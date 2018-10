Internet Festival 2018: dall’11 al 14 ottobre a Pisa

Dall’11 al 14 ottobre Pisa ospita Internet Festival-Forme di Futuro, uno dei più importanti eventi italiano dedicato all’innovazione digitale e ai suoi protagonisti. L'ingresso è libero.

La parola chiave è #intelligenza, intesa come ricerca di soluzioni smart, efficienti e sostenibili.

Il Festival, all’ottava edizione, ha in programma decine di eventi in dieci location in città. Tra le aree tematiche Intelligenza artificiale e nuovi diritti, Blockchain, Datacrazia, Gamebox, Book(e)book. Ampi spazi sono dedicati alle imprese, alla PA e al mondo del lavoro ai tempi dell’Industria 4.0.

Potenziati i T-Tour, i percorsi formativi che stimolano la curiosità soprattutto dei ragazzi e propongono strumenti di innovazione digitale. Non mancano approfondimenti su sport, musica, teatro, cinema, enogastronomia e marketing sensoriale.

Tra le centinaia di ospiti attesi a Pisa gli scrittori Alessandro Baricco e Marco Malvaldi, il vicepresidente uscente del CSM Giovanni Legnini, la sociologia Chiara Saraceno, i cacciatori di bufale David Puente e Walter Quattrociocchi, la direttrice del centro di Ricerca Enrico Piaggio Arti Ahluwalia, il direttore dello Psychometrics Center dell'Università di Cambridge Vesselin Popov, il blogger Hossein Derakshan, la star di YouTube Elisa Maino, il jazzista Paolo Angeli, il giornalista Oobah Butler, ideatore di "The Shed at Dulwich".

Come sempre il programma è molto ricco, vi consiglio di visitare il sito. Io mi concentrò sulla sezione Book(E)Book, che si apre giovedì 11 al Teatro Verdi con The Game, l’atteso libro di Alessandro Baricco (in uscita il 2 ottobre). Ideale seguito del saggio I Barbari, The Game è il racconto di un viaggio in Silicon Valley alla ricerca di un punto di osservazione privilegiato per comprendere “il Grande Gioco del futuro”. Ad affiancare Baricco sul palco di Pisa, Gregorio Botta. Venerdì 12, alle Logge dei Banchi, doppio appuntamento dedicato al bullismo. Un fenomeno nato negli ambienti scolastici, ma sempre più diffuso in altri settori nella società. I primi ad affrontare il tema sono il giornalista Simone Cosimi e lo psicoterapeuta Alberto Rossetti, autori di Cyberbullismo, indagine puntuale sugli atti di bullismo in cui protagonisti sono gli strumenti digitali e i contenuti che su di essi rimbalzano, in una sovrapposizione tragica tra realtà e finzione (ore 16); a seguire Ezio Alessio Gensini, Leonardo Santoli, Anna Vaccarelli e Sara Simona Racalbuto presentano Pugni chiusi. Bullismo: punti di vista, non-storie, impressioni, significati, con i contributi di artisti, blogger, giuristi e accademici (ore 17). Il progresso dell'Intelligenza Artificiale è al centro dell’incontro con Alessandro Vitale, imprenditore ed esperto di AI: quali sono i limiti di uno strumento così potente e i rischi che comporta? (ore 18). Al rapporto letteratura e neuroscienze è dedicato il panel Intelligenze “biologiche”, quindi letterarie, con Alberto Casadei, Paolo Gervasi e Michele Cometa, in programma al Centro Le Benedettine (ore 9.30-11).

Sabato 13, sempre alle Logge dei Banchi, apertura affidata a Intermundia Genesis: tra letteratura e videogiochi di Giorgio Catania, techno thriller fantasy che mescola narrativa classica e immaginario videoludico (ore 10); Giuseppe Imbrogno con il suo Il perturbante ci guida nella vita di un data analyst che trascorre il suo tempo a raccogliere e interpretare dati di sconosciuti, fino all’incontro con un personaggio che lo porterà a mescolare ruoli e certezze (ore 11). Fenomenologia dei social network. Presenza, relazioni e consumi mediali degli italiani online è il titolo dell’ultimo lavoro di Giovanni Boccia Artieri: cosa spinge ogni giorno milioni di persone a utilizzare i social network e a considerarli uno spazio scontato della propria vita quotidiana? Perché molti temi del recente dibattito pubblico ruotano attorno alla vita online e al suo rapporto con quella offline? Questi alcuni dei quesiti a cui il volume si propone di dare una risposta (ore 12). A Eleonora Priori, Alberto Manconi il compito di presentare Datacrazia, antologia a cura di Daniele Gambetta sui rischi e le potenzialità delle nuove tecnologie (ore 16).

Decisamente di segno diverso le presentazioni di Dieci cose che avevo dimenticato di Lucrezia Sarnari, storia dedicata ai luoghi in cui il tempo ha il valore di una volta e dove conoscersi ed essere felici è possibile (ore 17); e Bassa risoluzione di Massimo Mantellini, un saggio di cultura digitale dove la bassa risoluzione del titolo è una scelta collettiva per provare a riconnettersi con ciò che di più umano può caratterizzare l’approccio alla tecnologia: ovvero la necessità e il buon senso (ore 18).

Domenica 14 spazio ai nativi digitali con Silvia Vecchini e Antonio “Sualzo” Vincenti, autori di Telefonata con il pesce, una storia fra albo e fumetto con protagonista la vita interiore dei bambini e il loro modo di usare intelligenza e immaginazione per crescere (ore 10); e Chiara Cini, che in Super G racconta la storia di Giorgio, un bimbo di dieci anni appassionato di giochi elettronici e con un unico amico fidato, il suo avatar. Un disagio che solo l’entrata in scena di uno youtuber famoso risolverà (ore 11).

Molto atteso l’incontro con Gabriele Del Grande e il suo Dawla: l’ascesa e la caduta dello Stato islamico raccontata attraverso il viaggio di un reporter italiano partito dal Kurdistan iracheno e terminato in un carcere in Turchia (ore 12); mentre Simone Arcagni, nel suo L’occhio della macchina, fa il punto sui nuovi paradigmi della visione raccogliendo i contributi di neuroscienziati e ingegneri informatici (ore 16). Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi, senza spegnere il cervello è il nuovo, prezioso lavoro di Vera Gheno e Bruno Mastroianni, un invito a curare il modo in cui si vive e si parla in rete, perché essere iperconnessi è una condizione complessa che occorre imparare a gestire (ore 17); un tema che torna anche nell’incontro con Ernesto Aloia, autore di La vita riflessa, romanzo sulle relazioni e sul mistero dell'identità (ore 18).

Sempre domenica 14 due appuntamenti da non perdere. Sul palco del Teatro Verdi­ arrivano: Elisa Maino, muser con oltre 3 milioni di fan e più di un milione di follower su Instagram, a Pisa per presentare il suo primo romanzo, #Ops, a poche settimane dal lancio del docufilm di cui è protagonista (ore 11); e Martina Dall’Ombra, alias Federica Cacciola, la pariolina tuttologa aspirante influencer politica, un personaggio nato per caso e diventato un successo. Federica a Pisa presenta Fake una storia vera (ore 15). Alle Logge dei Banchi torna il corner Booktuber, dove si potrà videorecensire un libro legato alle tematiche di #IF2018.

Ma questo è solo un assaggio, il programma completo è sul sito della manifestazione.

Internet Festival è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro.it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore insieme a Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. Il direttore del Festival è Claudio Giua. L’organizzazione è affidata ad Adriana De Cesare per Fondazione Sistema Toscana. Anna Vaccarelli (IIT-CNR) e Gianluigi Ferrari (Università di Pisa) coordinano rispettivamente il comitato esecutivo e scientifico.