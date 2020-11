La Notte dell’Informazione Italiana

Mi dispiace di aver letto solo ora sull' Ansa -ma non è mai troppo tardi- che era tornata anche quest'anno, la Notte europea dei ricercatori: il 27 novembre migliaia di ricercatori e centri di ricerca di tutta Europa hanno aperto le porte dei loro laboratori e parlato per far capire al grande pubblico la bellezza e importanza della ricerca scientifica con esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti.

Quest'anno sono stati organizzati 52 eventi ufficiali più 3 associati, all'interno dei quali è stato previsto un ricco calendario di manifestazioni, in 29 Paesi e 388 città, anche se, per via della pandemia, molti saranno fruibili in via digitale. L'Italia è il paese che quest'anno ha contribuito di più con 7 progetti (Bright night, Enr-Apulia2, MeetMetonight Ht, Net, Sharper, Society next, Superscience me) in 84 città, seguita dalla Spagna con 6 eventi.

"Quest'anno la manifestazione sarà virtuale - spiega il ministro della Ricerca, Gaetano Manfredi -, un formato inedito, che però ci consente di raggiungere tutti e mostrare il contributo della ricerca italiana". Il Centro ENEA di Brindisi ha organizzato dalle 20 alle 22 una tavola rotonda online dal titolo “Lo stato locale e nazionale della pandemia globale da COVID-19”, alla quale hanno partecipato i professori Andrea Crisanti dell’Università di Padova, Massimo Galli dell'Ospedale Sacco di Milano e Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia, Carmela Marino, responsabile della Divisione Tecnologie e Metodologie per la tutela della Salute ENEA.