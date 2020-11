Iran, gli ultimi disperati tentativi per salvare lo scienziato Djalali dall’esecuzione

Quando, dopo un mese di silenzio, il 24 novembre ha squillato il telefono nell’abitazione di famiglia a Stoccolma, Vida Merhannia ha ascoltato parole che non avrebbe mai voluto ascoltare.

Suo marito, lo scienziato in Medicina dei disastri di passaporto iraniano e svedese Ahmadreza Djalali, l’ha avvisata che lo stavano trasferendo in isolamento, che l’esecuzione della condanna a morte sarebbe stata imminente e che quella avrebbe potuto essere l’ultima telefonata.

Vida ha immediatamente avvisato Amnesty International, gli amici e colleghi e i giornalisti ed è partita l’ultima disperata campagna per salvare la vita a un innocente, un imparziale uomo di Scienza, arrestato il 26 aprile 2016 e condannato a morte in via definitiva per spionaggio contro l’Iran per non aver voluto spiare per l’Iran.

Djajali è l’ennesima vittima della reazione di Teheran alle politiche ostili occidentali promosse e portate avanti dagli Usa e dai governi alleati: negli ultimi quattro anni sono stati tanti gli iraniani con doppio passaporto arrestati per spionaggio o minaccia alla sicurezza nazionale.

L’Università del Piemonte Orientale, presso la quale Djalali trascorse un periodo di ricerca, è mobilitata; i premi Nobel hanno rilanciato l’appello del 2019 e così sta facendo Amnesty International, la cui petizione online sta per raggiungere le 200.000 adesioni solo in Italia. L’hashtag #saveahmadreza sta circolando ovunque, le pagine dei social si stanno riempiendo di candele accese.

Le autorità iraniane dovrebbero approfittare dell’esperienza di Djajali e affidargli la guida delle politiche di contrasto alla pandemia da Covid-19, che sta colpendo pesantemente il paese. E invece sembra avviarsi a metterlo a morte.

Il recente omicidio del capo del programma nucleare iraniano, con le successive accuse di Teheran a Israele, rischiano di avviare una reazione di cui l’innocente Djajali potrebbe essere la prima vittima.