Eventi, fiere, festival e libri da regalare a dicembre

A dicembre consiglio la Fiera dell’Artigianato di Milano (free entry), la Fiera del Libro di Roma (da mercoledì 4), i dialoghi geopolitici sul Mediterraneo di Roma (dal 5), il Salone dello studente di Bari (da mercoledì 11), il Meeting delle Start-Up italiane di Milano (con Riccardo Luna, lunedì 16).

Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni:

www.miffawards.com (International Film Festival Awards, Milano , fino a giovedì 5); www.artigianoinfiera.it (i nuovi artigiani, Fiera di Milano - Rho, fino a domenica 8, gratuito); www.cinemafricano.it (Festival di cinema africano in tour, varie città, fino a domenica 8); www.tuttinellostessopiatto.it (Festival di cinema, cibo e video diversità, Trento, fino al 10); www.festivalculturatecnica.it (incontri, dibattiti, mostre; Bologna, fino al 18, gratuito); www.cineagenzia.it/il-tour-di-mondovisioni-2019-2020 (varie città, vari mesi); http://fondazionefeltrinelli.it/eventi/stagione-alternativa-2019-2020 (vari temi, Milano); www.ildocumentario.it/festival.htm (i festival dei documentari in Italia e nel mondo); https://magazine.unibo.it/calendario (eventi citati dal magazine universitario bolognese); https://www.uerinnovationchair.org (le innovazioni finanziare, Roma, martedì 3); www.barillacfn.com/it/food_forum/international_forum (Forum sul cibo, Milano, il 3); https://concorso.martelive.it/sezioni (musica e premi artistici, Roma, dal 3 a domenica 8); www.aclivalli.it (Festival L’Occidente nel Labirinto, Forlì; 3-4-6-10-13 e spettacolo il 20); www.thefuturemakers.it/chi-siamo (concorso universitario, Cattolica Milano, il 4); www.plpl.it (Fiera della piccola e media editoria, Roma - La Nuvola, dal 4 a domenica 8); https://med.ispionline.it (dialoghi geopolitici sul Mediterraneo, Roma, dal 5 al 7); http://www.leifestival.com (emozioni culturali, libri e scrittori; Sardegna, 5-6-7-8); www.rivertoriver.it (Indian Film Festival; Firenze, da giovedì 5 a martedì 10); www.noirfest.com (Festival del cinema e dei libri, Milano e Como, dal 6 al 12); http://www.clinamenricerche.com/events (l’evento in psicoanalisi, Roma, sabato 7); www.leccefilmfest.it (Festival del cinema invisibile indipendente, Lecce - Puglia, da sabato 7); www.porrettacinema.com (Festival del cinema, Porretta Terme – Bologna, dal 7 al 14); www.sportfilmfestival.org (Festival del cinema sportivo, Palermo, da lunedì 9 al 15); www.china-italy.com/it (Cina Awards del mondo delle imprese, Milano, martedì 10); www.liberauniversitacrostolo.it (l’energia, Vincenzo Barone, Reggio Emilia, il 10, gratis); www.nseexpoforum.com (primo evento europeo sull’economia spaziale, Roma, 10-11-12); www.salonedellostudente.it (il lavoro e la formazione, Bari, da mercoledì 11 al 13); http://www.fondazioneemblema.it/calendario.aspx?SysPkCategoria=38 (Virtual Fair); www.societadelleletterate.it (Convegno di letteratura al femminile, Roma, 13-14-15); http://tondelli.comune.correggio.re.it (seminario letterario Tondelli, Correggio, sabato 14); www.startupitaliaopensummit.eu (Meeting con Riccardo Luna, Milano, lunedì 16); www.lineadombrafestival.it (Festival cinematografico, Salerno, da martedì 17 a sabato 21); www.umbriajazz.com (il grande evento jazzistico italiano, Orvieto, 28 dicembre-1 gennaio); https://www.mast.org (la terra e le nostre trasformazioni, Bologna, tutto il mese, gratuito); https://camera.to (mostre fotografiche varie, Torino, tutto il mese); www.fondazionefotografia.org (mostre fotografiche, Modena, varie date); www.eventsromagna.com (gli eventi, i concerti e gli spettacoli del territorio romagnolo); www.johnpetersloan.com/guide-audio (guide audio gratuite in inglese, www.jpscuola.it); www.associazioneitaliarussia.it (corsi di lingua, biblioteca, eventi; Milano, varie date); www.mufoco.org (Museo di Fotografia Contemporanea, Cinisello Balsamo - Milano); www.luccamuseum.com/it (mostra fotografica: Werner Bischof, Lucca, tutto il mese); www.leonardodavincimuseo.com (le riproduzioni delle opere migliori, Roma, permanente); https://www.triesteconoscenza.it/events (mostra, la via della seta di Marco Polo, Trieste); www.museoleonardo.it (la Gioconda nuda ideata da Leonardo, Vinci - Firenze); www.museodegliinnocenti.it (nuovo museo dedicato alla storia dell’infanzia, Firenze).

Poi consiglio molti libri: “Mezzaluna sciita. Dalla lotta al terrorismo alla difesa dei cristiani d’Oriente” (Sebastiano Caputo, Gog, 2018); “Delitto Moro: la grande menzogna” (i depistaggi di Stato, Sergio Flamigni, 2019, http://kaosedizioni.com); “Razzismi 2.0. Analisi Socio-Educativa dell’odio online” (Stefano Pasta, www.cremit.it, 2019); “La natura geniale” (le piante salveranno il pianeta, Barbara Mazzolai, Longanesi, 2019); “La stupidità del male” (Ermanno Bencivenga, filosofo, Feltrinelli, 2019); http://antonella.beccaria.org/bibliografia; “Il volontario” (una storia polacca, tedesca, russa, ebraica e italiana della seconda guerra mondiale, Marco Praticelli, Laterza, 2010); “Immunità di legge” (le politiche e gli affari che inquinano la scienza dei vaccini, Pier Paolo Dal Monte, http://ilpedante.org, 2018); https://guidoferrari.jimdo.com/pubblicazioni-publications; “The Sex Factor” (http://vnbateman.com/the-sex-factor.html; “Il discorso del potere” (il premio Nobel per l’economia e il suo significato mediatico, www.emilianobrancaccio.it); “La miglior difesa. Il sistema immunitario raccontato in quattro vite” (Matt Richtel, premio Pulitzer, Harper, 2019); “Non annegare” (come sopravvivere nel vasto oceano dell’ignoranza, Nicla Vassallo, Mimesis, 2019); “La società signorile di massa” (Luca Ricolfi, La nave di Teseo, 2019); “Parliamone” (autobiografia di un negoziatore della polizia americana, Jack Cambria, Roi Edizioni); “La valle del silicio” (i cervelli italiani in California, http://www.edizpiemme.it/autori/silvia-veronese, 2019); https://www.macrolibrarsi.it/autori/_pierluigi-raffo.php (l’importanza di essere un cane); “Al di là delle parole” (le varie anime degli animali, Carl Safina, Adelphi, 2018); “Benvenuti nel 2050” (https://cristinapozzi.com); “Donne 4.0” (http://daryamajidi.it/chi-sono); “Prima che tu venga al mondo” (la novità della paternità, Massimo Gramellini, Solferino, 2019); “In tempo di guerra” (il nuovo scontro tra le generazioni, Concita De Gregorio, Einaudi, 2019); “Biomarketing” (dai big data al battito cardiaco, Giuliano Noci, Egea, 2018); “Cittadini ai tempo di Internet” (Alfonso Fuggetta, Cefriel, Franco Angeli, 2018); “Le tasse invisibili” (le tasse di ieri, di oggi e di domani; Nicola Porro, La nave di Teseo, 2019); “La sospensione degli psicofarmaci. Un manuale per medici prescrittori, pazienti e loro famiglie” (Peter Roger Breggin, psichiatra americano, Fioriti Editore, 2018).

Infine suggerisco una rivista dedicata ai manager e agli imprenditori: www.hbritalia.it (Milano).

