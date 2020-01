Elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria: come seguirle

Domenica 26 si terranno le elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria: si voterà dalle 7 alle 23 per eleggere i nuovi Presidenti delle due Regioni e i rispettivi Consigli regionali. Si tratta di una tornata importante anche per i risvolti nazionali che potranno esserci: abbiamo quindi preparato una guida per seguire al meglio questo primo appuntamento elettorale del 2020, sperando possa tornarvi utile.

La scelta, in effetti, è molto ampia:

Per prima cosa, su youtrend.it e sui nostri canali social, inizieremo un’analisi già dai dati di affluenza parziale delle 12 e delle 19. Successivamente, dalle 23, seguiremo lo spoglio in diretta fino all’ultima scheda con mappe, grafici, correlazioni e video live. Ci troverete quindi su Facebook, su Twitter con l’hashtag #MaratonaYouTrend, su Instagram e sul nostro canale Telegram per farvi arrivare direttamente sul vostro smartphone gli aggiornamenti più importanti. Appena saremo assolutamente sicuri del risultato finale, inoltre, “chiameremo” il vincitore su tutti i nostri canali social.

Le nostre analisi, i nostri grafici e le nostre mappe saranno anche su Sky Tg24 dalle 23, sui canali 50 del digitale terrestre e 100 di Sky (qui la diretta streaming). Il nostro direttore Lorenzo Pregliasco sarà in studio per analizzare e commentare a caldo i primi risultati.

Rai 1 trasmetterà gli exit poll e le proiezioni a cura del Consorzio Opinio sia sull’Emilia-Romagna che sulla Calabria, nello Speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa in onda a partire dalle 22:50.

Anche Rai News24 diffonderà le stesse rilevazioni del Consorzio Opinio, coprendo ovviamente lo spoglio in diretta.

Stasera Italia, condotto da Veronica Gentili su Rete 4, sarà in onda dalle 22:40: la rete Mediaset diffonderà intention poll e proiezioni a cura di Tecnè, ma solo relativamente all’Emilia-Romagna.

Lo Speciale del Tg La7 condotto dal direttore Enrico Mentana, invece, comincerà alle 23 in punto e seguirà questa tornata con proiezioni SWG (quindi niente exit poll né instant poll) su entrambe le regioni.

Infine, vi lasciamo i link a due siti istituzionali, quello dell’Emilia-Romagna e quello della Calabria: in essi sarà possibile consultare i risultati ufficiali comune per comune parallelamente all’avanzare delle operazioni di scrutinio.

Insomma, le possibilità per seguire al meglio questa importante tornata elettorale non mancano: appuntamento a domenica!