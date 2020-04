Helin Bölek, Bella Ciao per sempre (VIDEO)

"Lo sciopero della fame della cantante e dei componenti della band, era iniziato per chiedere al governo il rilascio dei membri del suo gruppo; per chiedere la fine delle incursioni della polizia contro il Centro Culturale İdil di Okmeydanı, Istanbul; per eliminare il divieto dei concerti di Grup Yorum (banditi per quasi tre anni) ed eliminare le cause penali intentate contro i componenti della band".

Chi sono quelli del Grup Yorum? "Grup Yorum è un gruppo musicale turco fondato nel 1985 da quattro amici nell'Università di Marmara.Yorum significa commento in turco: testi socialmente impegnat, pubblicati diciannove album dal 1985, molti dei membri del gruppo sono stati arrestati e torturati, alcuni dei loro concerti sono stati vietati, come pure i loro album, ma la popolarità di Yorum cresce ed i loro album continuano a vendere. Nell'arco di 20 anni Yorum ha fatto concerti in Germania, Austria, Australia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Inghilterra e Grecia.Politicamente appartenenti ad area Socialista Internazionalista e come tali perseguitati di frequente dallo Stato Turco".

Ibrahim Gokcek, altro componente della band, è al suo 292 giorno di sciopero della fame, condotto con lei, fino all'ultimo e sta rischiando la vita, come lei.

Zulfu Livaneli , un famoso cantante e cantautore turco che ha cantato con il Grup Yorum durante uno dei loro concerti nel 2012, ha espresso tristezza per la morte di Bolek su Twitter, affermando che la lotta per impedire che gli scioperi della fame non causino la morte "ha purtroppo fallito".

Le immagini finali di Helin Bölek, pesava 30 chili, non posso metterle e non voglio metterle, lei rimane una ragazza meravigliosa, come la sua voce che continuerà a cantare l'Amore per la Libertà, Bella Ciao, per sempre.