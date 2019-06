Lettera aperta alla città di Fiume/Rijeka: A Trieste e in Venezia Giulia si celebrerà l’occupazione nazionalista di Fiume

A Fiume, Rijeka, in Croazia, seppur timidamente e anche in vista del 2020,quando sarà capitale europea della cultura, si stanno facendo delle aperture al bilinguismo visivo a favore della minoranza autoctona italiana e recuperando anche quell'identità storica e culturale italiana che ha fatto parte della storia di Fiume, Rijeka, città simile a Trieste per la sua vivacità culturale e per il suo pluralismo. Forse a Fiume non sono però a conoscenza di cosa sta accadendo nella vicina Trieste.

Già da anni tra Ronchi e Monfalcone presso un monumento realizzato sul territorio di Monfalcone negli anni '60, c'è chi celebra la marcia di occupazione della città di Fiume,partita casualmente da Ronchi, ove, suo malgrado, è stata dedicata a D'Annunzio una via, la cittadinanza onoraria e anche il proprio toponimo, diventando Ronchi dei legionari, da Ronchi di Monfalcone,in omaggio ai legionari che occuparono Fiume il 12 settembre del 1919, il tutto in una cittadina che ha ricevuto la "d'onore del Consiglio d'", e che vede "imposta" parte della propria storia ad un mero atto nazionalistico inconciliabile con i valori europeisti che si dicono voler celebrare e onorare, quanto accadrà nel capoluogo giuliano, del Friuli Venezia Giulia non è meno grave. Come emerge nella Deliberazione Giuntale n. 223 dd. 02.05.2019 del Comune di Trieste, richiamata poi con l'atto REG. DET. DIR. N. 1315 / 2019 si legge chiaramente che

. Nella bozza di presentazione della mostra si legge cheE come si è appreso dalla stampa locale, dal Piccolo di Trieste nonchè da Radiocapodistria, in Piazza della Borsa di Trieste verrà anche realizzata una statua con D'Annunzio seduto su una panchina mentre legge un libro, per omaggiare, ovviamente l'occupazione della città di Fiume. Ora, come si legge nell'atto del Comune si riconosce chiaramente il connotato nazionalista di quella marcia, che a parere di chi ora scrive farà scivolare Fiume nelle redini del fascismo, occupazione che nel "natale di sangue" determinerà anche la morte di una sessantina di persone tra militari e civili, per non parlare dell'utilizzo dell'olio di ricino, dei comportamenti razzisti contro i croati che lo stesso D'Annunzio in alcuni suoi scritti passati definiva come "mandria di porci, schiaveria bastarda" a titolo esemplificativo. Concetti che saranno poi proprio del fascismo. Nell'atto del Comune, dunque, si legge anche che si vuole "" quell'anniversario che condurrà all'occupazione nazionalistica di "legionari" italiani della città di Fiume. Tutto ciò è a dir poco sconcertante. Ci si domanda se la città di Fiume è conoscenza di tutto ciò e se intende accettare come fatto normale che nella città di Trieste, o tra Ronchi e Monfalcone, dunque in territorio italiano, cioè Paese fondante l'Europa unita nella diversità, si celebri l'occupazione militarista, nazionalista come avvenuta nel 1919, di una città che non era italiana, ed oggi appartiene legittimamente alla Croazia. Voglio ricordare che nel 2017 l'Ambasciata croata in Italia così rispose ad una mia sollecitazione a prendere posizione sul fatto che tra Ronchi e Monfalcone si continua a "celebrare" l'occupazione di Fiume