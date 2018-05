LETTERATURE Festival Internazionale di Roma, Edizione 2018

Il Festival Letterature torna anche nel 2018 e si rinnova. Il fitto programma, iniziato il 3 maggio, prevede oltre 40 incontri presso 25 biblioteche comunali e nelle scuole per proseguire con i 20 incontri del Festival Off realizzati in 5 Biblioteche e concludersi con gli 8 incontri presso la Basilica di Massenzio il 3 luglio. Il Festival è curato dall'Istituzione Biblioteche di Roma, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita culturale di Roma e organizzato da Zètema Progetto Cultura e si svolge in tutta la città interessando l'intera rete delle Biblioteche civiche: un ricco programma di oltre quaranta incontri, presentazioni, e dibattiti che avranno luogo, dal lunedì al venerdì, in venticinque Biblioteche di Roma.

La novità della presente edizione è Letterature Off, una nuova sezione del festival che si svolge in cinque weekend, dal 18 maggio al 23 giugno, il venerdì sera e l’intera giornata del sabato, a rotazione in cinque Biblioteche (Cornelia, Collina della Pace, Vaccheria Nardi, Ennio Flaiano, Goffredo Mameli) per approfondire, attraverso diverse modalità di animazione culturale, le tematiche trattate durante il festival, con focus specifici su scritture di donne, scritture per ragazzi, scritture del e per il territorio. Un programma in cinque luoghi della città per utenti di tutte le età.

Dal 7 giugno al 3 luglio ci saranno otto appuntamenti alla Basilica di Massenzio al Foro Romano, ideati e diretti da Maria Ida Gaeta con la regia di Fabrizio Arcuri, i quali prevedono la partecipazione degli autori più interessanti della scena letteraria contemporanea. Ognuno di loro leggerà un testo inedito scritto per il festival e ispirato al tema scelto per questa edizione, “il diritto e il rovescio”, una riflessione sulla arbitrarietà e ambiguità delle parole, sui diversi significati, a volte opposti, che l’uso che ne facciamo può determinare.

Tra gli autori ospiti: GIANRICO CAROFIGLIO - TARA WESTOVER - AURELIO PICCA (7 giugno); MICHAEL ZADOORIAN - DARIA BIGNARDI - STEFANO MASSINI (12 giugno); AYAD AKHTAR - MICHELA MURGIA - AYELET GUNDAR-GOSHEN - DAVIDE ENIA (14 giugno); GLENN COOPER - MARCELLO SIMONI - PAUL B. PRECIADO - KHALED KHALIFA (19 giugno); OLIVIER GUEZ - CORRADO AUGIAS - MICHAEL IMPERIOLI - ALAN MABANCKOU (21 giugno); ANDRÉ ACIMAN – LAURA MORANTE – PAOLO GIORDANO (26 giugno); MARGO JEFFERSON - I 5 AUTORI FINALISTI PREMIO STREGA 2018 (3 luglio). Il 28 giugno torna anche quest’anno la serata dei “classici”, INFINITI, dedicata al duecentesimo anniversario della scrittura della poesia L’Infinito di Giacomo Leopardi con ospiti CORRADO BOLOGNA E PAOLO ZELLINI con SILVIA BRE, ROBERTA IOLI, FRANCO MARCOALDI.

Una serie di incontri sarà dedicata, inoltre, al tema delle Fake News, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti di Roma e del Lazio e con OSSIGENO per l’Informazione Osservatorio promosso da FNSI e OdG sui cronisti minacciati e sulle notizie oscurate. Si tratta di una rassegna che si propone affrontare, grazie alla collaborazione tra l’Istituzione Biblioteche di Roma e i rappresentanti dei giornalisti, il tema della credibilità dell’informazione, con l’aumento in progressione geometrica dei canali di diffusione e la straordinaria velocità di propagazione delle notizie stesse che rende sempre più difficile il lavoro di convalida. Ambasciate e Istituti culturali italiani e stranieri hanno collaborato anche per questa edizione alla realizzazione del Festival LETTERATURE.