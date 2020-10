Eventi digitali, fiere, festival e libri di novembre

A novembre consiglio il Festival del Giornalismo Digitale e Locale di Varese (dal 12) e la Free Software Conference di Bolzano (il 13 e il 14). Segnalo anche vari festival del cinema: Lecce, Reggio Emilia, Trieste, Torino, Roma, Milano (probabilmente verranno digitalizzati quasi tutti).

Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni (dati i nuovi interventi burocratici governativi emergenziali si consiglia di rivedere date e orari):

http://www.festivaldelcinemaeuropeo.com (Festival del Cinema, Lecce, fino a sabato 7); http://www.romajazzfestival.it (i grandi concerti internazionali di Jazz di Roma, fino al 20); https://giornaliste.org (Forum of Mediterranean Women Journalists, Puglia, varie date); https://www.aiforum.eu/2020 (Forum sull’Intelligenza Artificiale, Milano, il 3, Web); www.ecomondo.com (Fiera sui sistemi ecologici, Rimini, da martedì 3 a venerdì 6); https://lumiexpo.com (tecnologie per l’efficienza e la sicurezza, Rimini, dal 3 al 6); https://filmforumfestival.it (Film Studies and Conference, Udine, Gorizia, dal 3 al 9, Web); https://www.artissima.art/about (l’arte contemporanea, Torino, varie sedi, dal 3, anche Web); http://www.reggiofilmfestival.it (Festival del cinema, Reggio Emilia, dal 4 a domenica 8); http://associazioneitalianaformatori.it (convegno nazionale annuale, 4-5-6 e 14, Web); https://www.silvereconomyforum.it (l’economia delle persone anzianotte, 5-6-7, solo Web); www.pescarafestival.it (Festival di libri e di autori, Pescara, Abruzzo, 5-6-7-8); www.clubtoclub.it (International Festival of Music & Arts, Torino, dal 5 a domenica 8); www.fierabolzano.it/biolife (sapori, profumi, salute e sostenibilità; Bolzano, dal 5); www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it (Festival della Scienza, Cagliari, dal 5 al 10, Web); www.bolognajazzfestival.com (un mese di Jazz a Bologna, da venerdì 6); www.milanodesignfilmfestival.com (festival cinematografico, Milano, dal 6 a domenica 8); https://meranowinefestival.com (Merano Wine Festival, Alto Adige, dal 6 al 10, solo Web); www.medfilmfestival.org (Festival del cinema del Mediterraneo, Roma, da venerdì 6 al 15); https://www.cinelatinotrieste.org/festival2020 (Festival del cinema latino, Trieste, dal 7 al 15); http://www.errorday.it (spettacolo comico e parafilosofico, Bologna, 7-14-21-28); https://iabw.eu (Italia Africa Business Week, Roma, da lunedì 9 a mercoledì 11); https://italiansfestival.it/il-festival (Festival della creatività, Milano, dal 9 al 14, anche Web); https://science.fondazioneveronesi.it/i-relatori (biologia e intelligenza, Milano, dal 9 al 14); https://visionifantastiche.it/sezioni (Festival cinematografico, Ravenna, dal 9 al 15); https://festival.estasia.org (Festival del cinema asiatico, Reggio Emilia, 9-18-19); www.sondriofestival.it (documentari sui parchi, Sondrio, da lunedì 9 al 29, gratuito); www.iab.it (Forum sulla comunicazione digitale, Milano, 10-11-12); https://festivaldeigiovani.it (Meeting culturale, Gaeta, Latina, Lazio, 10-11-12); www.tuttinellostessopiatto.it (Festival di cinema, cibo e video diversità, Trento, dal 10); www.worldmanufacturingforum.org (Future Manufacturing, Cernobbio, Como, 11 e 12); https://bookcitymilano.it (eventi, incontri, mostre, anche per le scuole; Milano, da definire); www.scrittorincitta.it (incontri letterari, Cuneo, da mercoledì 11 a lunedì 16, solo Web); https://greenlogisticsexpo.it (Logistics Intermodal Forum; il 12 Live, il 13, solo Web); www.jobmeeting.it/eventi (Virtual Job Meeting, Napoli il 12, Milano il 19, Web); www.festivalglocal.it (Festival del Giornalismo Digitale e Locale, Varese, dal 12 al 15); www.festivalsaluteglobale.it (Festival internazionale sulla sanità, Padova, dal 12 al 15); https://www.sfscon.it (Free Software Conference, Bolzano, 13 e 14, Web); www.microeditoria.it (rassegna dei piccoli editori, Chiari, Brescia, 13-14-15, solo Web); https://it-it.facebook.com/festivalmeteorologia (visioni e previsioni, Rovereto, il 14, Web); www.festivalcittaimpresa.it (festival dei territori industriali, Bergamo, 14 e 15); www.foggiafilmfestival.it (Festival cinematografico, Foggia, Puglia, rinviato); www.festivaldeipopoli.org (Festival del film documentario, Firenze, dal 15 al 22); https://www.milanomusicweek.it (concerti vari, Milano, dal 16 al 22); http://www.forumhr.it/2020/forum-hr-2020 (Forum delle risorse umane, Milano, 17-18-19); www.forumeuropeo.tv (Forum Europeo sulla Televisione Digitale, Lucca, 19 e 20, Web); https://festivaldelfuturo.eu (i principali scenari futuri, Verona, 19-20-21); www.webmarketingfestival.it (Web Marketing Festival, Rimini, 19-20-21, anche Web); https://live.focus.it (meeting della rivista Focus, Milano, 19-20-21-22, Web); http://www.sealogy.it (salone europeo dedicato alle risorse del mare, Ferrara, 20-21-22); www.torinofilmfest.org (Festival del Cinema, Torino, da venerdì 20 a sabato 28); https://www.aspitalia.com/eventi/85/.NET-Conference-Italia-2020-Online.aspx (Web, il 24); https://www.jobmeeting.it/eventi (Virtual Job Meeting, Pisa, il 25, Web); https://aixia2020.di.unito.it (Conferenza sull’Intelligenza Artificiale, Milano, 25-27); http://www.codewayexpo.com/it (Cooperation Development Expo, Roma, 25-26-27); https://scienzesensoriali.it (Convegno della Società di Scienze Sensoriali, Verona, 25-27); www.joborienta.info (Scuola, Lavoro e Formazione, Verona, 25-26-27, Web, gratuito); https://med.ispionline.it (dialoghi geopolitici sul Mediterraneo, Roma, dal 25); https://terradelbuonvivere.it (incontri culturali al femminile, Forlì, 26-27-28-29, Web); www.handimatica.com (le innovazioni utili alle persone svantaggiate, 26-27-28); www.milangamesweek.it (i videogiochi invadono Milano, Fiera di Rho, dal 26 al 29, Web); https://nottedeiricercatori-society.eu (gli scienziati in Europa, www.frascatiscienza.it, il 27); https://it.droidcon.com/2020 (Italy’s biggest Android Event, Torino, 27 e 28); www.meetmetonight.it (Meeting scientifici, Milano e Napoli, ore 10-22, 27 e 28); https://www.bilbolbul.net/BBB19 (Festival Internazionale di Fumetto, Bologna, 27-28-29); www.riff.it (Independent Film Festival, Roma, dal 27 novembre al 3 dicembre); www.filmmakerfest.com (Festival del cinema, Milano, dal 27 novembre al 6 dicembre); https://www.iftawards.com (Italian Fashion Talent Awards, Salerno, Campania, 28 e 29); www.miff.it (International Film Festival Awards, Milano , programma da ridefinire).

Consiglio anche alcuni libri: “Oltre la terapia” (la difficile applicazione delle cure palliative, Francesco Gungui, Giunti, 2019); “Per un’ecologia del vivente” (Serge Latouche, economista anticonformista; Pierre Jouventin, etologo; Thierry Paquot, filosofo; Jaca Book, 2019); “La rivoluzione del ricco” (Gaetano Salvemini, Bollati Boringhieri, a cura di Francesco Torchiani, 2020); Dormire. Forse sognare. Sonno e sogno nelle neuroscienze” (Piergiorgio Strata, Sfere Extra, 2017); “Manuale di autodifesa per sovranisti” (https://www.youtube.com/watch?v=eIM48igBIhk); https://www.bollatiboringhieri.it/autori/alison-gopnik (la psicologia infantile negli Stati Uniti); https://www.ibs.it/libri/autori/amedeo-feniello; https://www.alessandrovanoli.it/chi-sono; http://www.marioiannaccone.it/i-miei-libri (libri di stampo storico); “Cosa serve ai nostri ragazzi” (Matteo Lancini, psicologo psicoterapeuta, Utet, 2020); “Oltre la legalità” (Paolo Grossi, presidente emerito della Corte costituzionale, Laterza, 2020); “Un’economia per stare bene” (Lorenzo Fioramonti, http://www.chiarelettere.it/author/fioramonti-lorenzo, 2020); “Filosofia per i prossimi umani” (https://www.francescodefilippo.it/i-miei-libri, Giunti, 2020); “Mao Zedong è arrabbiato. Verità e menzogne dal pianeta Cina” (Yu Hua, traduzione di Silvia Pozzi, Feltrinelli, 2018); “La trama della vita” (www.librierecensioni.com/recensioni/la-trama-della-vita-giulio-cossu.html); “Morte e potere” (saggio di sociologia francese di stampo antropologico, Louis-Vincent Thomas, www.lindau.it, https://www.ibs.it/morte-potere-libro-louis-vincent-thomas/e/9788871805900); “Medici eretici” (http://www.korazym.org/41336/il-jaccuse-del-cardiologo-prof-massimo-fioranelli-cronaca-di-una-morte-annunciata; la recensione è in fondo all’articolo).

Inoltre segnalo https://associali.it/chi-siamo-centro-cochrane-italia e delle riflessioni psicologiche: https://redcircle.com/shows/casi-clinici (Aveta, www.researchgate.net/profile/Francesco_Aveta).

Infine consiglio https://www.medicinaeinformazione.com, www.humantechnopole.it/it/home, www.oapen.org (libreria digitale), https://www.bioindustrypark.eu e segnalo i vincitori di un premio italiano per giovani ricercatori: https://www.scienzainrete.it/premio.

Foto di Igor Ovsyannykov da Pixabay