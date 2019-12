Eventi, fiere, libri e offerte di lavoro di gennaio

Tra le iniziative del primo mese dell’anno posso consigliare due mostre su Fellini, una a Rimini e una a Trieste, poi il Trieste Film Festival (dal 18), e la conferenza sull’Intelligenza Artificiale di Milano (il 23).

Qui trovate i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni:

www.artusijazzfestival.com (festival musicale, Forlimpopoli - Romagna, fino al 6); https://www.mostrafellini100.it (Fellini, il genio romagnolo della comunicazione visiva; Rimini); https://magazzinodelleidee.it (mostra delle fotografie di scena della Dolce Vita di Fellini, Trieste); www.museowow.it (mostre e campus per bambini, Museo del Fumetto, Milano, una fino al 12); http://www.futurismopisa.it (i grandi protagonisti del futurismo, Pisa, fino al 9 febbraio); http://www.magazzinifotografici.it/category/mostre/mostre-in-corso (Letizia Battaglia, Napoli); www.premiorobertomorrione.it (premio di giornalismo investigativo under 30, entro il 20); www.fortedibard.it (Wildlife Photographer of The Year, Aosta, fino al 2 giugno); http://www.leccefilmfest.it (il festival del cinema senza confini, Lecce, 2-3-4); www.fiereantiquariato.it (antiquariato e modernariato, il 5, Forlì 11, Faenza 12, Cesena 18 e 19); http://fondazionefeltrinelli.it/eventi/stagione-alternativa-2019-2020 (vari temi, Milano); www.cineagenzia.it/il-tour-di-mondovisioni-2019-2020 (varie città, vari mesi); https://ilbolive.unipd.it/it/homepage (eventi e argomenti suggeriti dall’Università di Padova); www.mostraumano.it (l’arte, la scienza e la civiltà alla Fondazione Golinelli, Bologna); www.centroscienza.it (giovedì scienza, prepararsi al futuro, eventi ideati da Piero Angela, 7, 14); www.sudestival.org (il festival del cinema italiano in Puglia, Monopoli – Bari, da venerdì 10); http://marca.bolognafiere.it/home/1348.html (i marchi del distributore, Bologna, 15 e 16); https://www.osservatori.net/it_it/convegni/prossimi (Internet del Valore, Milano, il 17); www.vicenzaoro.com/it/vioff (Salone orafo e fuori salone spettacolare, Vicenza, 17-18-19); www.triestefilmfestival.it (Festival cinematografico, Trieste, dal 17 al 22); https://salonedellacultura.it (libri antichi, usati e nuovi, Milano, sabato 18 e domenica 19); www.sigep.it (fiera della gelateria, pasticceria, pane e caffè, Rimini Fiera, dal 18 al 22); http://publicspeaking.challengenetwork.it (parlare in pubblico con RDS, Roma, 21 e 22); www.salonedellostudente.it (enti, università, aziende; Cosenza - Calabria, 22 e 23); https://www.etass.it/eventi (Intelligenza Artificiale e Big Data, ETASS, Milano, giovedì 23); www.lesfidedellinnovazione.it (le rivoluzioni digitali e le sfide personali, Trieste, il 23); http://leccepicturebook.it (libri per bambini, Lecce – Puglia, da venerdì 24 a domenica 26); www.artefiera.it (arte moderna, Bologna, www.maledettifotografi.it, dal 24 al 26); https://www.osservatori.net/it_it/convegni/prossimi (il digitale nel Turismo, Milano, il 28); www.salonedellostudente.it (enti, università, aziende; Monza – Autodromo, 28 e 29); https://www.osservatori.net/it_it/convegni/prossimi (Innovazione e Logistica, Milano, il 30); www.seeyousound.org/torino (Festival del cinema musicale, Torino, lavori in corso); https://culturadellaliberta.com (Festival della Cultura della Libertà, Piacenza, lavori in corso); www.mudec.it (museo delle culture, mostre varie, Milano, tutto il mese); https://www.museodelnovecento.org/it (mostre, Milano, ingresso gratuito fino a 18 anni); www.hangarbicocca.org (mostre, installazioni, sculture e video; Milano, tutto il mese); http://leonardo3.it (museo innovativo e centro di ricerca su Leonardo, Milano, tutto il mese); www.corrierelavoro.ch (la ricerca del lavoro nel Ticino e in Svizzera); https://easyhunters.com/jobs (la ricerca di un lavoro nei settori più innovativi); www.ticonsiglio.com (concorsi, eventi, offerte di lavoro di grandi aziende italiane e non); www.infocity.it (portale per lavorare nel giornalismo e nella comunicazione); www.lavoricreativi.com (le offerte di lavoro per i creativi e i comunicatori); www.circuitolavoro.it (concorsi pubblici e offerte di lavoro in Italia e all’estero); www.infojobs.it (il sito numero 1 per le offerte di lavoro in Italia, con invio su registrazione); www.everap.it (società specializzata nella ricerca e selezione di consulenti commerciali); www.agfgroup.net (società di psicologi che ricerca e seleziona personale commerciale); www.4stars.it (società di ricerca e selezione che offre lavoro e stage in Italia e all’estero); https://justknock.it/it (trova lavoro inviando le tue idee, ideato da Marianna Poletti); https://www.injob.com (buone opportunità di lavoro fisso e temporaneo in tre continenti); www.bollettinodellavoro.it (portale italiano del lavoro, specializzato nei concorsi).

Inoltre segnalo il documentario https://zeitgeistfilms.com/film/whatisdemocracy (di Astra Taylor, Canada, 2018), e molti libri: “I signori del rating” (i conflitti di interesse nella finanza globale, Paolo Gila e Mario Miscali, Bollati Boringhieri, 2012); “Come uscire dalla crisi” (saggi curati da Pierluigi Sabbatini, Laterza, 2004); “La dittatura dei dati” (Brittany Kaiser, Harper Collins Italia, 2019); “Il poeta della scienza. La vita del professore Luigi Di Bella” (Adolfo Di Bella, https://mattioli1885.com, 2012); “Perché? 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi” (Galimberti, Merlini, Petruccelli, Feltrinelli, 2019); “Le Nuove Vie della Seta” (https://www.matteobressan.it/libri; https://domitillasavignoni.com, 2019); https://www.meetcenter.it/it/il-mondo-ex-machina-un-estratto-dal-libro (Cosimo Accoto); “La comunicazione politica” (https://www.gianlucagiansante.com/libri/la-comunicazione-politica-online); “I mutanti. Come cambia un figlio preadolescente” (Sofia Bignamini, Solferino, 2018); “L’impresa oltre la crisi” (la gestione della reputazione aziendale, Gianluca Comin, Marsilio, 2016); “Inferiori. Come la scienza ha penalizzato le donne” (www.ibs.it/libri/autori/Angela%20Saini, 2019); “Ci scusiamo per l'interruzione. Tv e libertà di informazione” (Giovanna Ferrero, Melampo, prefazione di Marco Travaglio); “Il lavoro e il valore all’epoca dei robot” (intelligenza artificiale e disoccupazione, Dunia Astrologo, Andrea Surbone, Pietro Terna, Meltemi, 2019); “Un’altra America” (viaggio nelle città “italiane” degli Stati Uniti, Alberto Giuffrè, Marsilio, 2016); “Pink Tank. Donne al potere. Potere alle donne” (Fandango, 2019). In questo libro la giornalista Serena Marchi intervista Emma Bonino, Livia Turco, Anna Finocchiaro, Giorgia Meloni, Monica Cirinnà, Mara Carfagna, Cécile Kyenge, Daniela Santanchè, Laura Boldrini, Mariapia Garavaglia, Rosa Menga (medico e deputata), Luciana Castellina, Irene Pivetti, Marianna Madia, Elisabetta Gardini, Emanuela Baio, Elly Schlein, Paola Binetti.

