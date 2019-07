Immigrazione: chi scappa dalla propria terra è un essere umano, non un oggetto per fare propaganda

Le risposte di Salvini e dei suoi sostenitori sul tema "Immigrazione" sono tipiche di chi si limita a vedere il mondo diviso da recinti, muri e frontiere.

A prescindere da ciò, vorrei ricordare che questi fenomeni si sono amplificati dopo l'introduzione della Legge Bossi-Fini che di fatto ha chiuso l'immigrazione regolare nel nostro paese e favorito quindi quella clandestina e questi sbarchi.

La situazione libica per questa gente è delle più orribili e avviene nell'indifferenza assoluta della comunità internazionale: meglio che muoiano laggiù o in mare che accoglierli!

Questa è la realtà.

Poi vorrei ricordare che tanti di loro sono veri e propri profughi, ma si sa che con l'ignoranza imperante che c'è in Italia è difficile conoscere veramente la situazione in cui versa gran parte dell'Africa venutasi a creare soprattutto per via della politica di saccheggio e di sopraffazione dell'Occidente in quelle zone.

E' ovvio che se stessero bene a casa loro non rischierebbero di partire e se lo fanno il più delle volte è grazie a collette di amici e parenti che li sostengono per riuscire a dare una svolta migliore alle loro esistenze distrutte da anni di guerre, corruzione, tirannie e violenze di ogni genere che l'Occidente non ha mai ostacolato ma anzi sempre alimentato e fomentato.

Si parla di leggi e normative internazionali da rispettare?

Ma chi ha mai rispettato in Occidente la dignità e la libertà di vivere in pace (e non nella miseria) di quei popoli (nonché le leggi in vigore nei loro paesi) che vengono saccheggiati e depredati di continuo di ogni loro risorsa per poter poi farci arrivare qui i nostri tanto cari prodotti di consumo, compresi quelli smartphone realizzati col sangue di milioni di "schiavi" e attraverso i quali troppi di noi sputano veleni vigliaccamente sui social!

Alla fine della fiera stiamo parlando di esseri umani, non di oggetti, giocattoli o cenci da esibire per squallide propagande politiche!

Sono P E R S O N E !

Ci vuole tanto a capirlo?!

Yvan Rettore