Governo ed opposizione: domande e risposte

Da tempo mi faccio una domanda ed ho perso tempo a cercare riposta: cosa propongono Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia?

Leggo su AGI (Agenzia Italia) del NO sulla proposta di una cabina di Regia sul Covid con le opposizioni: "Nella nota congiunta poi si parla di richiesta di collaborazione "tardiva" da parte del governo. "Oltre a non aver apprezzato il modo in cui Conte e il governo si sono posti presentando un pacchetto prendere o lasciare, c'è una considerazione generale da fare - si spiega -. Non tolleriamo che per tutta la fase iniziale non ci abbiano coinvolto e ora che sono in difficoltà e hanno bisogno di un aiuto ci chiedano una mano. Quindi ben venga la discussione delle proposte in Parlamento, ma le proposte del centrodestra restano quello presentate".

Ecco io mi sono sempre chiesto ed ho cercato ….quali?

Io sento tante critiche al Governo Italiano ed in queste condizioni non posso che essere critico anch’io e non poco, ma dopo le critiche mi aspetto che i rappresentanti dell’opposizione, oltre alle critiche, facciano proposte e le rendano note.

Beh, ho perso tempo, pensavo di essere io un po’ tonto invece una risposta l’ho trovata:

non quella che mi aspettavo ma una risposta c’è e me l’ha data la Senatrice Julia Unterberger (SVP) Gruppo delle Autonomie nel Suo intervento il 29.10.2020 al minuto 44,38 FILE 4/7

Dice la Senatrice ad un certo punto riferito alla Germania ed alle critiche al Governo tedesco dell’AfD, partito di destra alleato in Europa con la Lega:

<< …….non sono certamente d'accordo ma almeno ha espresso un concetto almeno ha fatto una controproposta io sinceramente dall'opposizione sento solo critiche ma non ancora capito che concetto, che cosa farebbero loro che proposte avrebbero loro il giorno in cui si annunciano misure restrittive si obietta che così si ammazza l'economia il giorno in cui si cerca di evitare una nuova chiusura si obietta che così si gioca con la salute delle persone io ricordo quando a maggio avevo criticato il governo per l'approccio centralistico nella gestione della fase due dalle opposizioni ho ricevuto moltissimi applausi oggi che il governo invece coinvolge di più gli enti locali gli stessi dicono che si lava le mani e scarica la responsabilità su Regioni e sindaci, allora mi chiedo: qui si vuole abbattere il Covid o si vuole abbattere il governo

Mi vanno bene tutti gli appelli a un maggiore coinvolgimento delle opposizioni ma credo che questo sarà possibile solo quando anche le opposizioni mostreranno un atteggiamento più costruttivo e responsabile. Se chiediamo ai cittadini di essere responsabili noi dobbiamo essere i primi ad esserlo altrimenti non stupiamoci che i più colpiti dalle misure protestino in piazza con la drammatica infiltrazione dei professionisti del caos e della protesta.

Quello che il governo italiano ha fatto meglio di quello tedesco che per questo è stato criticato dalle opposizioni è stato collegare nuovo DPCM alla certezza delle risorse per i più colpiti nel decreto di ristori. E’ bene far coinvolgere maggiormente gli enti locali …..>>

Secondo me l’intervento è da ascoltare per intero, è breve e tutto sommato è il classico approccio di tipo tedesco che va al punto e cerca un risultato senza tanti giri di parole.(Poi il Presidente della Provincia di Bolzano ne ha combinata una veramente da paura: ha contestato come troppo duro il DPCM Italiano ed è stato prontissimo il giorno dopo ad applicare quello proposto da Merkel ben più restrittivo, così va la vita ahinoi!)

Io trovo che il tempo di tregua non sia stato utilizzato bene, ma penso che le responsabilità, tutte, vanno assegnate a chi le ha. Inutile e dannoso prendersela a vanvera così vado a leggere qualche cosa del secondo grassetto qui sopra, e cioè il TITOLO V della Costituzione

Art.117 nota 23, e da qui agli stanziamenti Governativi alla Regione nella quale vivo: il Veneto (fonte TGRegione Veneto, 31.10.20 ore 14)

Fondi Governativi Veneto

Interventi settore sanità: 413 milioni

interventi settore trasporti 47

di cui:

riordino rete ospedaliera 101

riordino rete assistenziale 100

aumento spesa assistenza domiciliare 72

aumento posti letto terapia intensiva 65

risposte tempestive visite, screening e ricoveri 39

rafforzamento servizi infermieristici, nuove assunzioni 35

per riduzione ricavi trasporti pubblici locali e regionali 42

rinnovo flotta acquea venezia 5

Non credo, francamente, che una Regione, a causa degli imbuti burocratici, abbia potuto organizzarsi e spendere somme di questo tipo in così breve tempo, ma questo è un’altra storia.

E così ritorno alla Senatrice Unterberger ed alle opposizioni che così grande successo stanno avendo ma sul loro stesso nulla:

quali proposte concrete?

perché rifiutate?

la questione è partitica?

Per me è importante saperlo, ne devo tenere conto alle prossime elezioni.

Un Saluto

Es.