Eventi, mostre, fiere, festival e libri di febbraio

Nei prossimi giorni è previsto il festival Olio Officina di Milano, il meeting sul volontariato di Padova, la fiera della birra e del cibo di Rimini (dal 15), la fiera della pelletteria a Milano (dal 19).

http://writersfestival.it/programma (gli scrittori si raccontano, Milano, fino al 2); http://nebbiagialla.eu (Festival internazionale del giallo e del noir, Suzzara, fino al 2); www.circolodeilettori.it (iniziative varie e blog, Torino, TEDx, domenica 2); www.fiereantiquariato.it (Santarcangelo il 2, Fiera di Faenza il 9, Fiera di Cesena il 15); www.fortedibard.it/mostre-in-programma (la natura selvaggia e le migliori foto Ansa); www.consulentia20.it (meeting per consulenti finanziari, Roma, 4-5-6); https://itasec.it (Italian Conference on Cybersecurity, Ancona, da martedì 4 a venerdì 7); http://compotec.it (http://sea-tec.it, Compositi e Tecnologie correlate, Carrara, 5-6-7); www.olioofficina.com (condimenti per il palato e la mente, Milano, 6-7-8); www.padovacapitale.it (la capitale europea del volontariato, Padova, 7-8-9); www.modenantiquaria.it/eventi (antiquariato molto pregiato, Modena, da sabato 8 al 16); www.centroscienza.it/post.php?id=577 (prepararsi al futuro ideato da Piero Angela, Torino); www.lesfidedellinnovazione.it (rivoluzioni digitali e sfide personali, Modena, martedì 11); https://certamente.biz (convegno italiano di Neuromarketing; Milano, mercoledì 12); www.madeexpo.it/prossimi-eventi/madelocal.html (ristrutturare e riqualificare, Bari, 12); https://www.artegenova.com (arte moderna e contemporanea, Genova, dal 14 al 17); https://en.beerandfoodattraction.it (Fiera della birra e del cibo, Rimini, dal 15 al 18, ); www.lesfidedellinnovazione.it (rivoluzioni digitali e sfide personali, Mantova, lunedì 17); www.lineapelle-fair.it/en (Fiera: pelli, tessuti, accessori, modelli; Milano, dal 19 al 21); www.festivalgiornalismoalimentare.it (Festival della cultura del cibo, Torino, dal 20 al 23); www.seeyousound.org/torino (Festival del cinema musicale, Torino, da venerdì 21); www.golositalia.it (Fiera Enogastronomica, Fiera di Montichiari - Brescia, dal 22 al 26); www.greenweekfestival.it (Festival della Green Economy; Padova, Vicenza, Trento; dal 25); https://connext.confindustria.it/2020 (vision, business, networking; Milano, 26 e 27); https://www.mido.com/en (Eyewear Show, Milano, 29 febbraio - 1 marzo); www.sudestival.org (il festival del cinema italiano in Puglia, Monopoli – Bari, fino a marzo); www.banff.it (Mountain Film Festival, varie città in Italia e nel mondo); https://www.wegil.it/progetto (mostre varie, Roma, esposizioni permanenti); https://clubif.com/it (Club Italie-France, conferenze e iniziative varie, Roma, vari mesi); www.dialogonelbuio.org (mostra permanente sul tatto, gusto, olfatto, udito; Milano); www.cineagenzia.it (i documentari del settimanale Internazionale, varie città); www.fondazionefotografia.org/mostre (mostre varie e corsi, Modena, tutto il mese); www.maotorino.it (Museo d’Arte Orientale, Impressioni giapponesi, Torino, tutto il mese); www.mart.trento.it (mostra di arte moderna e contemporanea, Rovereto - Trento); www.muse.it (Museo delle Scienze, mostre permanenti e biblioteca, Trento); www.equoevento.org (la solidarietà alimentare in Lombardia e nel Lazio); www.madrenapoli.it (mostre varie del museo d’arte contemporanea, Napoli); www.mast.org (Manifattura di arti, energia, tecnologia; Bologna, ingresso gratuito); www.museotaranto.org (nuovo museo nazionale archeologico, Taranto - Puglia); http://pilotta.beniculturali.it (mostre permanenti, biblioteca, museo, galleria, teatro; Parma); www.vieusseux.it/attivita-culturali/calendario-eventi.html (eventi vari e mostre, Firenze); https://www.insidemagritte.com (mostra digitale, Firenze, fino a domenica 1 marzo); www.aficfestival.it (la mappa e il calendario di quasi tutti i festival cinematografici italiani); www.ildocumentario.it (portale italiano sul cinema documentario e calendario dei festival); https://www.cinematografo.it/trova-film (rivista con sede a Roma e motore di ricerca film); www.cinemadocumentario.it (è disponibile moltissima produzione italiana indipendente).

Inoltre consiglio alcuni libri: “Un green new deal globale” (Jeremy Rifkin, economista americano con interessi europei e internazionali, Mondadori, 2019); https://www.multimage.org (la casa editrice dei libri dei diritti umani, Firenze); “Anatomia del populismo” (Marco Tarchi, 2019); https://www.sperling.it/libri/il-talento-delle-donne-odile-robotti, “Perché è difficile prevedere il futuro” (il sogno della fisica, Luca Gammaitoni e Angelo Vulpiani, Dedalo, 2019; Come osate parlare di leggi del caso? Non è forse il caso l’antitesi di tutte le leggi? Joseph Bertrand); “Nessun Pasto è gratis” (le relazioni difficili tra economisti e politici, Lorenzo Forni, il Mulino, 2019); “La verità degli altri” (l’importanza del pluralismo, Giancarlo Bosetti, https://www.resetdoc.org); “Le mappe della disuguaglianza” (focus su Roma, https://www.donzelli.it/libro/9788868439880); “La fine del calcio italiano” (Marco Bellinazzo, giornalista, Il Sole 24 ore, Feltrinelli, 2018); “Vino” (la cultura relazionale del vino secondo Francesca Negri, Rizzoli, 2018); “La forza di essere migliori” (Vito Mancuso, Garzanti, 2019); “Le macchine sapienti. Intelligenze artificiali e decisioni umane” (2018, www.paolobenanti.com, pensatore francescano); “La forza di essere migliori” (vivere con saggezza, www.vitomancuso.it, Garzanti, 2019); “Niccolò Machiavelli. Ragione e Pazzia” (Michele Ciliberto, Laterza, 2019, www.pandorarivista.it/articoli/machiavelli-pazzia-michele-ciliberto); “La matematica del cuore. Riflessioni sulla vita di coppia” (www.alessandropellizzari.com, Cairo, 2019); “Lombroso” (una biografia illustrata e breve, www.stefanobessoni.com, Logos Edizioni, 2019). Per vedere il museo e i resti di Cesare Lombroso: http://museolombroso.unito.it/index.php/it. Per visitare il museo della Sapienza: https://web.uniroma1.it/polomuseale/museo-antropologia.

Poi segnalo http://nataleseremia.com (blog che tratta temi storici e scientifici), il film di guerra 1917 di Sam Mendes, il documentario For Sama sulla guerra civile siriana (dal 7 febbraio), e riporto questa riflessione di Albert Einstein: “L’intelletto ha la vista lunga in fatto di metodi e strumenti, ma è cieco rispetto a fini e valori… Il fattore più importante nel dare forma alla nostra esistenza umana è individuare e fissare una meta... Una società di esseri umani liberi e felici che si prodighino con costante sforzo interiore per liberarsi dal retaggio degli istinti antisociali e distruttivi” (trasmissione radiofonica dell’11 aprile 1943, citata da Vito Mancuso a pag. 147).

Infine vi lascio con alcune riflessioni fenomenali: https://www.youtube.com/watch?v=Tr01qAiE-lA; www.oderal.org (Organizzazione per la Democrazia Aleatoria, Samuele Nannoni e Marco Sciolis, Firenze, https://www.alcuoredellapolitica.net/democrazia-aleatoria-cose-e-come-funziona-faq); http://www.ilsapere.org/luomo-leone-la-piu-antica-scultura-del-mondo (scultura di circa 40 mila anni fa ritrovata in Germania nel 1939); https://www.donsmaps.com/lionlady.html.

La scultura chiamata Uomo-Leone, potrebbe essere un uomo con la testa da leone femmina senza criniera. Oppure potrebbe essere la probabile stilizzazione di un grande orso. Secondo il famoso etologo Konrad Lorenz sono state trovate le prove dell’addomesticamento dell’orso delle caverne: http://www.agoravox.it/Lorenz-il-padre-dell-etologia-e-il.htm (febbraio 2018). Del resto la forma della statuetta ricalca perfettamente la postura minacciosa di un orso in posizione eretta, e gli uomini contendevano agli orsi molte caverne per riuscire a sopravvivere alle rigidità invernali. Ma la Leonessa di Guennol è sicuramente una leonessa, con un bacino femminile umano, e con una forma più misteriosa: http://storia-controstoria.org/antiche-culture/leonessa-guennol-elam.

Foto: Pixabay