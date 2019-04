Golf, uno sport sempre più alla portata di tutti

Il mondo del golf, da sempre, affascina ed attira milioni di appassionati da tutto il mondo e negli ultimi anni ha fatto registrare numeri sempre crescenti di nuovi praticanti e di pubblico. Come spesso accade nel mondo dello sport, molto del ritorno mediatico ha preso slancio con l’epopea di Tiger Woods, uno dei giocatori più forti di sempre a calcare un campo da golf. È proprio in questa fase storica che il golf è passato dall’essere uno sport per pochi ad uno sport praticato diffusamente anche dai più giovani. Si, ormai molti giovani giocano a golf, non esiste più il classico uomo datato che lascia il mondo frenetico del lavoro per rilassarsi a golf. Il golf è un gioco che permette di fare molto movimento, respirare aria fresca e farsi la famosa e tanto agognata tartaruga anche senza andare in palestra.

Chi pratica golf sicuramente ama la natura; tutto inizia dall’avere un ottimo e buon, all’e soprattutto un ottimo. Da recenti ricerche è emerso che il golf faccia lavorare il cuore a una bassa frequenza cardiaca e per lungo tempo, il che è un ottima cura per il nostro motore. In sostanza il cuore pompa al meglio, regolando la frequenza del battito e ossigenando in modo ottimale le fibre muscolari degli arti inferiori e superiori.

Il verde inoltre aiuta a tenere sotto controllo la pressione arteriosa e i livelli di colesterolo, trigliceridi e glicemia. Se a questo si aggiungono che si possono fare anche 7 km, che si coprono a piedi su un percorso di 18 buche, si arriva anche all’ultimo elemento raccomandato dai medici per star bene: evitare la sedentarietà. Ovviamente per praticare uno sport importante ed all‘aperto bisogna essere ben forniti di un buon equipaggiamento: l’attrezzatura deve comprendere scarpe, calzini, guanti e abbigliamento tipico da golf, elegante ma sportivo.

Oltre queste considerazioni sull’abbigliamento è importante scegliere un set di mazze appropriate e funzionali, le giuste pallina per avere le armi più adatte ed un gioco ottimale. Vi sono alcuni consigli da seguire per capire come scegliere le palline da golf, ed è una scelta fondamentale in quanto quella giusta possiamo proprio dire che sarà la “fedele compagna di gioco” che aiuterà il giocatore durante la propria performance.

Per scegliere la migliore e la più adatta si deve prestare attenzione ad alcune caratteristiche fondamentali, una pallina è di forma sferica ed è formata con alcune fossette pentagonali o esagonali per motivi di aerodinamica e riduzione della resistenza dell’aria, più fossette ha la palla e migliore è il volo, che è diverso anche nel caso della loro profondità.

Una pallina da golf è molto veloce, colpita da un professionista potrebbe raggiungere la velocità di 300 chilometri orari, ovviamente la sua velocità è raggiunta anche grazie alle sue meravigliose dimensioni, il peso non deve essere superiore a 45,93 grammi, con forma sfericamente simmetrica e dimensioni del diametro non inferiori a 4,26 centimetri. Nella scelta della pallina non devono mancare alcune accortezze da tener sempre presenti come la compressione, è una caratteristica da non sottovalutare perché 80, 90 o 100 di compressione significa minore o maggiore rigidità.

Scegliere una giusta pallina, oltre che la migliore, è un’impresa ardua se non ci si lascia guidare, esistono palline per ogni tipo di giocatore, per ogni tipo di tiro e per ogni aspettativa, inoltre ogni pallina potrebbe essere personalizzata per tutte le esigenze. Il prezzo delle palline varia in base alle aspettative ed alle caratteristiche che si necessitano.