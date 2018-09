ILVA | Un, due, tre, stella! Capogioco Matteo Renzi

Una specie di fine del mondo. Uno scambio di battute tra Luigi Di Maio e Michele Emiliano è diventato un caso nazional social popolare, manco fosse stato il matrimonio dei Ferragnez.

Nella prima parte della giornata è “passata” l'ennesima gaffe di Luigino. “Matera si trova in Puglia”.

Poi, a soccorrere Luigi è arrivata la versione di Emiliano. Tutto il patatrac è sfumato in un nulla di fatto. Quasi... poi è cominciata la puntata fissa del complotto dei poteri forti.

Però, tutta l'operazione di “copertura” di Emiliano Michele “odora”...

Non è tanto la copertura della bocca con la mano per non far leggere il labiale, quanto l'appariscente “ruffianata” a Luigi Di Maio.

Emiliano, dopo diversi tentativi durante la campagna elettorale delle ultime politiche di ammiccamento al M5S, qualche settimana fa è “volato” in Guatemala, chiedendo aiuto al redivivo Alessandro Di Battista ... lo liquidò con un perentorio “paraculo”.

Adesso ci prova con Luigi Di Maio, questa volta guidando l'ambulanza per salvare “l'infortunato”.

Ma, non è che... l'obbiettivo è l''opa sul Partito Democratico ancora saldamente in mano a Matteo Renzi?

Non riuscendo con i propri mezzi... continua a implorare l'aiutino esterno.

"Un, due, tre stella" ... un gioco.