o comunque non superiore ad un tot. Perché, se ruba il ricco è altra cosa se ruba un povero? E' questa la massima "la legge è uguale per tutti ", che è appesa nei tribunali?

Che razza di paese è, quello dove nello sport nazionale ovvero il calcio, sai che diventare i primi della classe può essere cosa ben diversa dal meritarselo, ma magari perché forse sei " più uguale degli altri". E soprattutto di fronte a scandali che hanno messo a nudo un mondo indecente, come mai ci siano moltitudini di individui per i quali contano solo " il numero di scudetti vinti ".

Che razza di paese è, quello dove i "grandi " giornalisti, le grandi firme che "fanno opinione", quelli che stampano i loro volti tutti i giorni e a tutte le ore sugli schermi televisivi, innondandoci delle loro " verità sui fatti ", invece di onorare al meglio il proprio ruolo a servizio dei cittadini, si accodano supinamente al potere e diventano portatori insani della peggiore faziosità. Al punto da non saper più distinguere se chi parla è un giornalista oppure un politico, con l'aggravante che molti politici sono anche giornalisti e viceversa.

Che razza di paese è, quello dove un tizio che all'età di quindici anni ammazza un metronotte e poi da adulto ammazza tre carabinieri ad un posto di blocco, esce dal carcere per "premio di buona condotta" e nel sottopasso di una stazione sferra una coltellata al primo malcapitato per derubarlo. Ma soprattutto, chi è il giudice di sorveglianza che ha consentito una cosa del genere e perché rimarrà al suo posto, come altamente probabile per non dire certo.

Che razza di paese è, quello che se vuoi avere i consensi degli elettori devi tenerti alla larga da minacce tipo " lotta vera all'evasione e alla corruzione", che suonano come un allarme rosso alle orecchie di un popolo che per decenni ha metabolizzato queste negatività come valori fondanti per una " sana convivenza ". Un paese con poche decine di "colletti bianchi", ovvero boiardi di Stato, che scontano pene, seppur minime e con tutti i riguardi del caso, in carcere a fronte di una malvessazione generale da record mondiale assoluto.

Che razza di paese è, quello dove non sai se chi amministra la giustizia è "al di sopra di ogni sospetto" oppure è un mammasantissima e quindi se quando denunci un mafioso, un cammorista, un ' ndranghetista, la tua denuncia finisce nelle mani sbagliate e rischi di saltare in aria con la tua auto.

Che razza di paese è, ecc.......

Qualcuno se la sente di dirmi che razza di paese è ?

Oppure tiriamo avanti cosi', tanto io " speriamo che me la cavo".

